सभी
नई
पुरानी कार
    • English
    • लॉगिन / रजिस्टर
    English | हिंदी

    जेएसडब्लू मोटर जेटूर टी2 बेस्ड एसयूवी कार के साथ भारत में जल्द करेगी एंट्री

    जेटूर टी2 कार मिडल ईस्ट, चीन और अन्य अंतरराष्ट्रीय मार्केट में पहले से बिक्री के लिए उपलब्ध है

    प्रकाशित: फरवरी 25, 2026 06:57 pm । स्तुति

    50 Views
    • Write a कमेंट

    JSW Jetour T2

    जेएसडब्लू ग्रुप ने जेएसडब्लू मोटर्स के साथ भारत के कार बाजार में कदम रखा है। यह कंपनी एक बिल्कुल नई एसयूवी कार पेश करेगी जो कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में उपलब्ध जेटूर टी2 पर बेस्ड होगी। भारत में इसे दिवाली 2026 के आसपास नवंबर में लॉन्च किया जा सकता है। इस एसयूवी कार को देख कर लग रहा है कि यह ऑफ-रोडिंग के लिए अच्छी होगी और इसे रोज़ाना शहर में भी चलाया जा सकेगा। 

    अगर आप इस नई गाड़ी के बारे में जानना चाहते हैं कि कि इसमें क्या कुछ खास मिलेगा तो इसके बारे में आप नीचे पढ़ सकते हैं :- 

    डिजाइन 

    जेटूर टी2 एक बॉक्सी और बड़ी एसयूवी कार है जिसकी डिजाइन दूसरी बड़ी ऑफ-रोडर कारों (जैसे डिफेंडर) से मिलती जुलती लगती है। 

    • इसके आगे का लुक काफी बोल्ड, अपराइट और अग्रेसिव है। 

    • आगे की तरफ इसमें बड़ी रेक्टेंगुलर ग्रिल के साथ ग्लॉस ब्लैक पैनल पर जेटूर लेटरिंग दी गई है जो इसके आधे से ज्यादा हिस्से को घेरती है। 

    • इसमें स्क्वायर एलईडी हेडलैंप्स पर पिक्सेल स्टाइल एलिमेंट (एलईडी डीआरएल्स समेत) दिए गए हैं।

    Jetour T2

    • इसका फ्रंट बंपर काफी बोल्ड और उभरा हुआ है और इसमें कॉन्ट्रास्ट एलिमेंट और फंक्शनल-लुकिंग इंसर्ट दिए गए हैं, जो इसे ऑफ-रोड रेडी स्टेंस देते हैं।  

    छोटी जानकारियां : 

    इसमें बंपर पर ब्लैक कलर के ऊपर पतला सिल्वर एक्सेंट दिया गया है, जिस पर नियॉन हाइलाइट मिलते हैं। फ्रंट बंपर के दोनों साइड पर इसमें फॉग लाइट दी गई है।  

    • राइडिंग के लिए इसमें 20-इंच अलॉय व्हील्स दिए गए हैं जिस पर कॉन्ट्रास्ट ग्रे फिनिश मिलती है और इसके टॉप पर नियॉन इंसर्ट दिया गया है। इसके व्हील आर्क काफी पतले हैं। साइड पर इसमें पैसेंजर के चढ़ने-उतरने के लिए साइड स्टेप भी दिया गया है। 

    Jetour T2

    साइज जो मायने रखता है :

    जेटूर टी2 टाटा हैरियर और महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ के बराबर साइज की एसयूवी कार है। यहां देखें इनका साइज : 

    लंबाई : 4785 मिलीमीटर | चौड़ाई : 2006 मिलीमीटर | ऊंचाई : 1880 मिलीमीटर | व्हीलबेस : 2800  मिलीमीटर |  ग्राउंड क्लियरेंस : 220 मिलीमीटर 

