डेंजा डी9 भारत में नवंबर 2026 में हो सकती है लॉन्च: इस लग्जरी इलेक्ट्रिक एमपीवी के बारे में जानिए ये खास बातें

बीवाईडी का सब-ब्रांड डेंजा भारत के कार बाजार में अपनी लग्जरी एमपीवी डी9 के साथ एंट्री करने के लिए पूरी तरह तैयार है। डेंजा डी9 को भारत में नवंबर 2026 के मध्य तक लॉन्च किए जाने की उम्मीद है। कंपनी ने अपने ऑफिशियल इंडियन सोशल मीडिया हैंडल पर इस एमपीवी का टीजर भी जारी कर दिया है, जिससे इसके जल्द लॉन्च होने के संकेत मिलते हैं। ग्लोबल मार्केट में डेंजा डी9 स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड और ऑल-इलेक्ट्रिक दोनों पावरट्रेन ऑप्शंस में उपलब्ध है, लेकिन भारत में इसके सिर्फ इलेक्ट्रिक अवतार में ही आने की संभावना है। आइए, जानते हैं ग्लोबल मॉडल के आधार पर भारत आने वाली डेंजा डी9 से जुड़ी 5 खास बातें।

एक्सटीरियर डिजाइन

डेंजा डी9 का साइज और स्टांस इसे सड़क पर एक अलग पहचान देता है। यह एक एमपीवी है, जिसकी लंबाई 5 मीटर से ज्यादा है, जो इसे काफी बड़ा और आकर्षक बनाती है। इसका स्टांस लो-स्लंग है और आगे से काफी शार्प है, यह डिजाइन आजकल की लग्जरी एमपीवी कार में काफी पॉपुलर है और इसे एक मॉडर्न लुक देता है।

इसके फ्रंट में एक बड़ी पियानो ब्लैक ग्रिल दी गई है, जिसमें वर्टिकल क्रोम स्लैट्स हैं जो इसे बेहद प्रीमियम बनाते हैं। आगे एक मोटी ब्रश्ड एल्यूमीनियम स्ट्रिप है जो पूरी चौड़ाई में फैली हुई है, और ऐसी ही स्ट्रिप्स ग्रिल के चारों ओर भी देखी जा सकती हैं। हेडलैंप्स का डिजाइन भी यूनिक है, जिसमें नोज के ठीक नीचे स्प्लिट प्रोजेक्टर एलईडी यूनिट्स दी गई हैं। हेडलैंप हाउसिंग में छोटे वी-शेप के एलईडी डीआरएल भी इंटीग्रेट किए गए हैं। बम्पर का डिजाइन काफी स्लीक है और इसमें एलईडी फॉग लैम्प भी दिए गए हैं।

साइड प्रोफाइल से देखने पर इसकी लंबाई और एमपीवी वाला टिपिकल डिजाइन साफ नजर आता है। इसकी नोज शार्प है और पिछला हिस्सा ऊंचा है। उम्मीद है कि भारतीय मॉडल में भी ग्लोबल मॉडल की तरह 18-इंच के क्रोम अलॉय व्हील्स मिलेंगे। विंडो लाइन, दरवाजों के नीचे और डी-पिलर पर ब्रश्ड एल्यूमीनियम के मोटे इंसर्ट्स दिए गए हैं, जो इसके लग्जरी लुक को और बढ़ाते हैं। इसके पिछले दरवाजे स्लाइडिंग हैं, जो यात्रियों को कार के अंदर और बाहर जाने के लिए ज्यादा स्पेस देते हैं।

पीछे की तरफ, डी9 का सिल्हूट एक पारंपरिक एमपीवी की तरह ब्लॉक-शेप का है। यहां का मुख्य आकर्षण इसका कनेक्टेड एलईडी टेललैंप सेटअप है, जिसके बाहरी किनारों पर कई खूबसूरत लाइटिंग एलिमेंट्स हैं। इसके अलावा, इसमें शार्क-फिन एंटीना और रूफ-माउंटेड स्पॉइलर भी है। बम्पर काफी पतला है और इस पर भी ब्रश्ड एल्यूमीनियम एक्सेंट्स का इस्तेमाल किया गया है। डेंजा की ब्रांडिंग के ठीक नीचे एक मूंछ जैसी दिखने वाली ब्रश्ड एल्यूमीनियम स्ट्रिप भी दी गई है। कलर ऑप्शंस की बात करें तो, ज्यादातर एमपीवी कार की तरह, डी9 के लिए भी ब्लैक, व्हाइट और ग्रे जैसे सोबर रंगों तक ही सीमित रहने की उम्मीद है।

