सभी
नई
पुरानी कार
    • English
    • लॉगिन / रजिस्टर
    English | हिंदी

    महिंद्रा विजन.टी एसयूवी कॉन्सेप्ट से उठा पर्दा

    प्रकाशित: अगस्त 15, 2025 12:48 pm । भानु

    14 Views
    • Write a कमेंट

    Mahindra Vision T

    इस स्वतंत्रता​ दिवस के मौके पर आयोजित किए गए फ्रीडम एनयू इवेंट के दौरान महिंद्रा विजन.टी एसयूवी कॉन्सेप्ट से पर्दा उठाया है। ये नया एसयूवी कॉन्सेप्ट महिंद्रा थार ई का एक इवोल्व्ड वर्जन है जिसका ग्लोबल डेब्यू दक्षिण अफ्रीका में साल 2023 में हुआ था। थार ई की तरह विजन टी को भी 5 डोर लेआउट में पेश किया गया है और ये महिंद्रा के नए एनयू आईक्यू प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है। कैसा है महिंद्रा का ये नया कॉन्सेप्ट और क्या है इसमें खास,जानिए आगे:

    विजन.टी डिजाइन

    Mahindra Vision T

    महिंद्रा विजन.टी का डिजाइन एक ट्रेडिशनल बॉक्सी एसयूवी जैसा है। हालांकि,थार ई के मुकाबले इसमें नए और ज्यादा प्रोडक्शन मॉडल वाले डिजाइन एलिमेंट्स दिए गए हैं। इसमें फ्लैट बोनट और नए ​थार रॉक्स की तरह 6 स्प्ल्टि ग्रिल दी गई है। इसमें दिए गए स्कवायर शेप की हेडलाइट्स और स्प्ल्टि ​वर्टिकल एलईडी डेटाइम रनिंग लैंप्स की वजह से ये काफी कूल नजर आ रहा है। इसके दमदार से ब्लैक बंपर पर एक टो हुक लैच भी लगी है जिसे येलो कलर की फिनिशिंग दी गई है। 

    Mahindra Vision T

    साइड की बात करें तो यहां से इसका स्टांस सीधा और बॉक्सी नजर आ रहा है। यहां तक कि इसकी छत भी थार रॉक्स जैसी है जहां पर खासतौर से रियर क्वार्टर ग्लास सेक्शन तो थार रॉक्स जैसा ही है। इसके अलावा इसमें दमदार से व्हील आर्क और बड़े से ऑफ रोड टायर्स दिए गए हैं जिससे इसे एक दमदार सी अपील मिल रही है। थार रॉक्स की तरह इसमें रियर डोर हैंडल्स सी पिलर पर दिए गए हैं। थार की तरह इसमें भी टेलगेट माउंटेड स्पेयर व्हील भी दिया गया है और यहां स्क्वायर शेप की टेललाइट्स के साथ ​वर्टिकल एलईडी स्ट्राइप्स दी गई है। 

    विजन.टी इंटीरियर 

    विजन.टी के केबिन में ड्युअल टोन इंटीरियर थीम के साथ अपराइट डैशबोर्ड दिया गया है। इसके अलावा इसमें 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील के साथ हॉर्न पैड पर 'विजन टी' का नाम दिया गया है। इसके केबिन की सबसे प्रमुख हाइलाइट इसमें दी गई बड़ी सी वर्टिकल टचस्क्रीन है जिसमें क्लाइमेट कंट्रोल की डिस्प्ले दी गई है। इसके नीचे ही प्रमुख फीचर्स और फंक्शन को कंट्रोल करने के लिए टॉगल्स का एक सेट दिया गया है। इसमें फुल डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले के लिए भी एक स्क्रीन दी गई है जो स्टीयरिंग व्हील पर ही लगी है। इसमे एक यूनीक सा स्टार्टर बटन दिया गया है जिसे भी कुछ स्पोर्ट्स कार की तरह स्टीयरिंग व्हील पर ही रखा गया है। विजन.टी को 5 सीटर लेआउट में पेश किया गया है। 

    विजन.टी पावरट्रेन

    महिंद्रा ने विजन.टी कॉन्सेप्ट के पावरट्रेन ऑप्शंस से पर्दा नहीं उठाया है। हालांकि, एनयू प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होने के कारण इसमें पेट्रोल/डीजल और इलेक्ट्रिक पावरट्रेन हो सकते हैं क्योंकि ये प्लेटफॉर्म कई तरह के पावरट्रेन को सपोर्ट करता है। 

    विजन.टी कंपेरिजन

    Mahindra Vision T Rear Design

    यदि भविष्य में इसे लॉन्च किया जाता है तो ये महिंद्रा थार,महिंद्रा थार रॉक्स और फोर्स गुरखा का इलेक्ट्रिक विकल्प बन सकती है। 

    was this article helpful ?

    महिंद्रा विज़न टी पर अपना कमेंट लिखें

    explore similar कारें

    कार न्यूज़

    • ट्रेंडिंग न्यूज़
    • ताजा खबरें

    संबंधित समाचार

    ट्रेंडिंग इलेक्ट्रिक कारें

    • पॉपुलर
    • अपकमिंग
    इलेक्ट्रिक कार
    अपकमिंग इलेक्ट्रिक कारें

    सभी ब्रांड्स

    सभी ब्रांड देखें
    होम
    नई कारें
    न्यूज़
    महिंद्रा विजन.टी एसयूवी कॉन्सेप्ट से उठा पर्दा
    *नई दिल्ली में एक्स-शोरूम प्राइस
    भारत का #1

    सबसे बड़ा ऑटो पोर्टल

    कार बेचें

    हर 4 मिनट में एक कार बिकती है

    ऑफर

    अपडेट रहें और पैसे बचाएं

    तुलना

    सही कार चुनें

    © 2025 गिरनार सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड

    ×
    हमें आपके अनुभव को कस्टमाइज करने के लिए आपके शहर की आवश्यकता है