    • इस गाड़ी में सभी पिलर को ब्लैक कलर में दिया गया है, जबकि रूफ पर इसमें बॉडी कलर फिनिश दी गई है जिससे इसे फ्लोटिंग रूफ इफेक्ट मिलता है। इसके रूफ रेल्स की डिजाइन यूनीक है और उनमें नियॉन एक्सेंट दिए गए हैं। 

    कलर ऑप्शन : 

    जेटूर टी2 अंतरराष्ट्रीय वर्जन छह कलर ऑप्शन : नाइट ब्लैक, सन ऑरेंज, मिस्टी स्यान, लाइम ग्रीन, सिल्वर स्नो और सैंड में उपलब्ध है।  

    • इसमें पीछे की तरफ भी फ्रंट और साइड जैसी स्क्वायर और अपराइट थीम मिलती है। 

    • पीछे की साइड इसमें वर्टिकल ओरिएंटेड एलईडी टेललैंप्स दिए गए हैं जिसकी डिजाइन वीडियो गेम की तरह लगती है। 

    Jetour T2

    • चौड़ा रियर बंपर और स्किड प्लेट-स्टाइल डिटेलिंग इसके ऑफ-रोड कैरेक्टर को हाइलाइट करती है। 

    • इसमें टेलगेट माउंटेड स्पेयर व्हील दिया गया है, जिसे बीच में टेलगेट के ऊपर की तरफ पोजिशन किया गया है, जो इसे काफी बोल्ड लुक देता है।  

    इंटीरियर 

    • जेटूर टी2 का केबिन काफी चौड़ा और स्पेशियस है। इसमें हॉरिजोंटल डैशबोर्ड दिया गया है जो इसे काफी क्लीन और ओपन लुक देता है। 

    Jetour T2

    • इसके केबिन का सबसे बड़ा हाइलाइट सेंटर पर दी गई बड़ी 15.6-इंच टचस्क्रीन है। 

    • इसमें फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है। इसकी डैशबोर्ड डिजाइन मिनिमल है। 

    • इस बड़ी एसयूवी कार में केबिन के अंदर जाने और बाहर निकलने के लिए सॉलिड ग्रैब रेल्स दिए गए हैं।  

    • केबिन के अंदर इसमें सॉफ्ट-टच मटीरियल का इस्तेमाल किया गया है जिससे यह काफी अपमार्केट लगता है। 

    • जेटूर टी2 गाड़ी 5-सीटर लेआउट में आती है। इसमें फैब्रिक और पीवीसी अपहोल्स्ट्री ऑप्शन दिए गए हैं। 

    • इसमें माउंटेड कंट्रोल्स के साथ ट्राई-स्पोक ऑक्टाग्नल शेप वाला स्टीयरिंग व्हील दिया गया है। इसमें सेंटर कंसोल पर कई सारे क्रोम फिनिश दिए गए हैं जो इसे प्रीमियम लुक देते हैं। 

    • पैनोरमिक सनरूफ इसके केबिन को काफी हवादार बनाता है। 

    Jetour T2

    Jetour T2

    कलर स्कीम : जेटूर टी2 अंतरराष्ट्रीय वर्जन के केबिन में ऑल-ब्लैक कलर थीम के साथ कॉन्ट्रास्ट रेड स्टिचिंग मिलती है और इसमें ब्राउन कलर थीम भी दी गई है जो इसे काफी क्लासी लुक देती है।  

    फीचर और सेफ्टी 

    • इस गाड़ी में बड़े 15.6-इंच इंफोटेनमेंट सेटअप के साथ 10.25-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले दिया गया है। इसमें वायरलेस फोन चार्जर, क्रूज कंट्रोल, एम्बिएंट लाइटिंग, सीएन95 एयर फ़िल्टर, और 12-स्पीकर वाला सोनी साउंड सिस्टम जैसे मॉडर्न फीचर भी दिए गए हैं। 

