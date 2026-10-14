बीएस 7 एमिशन नॉर्म्स अप्रैल 2029 में लागू होंगे: आपके लिए इसका क्या मतलब है और जरूरी सवालों के जवाब!

रिपोर्ट्स मिली हैं कि भारत सरकार जल्द ही नए भारत स्टेज VII (बीएस 7) एमिशन नॉर्म्स का ड्राफ़्ट जारी करने वाली है। अप्रैल 2029 से लागू होने वाले ये नए नियम मौजूदा बीएस 6.2 की तुलना में प्रदूषण नियंत्रण को और भी सख्त बनाने का लक्ष्य रखते हैं। इन बदलावों का मकसद सिर्फ़ एग्जॉस्ट से निकलने वाले धुएं को कम करना नहीं, बल्कि प्रदूषण के उन स्रोतों पर भी लगाम लगाना है जिन पर अब तक ध्यान नहीं दिया गया था। आइए विस्तार से समझते हैं कि इन नए नियमों का क्या मतलब है और यह आपकी अगली कार खरीद को कैसे प्रभावित करेगा।

बीएस 7 - नया क्या है?

बीएस 7 नॉर्म्स का सबसे बड़ा फोकस उन छोटे और अब तक नजरअंदाज किए गए प्रदूषकों पर है जो सेहत के लिए बेहद खतरनाक होते हैं। अब तक नियम केवल इंजन से निकलने वाले धुएं पर ही लागू होते थे, लेकिन बीएस 7 के तहत टायरों के घिसने और ब्रेक पैड की धूल से पैदा होने वाले कणों को भी नियंत्रित किया जाएगा। यह भारतीय ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा बदलाव है।

छोटे कणों की माप : अब तक, पार्टिकुलेट मैटर (PM) को 23 नैनोमीटर तक के साइज के लिए मापा जाता था। बीएस 7 में इस सीमा को घटाकर 10 नैनोमीटर कर दिया जाएगा। ये बेहद छोटे और जहरीले कण होते हैं जो सांस के जरिए आसानी से हमारे फेफड़ों में पहुंचकर गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं पैदा कर सकते हैं। इस बदलाव से कार कंपनियों को अपने इंजन और एग्जॉस्ट सिस्टम को और भी ज्यादा एडवांस बनाना होगा ताकि इन सूक्ष्म कणों को हवा में फैलने से रोका जा सके।

नॉन-एग्जॉस्ट उत्सर्जन पर नियंत्रण : प्रदूषण सिर्फ़ साइलेंसर से नहीं निकलता। जब गाड़ी चलती है, तो सड़क से टायर के घिसने और ब्रेक लगाने पर ब्रेक पैड की धूल से भी हानिकारक कण निकलते हैं। बीएस 7 के तहत इन नॉन-एग्जॉस्ट स्रोतों से होने वाले प्रदूषण के लिए भी सीमाएं तय की जाएंगी। इसका मतलब है कि कार कंपनियों को अब ऐसे टायर और ब्रेक पैड्स विकसित करने होंगे जो कम घिसें और कम धूल पैदा करें। इसके लिए उन्हें मटीरियल साइंस में नए सिरे से रिसर्च और डेवलपमेंट करना होगा।

लैब से बाहर, असल दुनिया में टेस्टिंग : मौजूदा नियमों के तहत, गाड़ियों का उत्सर्जन परीक्षण ज्यादातर लैब की नियंत्रित परिस्थितियों में होता है। लेकिन सरकार अब इस प्रक्रिया को और पारदर्शी और भरोसेमंद बनाना चाहती है। बीएस 7 के तहत, रियल-वर्ल्ड ड्राइविंग कंडीशंस में उत्सर्जन की निगरानी पर ज्यादा जोर दिया जाएगा, जैसा कि मौजूदा RDE (Real Driving Emissions) नियमों में होता है। इसके अलावा, कारों में नए ऑन-बोर्ड सेंसर्स लगाए जा सकते हैं जो गाड़ी के पूरे जीवनकाल तक उसके उत्सर्जन के स्तर की निगरानी करेंगे। अगर उत्सर्जन निर्धारित सीमा से ज्यादा होता है, तो यह सेंसर ड्राइवर या सर्विस सेंटर को अलर्ट कर सकता है।

स्वतंत्र एजेंसियों द्वारा रैंडम टेस्टिंग: नियमों का पालन ठीक से हो रहा है या नहीं, यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार एक और कदम उठाने की योजना बना रही है। इसके तहत, स्वतंत्र एजेंसियों को सड़क पर चल रही बीएस 7 गाड़ियों का रैंडम टेस्ट करने का अधिकार दिया जा सकता है। यह ठीक वैसा ही है जैसे ट्रैफिक पुलिस ड्रिंक एंड ड्राइव के लिए रैंडम चेकिंग करती है। हालांकि, यह प्रक्रिया कैसे काम करेगी और इसके नियम क्या होंगे, इस पर अभी स्पष्टता आनी बाकी है।

