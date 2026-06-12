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    क्या पेट्रोल सस्ता होगा? सरकार ने इथेनॉल मिले फ्यूल पर एक्साइज ड्यूटी हटाई!

    क्या इसका मतलब ये है कि जल्द ज्यादा इथेनॉल मिला फ्यूल मिलेगा?

    प्रकाशित: जून 12, 2026 10:33 am । सोनू

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    Excise Duty Waived On Ethanol

    पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने फ्लेक्स फ्यूल गाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए कुछ ज्यादा इथेनॉल मिले फ्यूल ग्रेड पर एक्साइट ड्यूटी में छूट की घोषणा की है। इससे पेट्रोल पंप पर कीमत कम होने की उम्मीद है। यह फैसला हालिया जियोपॉलिटिकल तनाव के बाद लिया गया है, जिसकी वजह से दुनियाभर में तेल की कीमत रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गई हैं। लेकिन इस फैसले का आप पर और आपकी गाड़ी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसके बारे में आगे विस्तार से जानेंगे:

    चुनिंदा इथेनॉल फ्यूल ब्लेंड पर एक्साइज ड्यूटी में कटौती

    भारत सरकार ने कहा है कि वह कुछ बीआईएस-सर्टिफाइड फ्लेक्स फ्यूल ग्रेड को एक्साइज ड्यूटी में छूट देगी। इनमें ये शामिल हैं:

    • ई22 (22 प्रतिशत इथेनॉल, 78 प्रतिशत पेट्रोल)

    • ई25 (25 प्रतिशत इथेनॉल, 75 प्रतिशत पेट्रोल)

    • ई27 (27 प्रतिशत इथेनॉल, 73 प्रतिशत पेट्रोल)

    • ई30 (30 प्रतिशत इथेनॉल, 70 प्रतिशत पेट्रोल)

    हालांकि यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि ये ब्लेंड फ्यूल अभी बिक्री के लिए उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन इस नोटिफिकेशन के जारी होने और आयात पर निर्भरता कम करने व फ्यूल बचाने की जरूरत को देखते हुए, उम्मीद की जा सकती है कि इन्हें जल्द लॉन्च किया जा सकता है।

    फ्लेक्स फ्यूल अपनाने पर जोर

    दुनियाभर के हालात को देखते हुए, सरकार ईवी और फ्लेक्स फ्यूल गाड़ी जैसे वैकल्पिक फ्यूल सोर्स को अपनाने पर ज्यादा जोर दे रही है। पिछले सप्ताह मारुति ने भारत की पहली फ्लेक्स फ्यूल कार लॉन्च की। वैगन आर फ्लेक्स फ्यूल ई100 (100 प्रतिशत इथेनॉल) फ्यूल पर चल सकती है।

    Maruti Wagon R Flex Fuel

    इसके अलावा, इंडियन ऑयल ने नई दिल्ली में अपना पहला ई85 फ्यूल पंप खोला, ई85 फ्यूल की कीमत 82.12 रुपये प्रति लीटर है, जो स्टैंडर्ड ई20 ग्रेड से 20 रुपये प्रति लीटर सस्ता है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने जल्द दिल्ली-एनसीआर, पुणे, मुंबई, और नागपुर जैसे शहरों में ऐसे 100 एथेनॉल फ्यूल स्टेशन खोलने की योजना बनाई है, और 2026 के आखिर तक इन्हें 500 टचपॉइंट्स तक बढ़ाने का लक्ष्य है।

    फ्लेक्स फ्यूल: एक विकल्प, अनिवार्य नहीं

    क्या आपके पास ई20-कम्पैटिबल कार है? चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इस नोटिफिकेशन का यह मतलब नहीं है कि पूरी तरह से फ्लेक्स फ्यूल गाड़ियों पर स्विच करने की कोई योजना है, और आने वाले कई सालों तक ई20 फ्यूल इसी तरह मिलता रहेगा। इसके अलावा, चूंकि अभी ज्यादातर पेट्रोल कार केवल ई20 फ्यूल ग्रेड तक ही सपोर्ट करती हैं, इसलिए मंत्रालय की अभी इनकी बिक्री बंद करने की कोई योजना नहीं है।

    Volkswagen Taigun

    कारदेखो का क्या है कहना

    पिछले कुछ सालों में, भारतीय ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के तेजी से बढ़ने के कारण कच्चे तेल की मांग बहुत ज्यादा बढ़ गई है, और हम दुनिया के कच्चे तेल के तीसरे सबसे बड़े आयातक बन गए हैं। जियोपॉलिटिकल तनाव की वजह से ग्लोबल फ्यूल मार्केट पर दबाव है, इसलिए यह जरूरी है कि हम वैकल्पिक फ्यूल पर विचार करें, और ईवी के साथ-साथ सस्टेनेबल मोबिलिटी के दूसरे तरीकों को अपनाने पर जोर दें।

    हालांकि, भारत में फ्लेक्स फ्यूल को अपनाना अचानक थोपने के बजाय मर्जी से और धीरे-धीरे होना चाहिए। अगर इसके लिए ग्राहकों को फोर्स किया गया तो इससे नाराजगी बढ़ेगी और पुरानी गाड़ी को सड़क से हटाना पड़ेगा, जिससे ट्रांसपोर्टेशन खर्च बढ़ जाएगा और अर्थव्यवस्था पर भी इसका बड़ा असर पड़ेगा।

    इस कदम को लेकर आपकी क्या राय है? हमें नीचे कमेंट में बताएं!

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