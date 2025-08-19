महिंद्रा विजन एस के डिजाइन पर इन 10 तस्वीरों के जरिए डालिए एक नजर

79वे स्वतंत्रता दिवस के मौके पर महिंद्रा ने अपने एनयू आईक्यू प्लेटफॉर्म पर बेस्ड 4 नए कॉन्सेप्ट्स:विजन एस,विजन टी,विजन एसएक्सटी और विजन एक्स से पर्दा उठाया है। इनमें से सब 4 मीटर विजन एस पहला मॉडल होगा जिसका सीरीज प्रोडक्शन शुरू किया जाएगा और इसे 2027 में लॉन्च किया जाएगा। ऐसे में ये कॉन्सेप्ट अपने प्रोडक्शन अवतार के करीब ही लग रहा है। आगे 10 तस्वीरों के जरिए इसके एक्सटीरियर और इंटीरियर पर डालिए एक नजर:

आगे का डिजाइन

महिंद्रा विजन एस का डिजाइन बॉक्सी शेप का है जो फ्रंट से ही नजर आ जाता है और खासतौर पर स्क्वायर शेप के एलईडी हेडलाइट्स और चौड़ी रेक्टेंगुलर ग्रिल की वजह से इन्हें ब्लैक हाउसिंग में रखा गया है।

हेडलाइट्स के बगल में मल्टीपल वर्टिकल लाइट स्ट्रिप्स दी गई है जो एलईडी डेटाइम रनिंग लैंप्स और टर्न इंडिकेटर्स का भी काम करती है। मगर केवल यहीं लाइटिंग एलिमेंट्स मौजूद नहीं है बल्कि कुछ हॉरिजॉन्टल एलईडी स्ट्रिप्स ग्रिल पर भी दी गई है जिससे विजन एस ज्यादा मॉर्डन और स्टाइलिश नजर आ रहा है।

रग्ड लुक देने के लिए महिंद्रा ने इसके बंपर को ब्लैक कलर की फिनिशिंग दी गई है और साथ ही आगे के डिजाइन को कॉन्ट्रास्ट देने के लिए सिल्वर फॉक्स स्किड प्लेट भी दी गई है। इसके बंपर पर मल्टीपल पिक्सल शेप वाली एलईडी लाइ​ट्स दी गई है जो फॉग लैंप्स का काम करती है।

साइड का डिजाइन

साइड डिजाइन की बात करें तो ये काफी हद तक डिफेंडर से इंस्पायर्ड लगती है। ना केवल इसका स्टांस बल्कि बाएं तरफ सी पिलर पर दी गई लैडर और दाएं तरफ जैरी कैन भी लैंड रोवर एसयूवी से इंस्पायर्ड लगती है।

इसमें दिए गए दमदार से व्हील आर्क एंगुलर शेप के है ​जो इसके ओवरऑल बॉक्सी शेप पर सूट करता है। ये व्हील आर्क दरवाजों के लोअर पोर्शन तक एक्सटेंड हो रहे हैं जिससे विजन एस को एक शानदार आउटलाइन मिलती है। इसके अलावा इसमें ड्युअल टोन अलॉय व्हील्स भी दिए गए है जिनका डिजाइन अच्छा है और इनपर रोड बायस्ड रबर चढ़ा है।

इसके अलावा इसमें मॉर्डन लुक वाले फ्लश ​टाइप डोर हैंडल्स और ब्लैेक रूफ दी गई है जिससे ये सब 4 मीटर एसयूवी उंची लगती है।

पीछे का डिजाइन

पीछे के डिजाइन की बात करें तो यहां टेलगेट पर स्पेयर व्हील दिया गया है जो महिंद्रा थार और महिंद्रा बोलेरो निओ में भी मिलता है। इसके स्पेयर व्हील कवर पर 'विजन एस' की ब्रांडिंग दी गई है।

इसकी टेललाइट्स का डिजाइन हेडलाइट के जैसा है और रियर फॉग लैंप्स में फ्रंट फॉग लैंप की तरह पिक्सल शेप्ड डिजाइन दिया गया है।

इंटीरियर

इसके इंटीरियर का डिजाइन भी मॉर्डन है और इसके डैशबोर्ड पर ड्युअल स्क्रीन सेटअप दिया गया है जो ट्रायएंगुलर एसी वेंट्स के बीच बटा है। ये एसयूवी वेंट्स डैशबोर्ड से बाहर निकल रहे हैं जिससे इस एसयूवी को एक दमदार कैरेक्टर मिल रहा है।

इसके अलावा इसमें 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील भी दिया गया है जिसपर 'विजन एस' की बैजिंग और ऑडियो एवं क्रूज कंट्रोल के लिए बटन दिए गए हैं।

इसका सेंटर कंसोल काफी मॉर्डन है और इसमें सिल्वर एलिमेंट्स के साथ ग्लॉस ब्लैक फिनिशिंग दी गई है। इसके कंसोल में ट्विन कपहोल्डर, एक गियर सलेक्टर लिवर और इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक के लिए बटन और ऑटो होल्ड फंक्शन दिए गए हैं।

इसकी सीटों के लिए नेवी ब्लू और ब्लैक थीम्स दी गई है जिससे केबिन मे एक खुलेपन का अहसास होता है। इसके अलावा इसमें पैनोरमिक ग्लास रूफ दी गई है जिससे केबिन में काफी रोशनी आती है।

अन्य डीटेल्स

जैसा कि पहले भी बताया गया है महिंद्रा विजन एस इन 4 कॉन्सेप्ट में से सीरीज प्रोडक्शन में प्रवेश करने वाला पहला कॉन्सेप्ट होगा। भारत में इसका मुकाबला महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ,टाटा नेक्सन,किआ सायरोस,किआ सोनेट,मारुति ब्रेजा और हुंडई वेन्यू जैसी सब 4 मीटर एसयूवी कार से रहेगा।