रोलआउट प्लान

सरकार ने बीएस 6 की तरह ही बीएस 7 को भी चरणबद्ध तरीके से लागू करने की योजना बनाई है ताकि ऑटो इंडस्ट्री को बदलाव के लिए पर्याप्त समय मिल सके। यह रोलआउट अलग-अलग तरह के वाहनों के लिए अलग-अलग समय पर होगा।

चरण समयसीमा किन वाहनों पर लागू होगा चरण 1 अप्रैल 2029 अप्रैल 2029 से बनने वाली सभी नई पैसेंजर कार और एसयूवी चरण 2 2030 माल ढुलाई करने वाले छोटे कमर्शियल वाहन चरण 3 अप्रैल 2035 सभी भारी वाहन जैसे ट्रक, बसें, और कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होने वाले उपकरण

इस प्लान से साफ़ है कि सबसे पहले असर पैसेंजर कार खरीदारों पर पड़ेगा। अप्रैल 2029 के बाद बनने वाली हर कार को बीएस 7 मानकों का पालन करना होगा। इसके एक साल बाद, छोटे कमर्शियल वाहनों जैसे पिक-अप ट्रक और वैन को इन नियमों के दायरे में लाया जाएगा। सबसे आखिर में, यानी 2035 में, भारी वाहनों जैसे ट्रकों और बसों के लिए इन नियमों को अनिवार्य किया जाएगा, क्योंकि उनके इंजन और एग्जॉस्ट सिस्टम में बदलाव करना सबसे जटिल और महंगा होता है।

अभी दोपहिया वाहनों के लिए कोई समयसीमा तय नहीं की गई है। यह थोड़ा चौंकाने वाला है क्योंकि देश में कुल वाहनों से होने वाले प्रदूषण में दोपहिया वाहनों का एक बड़ा हिस्सा है। उम्मीद है कि सरकार जल्द ही उनके लिए भी एक स्पष्ट रोडमैप जारी करेगी।

फायदे और नुकसान

नए एमिशन नॉर्म्स के लागू होने के साथ, कुछ फायदे और नुकसान हैं जो कस्टमर और मैन्युफैक्चरर्स पर पड़ेंगे।

फायदे

नए उत्सर्जन मानकों के लागू होने से कुछ चुनौतियां जरूर आएंगी, लेकिन इसके कई बड़े फ़ायदे भी हैं, जो सीधे तौर पर पर्यावरण और आम लोगों की सेहत से जुड़े हैं।

ईंधन में कोई बदलाव नहीं: सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि बीएस 7 के लिए पेट्रोल या डीजल की क्वालिटी में किसी बदलाव की जरूरत नहीं होगी। जब देश बीएस 4 से सीधे बीएस 6 पर गया था, तो तेल रिफाइनरियों को अपनी टेक्नोलॉजी अपग्रेड करने में अरबों रुपये का निवेश करना पड़ा था। इस बार ऐसा कोई खर्च नहीं होगा, जिससे ईंधन की कीमतों पर अतिरिक्त दबाव पड़ने की आशंका नहीं है।

मौजूदा कार मालिकों के लिए कोई चिंता नहीं: अगर आपके पास पहले से कोई कार है या आप अप्रैल 2029 से पहले कोई नई कार खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ये नियम केवल अप्रैल 2029 के बाद बनने वाली गाड़ियों पर ही लागू होंगे। आपकी मौजूदा कार अपनी तय उम्र (दिल्ली-एनसीआर में पेट्रोल के लिए 15 साल और डीजल के लिए 10 साल) तक बिना किसी परेशानी के चलती रहेगी।

साफ़ हवा, बेहतर सेहत: बीएस 7 का सबसे बड़ा और सीधा फ़ायदा हवा की गुणवत्ता में सुधार के रूप में मिलेगा। 10 नैनोमीटर जितने छोटे कणों और नॉन-एग्जॉस्ट उत्सर्जन पर नियंत्रण करके, ये नॉर्म्स वायु प्रदूषण को उसके स्रोत पर ही रोकने में मदद करेंगे।

नुकसान

हर बड़े बदलाव की तरह, बीएस 7 को अपनाने की भी एक कीमत चुकानी होगी। इसका असर कार निर्माताओं और अंततः ग्राहकों, दोनों पर पड़ेगा।

कारों की कीमतों में बढ़ोतरी: बीएस 7 मानकों का पालन करने के लिए कार कंपनियों को अपनी गाड़ियों में कई तकनीकी बदलाव करने होंगे। इसमें ज्यादा एडवांस एग्जॉस्ट सिस्टम (जैसे बेहतर कैटेलिटिक कन्वर्टर्स और पार्टिकुलेट फिल्टर्स), नए ऑन-बोर्ड सेंसर, और बेहतर मटीरियल वाले टायर और ब्रेक पैड शामिल हैं। इन सभी पर होने वाले रिसर्च और डेवलपमेंट का खर्च काफी ज्यादा होगा। निर्माता इस लागत का एक बड़ा हिस्सा ग्राहकों पर डालेंगे, जिससे नई बीएस 7 कारों की एक्स-शोरूम कीमत में बढ़ोतरी होना लगभग तय है।