    • कंफर्ट के लिहाज से इसमें डुअल-ज़ोन ऑटो एसी, सेंटर आर्मरेस्ट के साथ स्लाइडिंग और रिक्लाइनिंग रियर सीटें, वेंटिलेशन, मसाज, हीटिंग और मेमोरी फंक्शन के साथ पावर-एडजस्टेबल फ्रंट सीटें दी गई हैं। 

    • सुरक्षा के लिए इसमें ऑल-व्हील डिस्क ब्रेक, ईएससी (इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल), टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, लेवल-2 एडीएएस (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम), 360-डिग्री कैमरा, ऑटो होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, आइएसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट और कई सारे एयरबैग दिए गए हैं। 

    इंजन ऑप्शन 

    जेटूर टी2 में दो टर्बो पेट्रोल इंजन ऑप्शन के साथ ऑटोमेटिक गियरबॉक्स की चॉइस दी गई है। यहां देखें इसके स्पेसिफिकेशन :-  

    इंजन 

    1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन 

    1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन प्लग-इन-हाइब्रिड 

    2-लीटर टर्बो पेट्रोल 

    ट्रांसमिशन 

    7-स्पीड डीसीटी 

    3-डीएचटी 

    7-स्पीड डीसीटी 

    पावर

    184  पीएस

    156  पीएस

    254 पीएस

    टॉर्क 

    290 एनएम

    220 एनएम

    390 एनएम

    ड्राइवट्रेन

    फ्रंट-व्हील-ड्राइव (एफडब्लूडी) 

    फ्रंट-व्हील-ड्राइव (एफडब्लूडी) 

    4-व्हील ड्राइव (4डब्लूडी)

    *डीसीटी- डुअल क्लच ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन, डीएचटी- डेडिकेटेड हाइब्रिड ट्रांसमिशन

    • जेटूर टी2 गाड़ी में केवल ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ऑप्शन दिया गया है। 

    • इसमें स्मॉल इंजन के साथ फ्रंट-व्हील-ड्राइवट्रेन दी गई है, जबकि ज्यादा पावरफुल इंजन के साथ 4-व्हील-ड्राइव सिस्टम दिया गया है।

    • अंतरराष्ट्रीय मॉडल में प्लग-इन-हाइब्रिड पावरट्रेन भी दी गई है, लेकिन भारतीय मॉडल में इसके मिलने की संभावनाएं काफी कम है। 

    संभावित कीमत और मुकाबला 

    जेटूर टी2-बेस्ड जेएसडब्ल्यू एसयूवी कार की कीमत 30 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के आसपास से शुरू हो सकती है। इस नई एसयूवी कार को भारत में नवंबर 2026 में लॉन्च किया जा सकता है। जेटूर टी2 बेस्ड एसयूवी कार का मुकाबला टाटा हैरियर, टाटा सफारी, जीप मेरिडियन, एमजी हेक्टर और महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ से रहेगा। 

    was this article helpful ?

    Write your कमेंट

    कार न्यूज़

    • ट्रेंडिंग न्यूज़
    • ताजा खबरें

    संबंधित समाचार

    ट्रेंडिंग कारें

    • लेटेस्ट
    • अपकमिंग
    • पॉपुलर
    सभी नई कारें देखें
    सभी अपकमिंग कारें देखें
    सभी पॉपुलर कारें देखें
    होम
    नई कारें
    न्यूज़
    जेएसडब्लू मोटर जेटूर टी2 बेस्ड एसयूवी कार के साथ भारत में जल्द करेगी एंट्री
    *नई दिल्ली में एक्स-शोरूम प्राइस
    भारत का #1

    सबसे बड़ा ऑटो पोर्टल

    एआई विशेषज्ञ

    अपनी कार की खोज को सरल बनाएं

    ऑफर

    अपडेट रहें और पैसे बचाएं

    तुलना

    सही कार चुनें

    © 2026 गिरनार सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड

    ×
    हमें आपके अनुभव को कस्टमाइज करने के लिए आपके शहर की आवश्यकता है