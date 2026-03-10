जेटूर टी2 को आसियान एनकैप से मिली 5-स्टार रेटिंग, पूरी क्रैश टेस्ट रिपोर्ट देखिए यहां

प्रकाशित: मार्च 10, 2026 04:15 pm । भानु

जेएसडब्ल्यू मोटर के नाम से इस साल के अंत में भारत में लॉन्च होने वाली बिल्कुल नई जेटूर टी2 एसयूवी ने आसियान एनकैप द्वारा आयोजित अपने पहले क्रैश सेफ्टी टेस्ट में शानदार प्रदर्शन किया है। इस ऑफ-रोड एसयूवी ने आसियान एनकैप 2021-2025 टेस्टिंग प्रोटोकॉल के तहत 86.50 पॉइन्ट्स के साथ 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग हासिल की है।

यह टेस्ट चार प्रमुख श्रेणियों में व्हीकल्स का असेसमेंट करता है: वयस्क यात्री सुरक्षा , बच्चों की सुरक्षा , सेफ्टी असेसमेंट, और बाइक चालक की सुरक्षा। आइए देखें कि जेटूर टी2 ने इनमें से हर क्षेत्र में कैसा प्रदर्शन किया। लेकिन शुरू करने से पहले, उन लोगों के लिए जो इस एसयूवी के बारे में और इसकी विशिष्टताओं के बारे में भ्रमित हैं, टी2 की एक विस्तृत रिपोर्ट यहां दी गई है।

वयस्कों की सुरक्षा - 29.74/32 पॉइन्ट्स

टेस्ट स्कोर फ्रंट इंपैक्ट 32 में से 13.74 साइड इंपैक्ट 8 में से 8 हेड प्रोटेक्शन 8 में से 8

जेटूर टी2 को वयस्क यात्री सुरक्षा (एओपी) में 32 में से 29.74 पॉइन्ट्स मिले, जिससे इसे 5-स्टार रेटिंग प्राप्त हुई। सामने से टक्कर होने पर, ड्राइवर और को-ड्राइवर दोनों के सिर और जांघों को अच्छी सेफ्टी मिली। हालांकि, ड्राइवर की सुरक्षा पर्याप्त रही, जबकि टेस्ट के दौरान ड्राइवर के बाएं पैर के निचले हिस्से को मामूली सुरक्षा मिली। साइड इंपैक्ट टेस्ट के दौरान एसयूवी ने शरीर के सभी अंगों को अच्छी सुरक्षा प्रदान की।

बच्चों की सुरक्षा- 40.63/51 पॉइन्ट्स

टेस्ट स्कोर डायनैमिक टेस्ट (फ्रंट+साइड) 24 में से 23.62 इंस्टॉलेशन 12 में से 9.02 व्हीकल बेस्ड 13 में से 7 सीपीडी-चाइल्ड प्रजेंस डिटेक्शन 2 में से 1

बच्चों की सुरक्षा श्रेणी में, जेटूर टी2 ने 51 में से 40.63 अंक प्राप्त किए। यह एसयूवी आईएसओफिक्स चाइल्ड-सीट एंकरेज के माध्यम से मॉर्डन चाइल्ड-रेस्ट्रेंट सिस्टम को सपोर्ट करती है और छोटे बच्चों की सुरक्षा के लिए एडिशनल सेफ्टी टेक्नोलॉजी से लैस है। इसमें चाइल्ड प्रेजेंस डिटेक्शन (सीपीडी) और रियर सीट ऑक्यूपेंट डिटेक्शन जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं, जो व्हीकल के अंदर किसी बच्चे या पैसेंजर के छूट जाने पर ड्राइवर को सचेत करती हैं।

इस परीक्षण में दो आकलन किए गए, एक 18 महीने के बच्चे के लिए और दूसरा तीन साल के बच्चे के लिए, जिसमें डमी का इस्तेमाल किया गया। दोनों ही स्थितियों में, बच्चों की सीटों को पीछे की ओर मुंह करके लगाया गया था। कुल मिलाकर, टी2 को बच्चों की सुरक्षा के मामले में भी पांच स्टार रेटिंग मिली।