भारी वाहनों पर सबसे ज्यादा असर: इन नियमों की सबसे ज्यादा मार कमर्शियल वाहनों, खासकर ट्रकों और बसों पर पड़ेगी। रिपोर्ट्स के अनुसार, उन्हें अपने प्रदूषकों में 50 प्रतिशत तक की भारी कटौती करनी पड़ सकती है। इसके लिए उनके इंजन और एग्जॉस्ट सिस्टम में बड़े और महंगे बदलाव करने होंगे। इससे ट्रकों और बसों की कीमतें काफी बढ़ सकती हैं।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

नए नियमों को लेकर आपके मन में कई सवाल हो सकते हैं। यहां कुछ जरूरी सवालों के जवाब दिए गए हैं:

1. बीएस 7 नॉर्म्स कब से लागू होंगे?

सरकार इन्हें तीन चरणों में लागू कर रही है। पहला चरण अप्रैल 2029 से सभी नई पैसेंजर कारों पर, दूसरा चरण 2030 से छोटे कमर्शियल वाहनों पर, और तीसरा चरण अप्रैल 2035 से सभी भारी वाहनों पर लागू होगा।

2. मेरी मौजूदा या नई खरीदी जाने वाली कार का क्या होगा?

कुछ नहीं। ये नियम केवल अप्रैल 2029 के बाद बनने वाली गाड़ियों पर लागू होंगे। आपकी मौजूदा कार पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा और न ही उसकी रजिस्ट्रेशन की वैधता कम होगी।

3. बीएस 6 के मुकाबले बीएस 7 में क्या अलग है?

बीएस 7 में तीन बड़े अंतर हैं। पहला, यह 23nm की जगह 10nm तक के छोटे पार्टिकुलेट मैटर को मापता है। दूसरा, यह पहली बार टायर घिसने और ब्रेक की धूल जैसे नॉन-एग्जॉस्ट उत्सर्जन को भी नियंत्रित करता है। तीसरा, इसमें रियल-वर्ल्ड ड्राइविंग में उत्सर्जन की निगरानी पर ज्यादा जोर दिया गया है।

4. क्या बीएस 7 से कारों की कीमतें बढ़ेंगी?

हां, इसकी पूरी संभावना है। नए नियमों का पालन करने के लिए लगने वाले अतिरिक्त पार्ट्स और R&D की लागत का कुछ हिस्सा निर्माता ग्राहकों पर डालेंगे, जिससे कारों की कीमत बढ़ सकती है।

5. क्या मेरी मौजूदा या नई कार के लिए अलग ईंधन की जरूरत होगी?

नहीं। ईंधन की क्वालिटी में कोई बदलाव नहीं किया जा रहा है, इसलिए आपको इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। मौजूदा बीएस 6 ईंधन ही बीएस 7 वाहनों के साथ पूरी तरह कंपैटिबल होगा।

6. क्या मुझे नई कार खरीदने की योजना टाल देनी चाहिए?

बिल्कुल नहीं। अगर आपको अभी कार की जरूरत है और कोई मॉडल पसंद है, तो उसे खरीदने में कोई हर्ज नहीं है। अप्रैल 2029 से पहले खरीदी गई सभी कारें अपने पूरे लाइफ-साइकल तक वैध रहेंगी।

7. क्या डीजल कार पर कोई खास असर पड़ेगा?

फिलहाल, आने वाले नियमों में डीजल या पेट्रोल वाहनों के लिए अलग-अलग प्रावधानों की बात नहीं कही गई है। जो भी बदलाव होंगे, वे सभी तरह के इंटरनल कंबस्शन इंजन वाली गाड़ियों पर समान रूप से लागू होंगे।

कारदेखो का क्या है कहना

नए बीएस 7 एमिशन नॉर्म्स भारत के वायु प्रदूषण की गंभीर समस्या से निपटने की दिशा में एक बहुत जरूरी और समझदारी भरा कदम है। नॉन-एग्जॉस्ट प्रदूषकों, जैसे कि टायर और ब्रेक डस्ट, को नियमों के दायरे में लाना एक स्वागत योग्य फैसला है, क्योंकि यह प्रदूषण के उन छिपे हुए स्रोतों पर लगाम लगाएगा जिन पर अब तक ध्यान नहीं दिया गया था। इससे बनने वाली नई कारें निश्चित रूप से ज्यादा पर्यावरण-अनुकूल होंगी और देश की हवा को साफ़ करने में मदद करेंगी।

हालांकि, इस बदलाव की एक कीमत भी होगी। कार निर्माताओं का R&D खर्च बढ़ेगा, जिसका बोझ अंततः नई कार खरीदने वाले ग्राहकों पर पड़ेगा। लेकिन अच्छी खबर यह है कि ईंधन में कोई बदलाव नहीं हो रहा है और मौजूदा कार मालिकों पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा।

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