सेफ्टी असिस्ट (एसए) - 18/21 पॉइन्ट्स

आसियान एनकैप ने टी2 पर सेफ्टी असिस्ट टेस्ट किया, जिसमें इफेक्टिव ब्रेकिंग और अवॉयडेंस, सीट बेल्ट रिमाइंडर, ऑटो-इमरजेंसी ब्रेकिंग और एडवांस से​फ्टी असिस्ट टेक्नोलॉजी शामिल हैं। आइए, नतीजो का विस्तृत विवरण देखें:

टेस्ट स्कोर इफेक्टिव ब्रेकिंग और अवॉयडेंस 6 में से 6 सीट बेल्ट रिमाइंडर्स 6 में से 3 ऑटोनॉमस इमरजेंसी ब्रेकिंग 13 में से 7 एडवांस्ड एसएटी 3 में से 3

मोटरसाइकिलिस्ट सेफ्टी (एमएस) - 13/16 पॉइन्ट्स

आसियान एनकैप मोटरसाइकिल चलाने वालों की सुरक्षा को एक मापदंड के रूप में उपयोग करता है, जिसमें ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन, रियर विजुअलाइजेशन, हेडलाइट, पेडिस्टेरियन डिटेक्शन और एडवांस्ड एमएसटी की जांच की जाती है। इसमें टी2 ने 16 में से 13 अंक प्राप्त किए, जिससे इसे यहां भी प्रभावशाली 5-स्टार रेटिंग मिली।

टेस्ट स्कोर बीएसडी/बीएसवी 8 में से 8 एआरवी 0.00 एएचबी 2 में से 1 पेडिस्ट्रियन प्रोटेक्शन 2 में से 2 एडवांस्ड एमएसटी 2 में से 2

इस इवेल्यूएशन में इस बात पर ध्यान केंद्रित किया गया है कि किसी व्हीकल की सेफ्टी टेक्नोलॉजी सड़क पर संभावित रूप से आपको नुकसान पहुंचाने वाले लोग, विशेष रूप से बाइक चालकों से जुड़े जोखिमों का कितनी प्रभावी ढंग से पता लगा सकती हैं और उन्हें कम कर सकती हैं। एसयूवी के ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम ने इस शानदार स्कोर को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

सेफ्टी फीचर्स

जेटूर टी2 के सभी वेरिएंट में सेफ्टी फीचर्स का बड़ा सेट स्टैंडर्ड रूप से उपलब्ध है। प्रमुख सेफ्टी फीचर्स में छह एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम (एबीएस), आगे और पीछे दोनों यात्रियों के लिए सीटबेल्ट रिमाइंडर, ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन (बीएसडी), रियर सीट ऑक्यूपेंट डिटेक्शन, पेडेस्ट्रियन प्रोटेक्शन (पीपी), चाइल्ड प्रेजेंस डिटेक्शन (सीपीडी) और आईएसओफिक्स चाइल्ड-सीट माउंट शामिल हैं। ये सभी फीचर्स यात्रियों की मजबूत सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ-साथ सड़क पर अन्य उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा को भी बढ़ाती हैं।

स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स के अलावा, इस एसयूवी में ऑप्शनल ड्राइवर असिस्टेंस फीचर्स भी उपलब्ध हैं जिनमें ऑटोनॉमस इमरजेंसी ब्रेकिंग (एईबी), फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग (एफसीडब्ल्यू), लेन कीप असिस्ट (एलकेए), लेन डिपार्चर वार्निंग (एलडीडब्ल्यू), और ऑटो हाई बीम (एएचबी) शामिल है।

संभावित कीमत और मुकाबला

जेटूर टी2-बेस्ड जेएसडब्ल्यू एसयूवी कार की कीमत 30 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के आसपास से शुरू हो सकती है। इस नई एसयूवी कार को भारत में नवंबर 2026 में लॉन्च किया जा सकता है। जेटूर टी2 बेस्ड एसयूवी कार का मुकाबला टाटा हैरियर, टाटा सफारी, जीप मेरिडियन, एमजी हेक्टर और महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ से रहेगा।