केबिन एक्सपीरियंस

डेंजा डी9 का केबिन पहली नजर में ही आपको लग्जरी और कंफर्ट का एहसास कराएगा। ऑफिशियल टीजर में ब्राउन केबिन थीम देखने को मिली है, और उम्मीद है कि यही थीम भारत आने वाले मॉडल में भी दी जाएगी, हालांकि इंटरनेशनल मार्केट में इसके लिए कई थीम ऑप्शंस मिलते हैं। इसका डैशबोर्ड डिजाइन में सादा और हल्का सा कर्व्ड है, लेकिन इसमें कई लेयर्स का इस्तेमाल किया गया है। इसमें ब्रश्ड एल्यूमीनियम, एम्बिएंट लाइटिंग और डार्क वुडन फिनिश की लेयर्स हैं, जो केबिन को एक अल्ट्रा-प्रीमियम फील देती हैं।

वुडन फिनिश दरवाजों तक फैली हुई है, जबकि डोर पैड्स और सेंटर कंसोल पर हल्की पियानो ब्लैक फिनिश दी गई है। पूरे डैशबोर्ड और दरवाजों पर सॉफ्ट-टच लेदरेट पैडिंग है, और सीटों पर भी लेदरेट अपहोल्स्ट्री मिलती है। केबिन में एक्सपोज्ड प्लास्टिक का इस्तेमाल बहुत कम किया गया है, जो यह दिखाता है कि डी9 एक काफी लग्जरी गाड़ी होने का दावा करती है। हालांकि, फिट-एंड-फिनिश की असली क्वालिटी तो कार के आने पर ही पता चलेगी, पर पहली नजर में यह बेहद शानदार लगती है।

डी9 7-सीटर लेआउट में आएगी, जिसमें दूसरी रो में लाउंज जैसी कैप्टन सीट मिलेंगी। दूसरी रो में यात्रियों के लिए भरपूर स्पेस और कई लेवल के एडजस्टमेंट की उम्मीद है। इन सीटों को रिक्लाइन किया जा सकता है और इनमें पावर्ड ओटोमन भी मिलेगा।

तीसरी रो में तीन लोगों के बैठने की जगह और तीन हेडरेस्ट मिलेंगे, लेकिन ज्यादातर एमपीवी कार की तरह, यह दो यात्रियों के लिए ही सबसे ज्यादा आरामदायक होगी। इसी को ध्यान में रखते हुए तीसरी रो में एक सेंटर आर्मरेस्ट भी दिया गया है, जो इस सेगमेंट में आमतौर पर नहीं देखा जाता।

फीचर्स और सेफ्टी

डेंजा डी9 फीचर्स के मामले में किसी भी लग्जरी कार को टक्कर दे सकती है। उम्मीद है कि भारत आने वाले मॉडल में ग्लोबल वर्जन वाले सभी फीचर्स मिलेंगे।

इंफोटेनमेंट और डिस्प्ले: इसमें 15.6-इंच का फ्लोटिंग टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है, जो वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले को सपोर्ट करता है। ड्राइवर के लिए 10.25-इंच का डिजिटल डिस्प्ले और 12-इंच का एआर-पावर्ड हेड्स-अप डिस्प्ले भी है।

ऑडियो और क्लाइमेट: बेहतरीन साउंड एक्सपीरियंस के लिए इसमें 14-स्पीकर वाला Dynaudio सराउंड साउंड सिस्टम दिया गया है। साथ ही, थ्री-जोन क्लाइमेट कंट्रोल भी मिलता है।

कंफर्ट और कन्वीनियंस: इसमें तीन वायरलेस फोन चार्जर, एक बड़ी पैनोरमिक ग्लास रूफ, और 128-कलर एम्बिएंट लाइटिंग है। ओआरवीएम इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल और ऑटो-फोल्डिंग हैं।

सीट फीचर्स: आगे और दूसरी रो की सीटें पावर्ड, हीटेड, वेंटिलेटेड हैं और कई मसाज फंक्शन के साथ आती हैं। दूसरी रो में जीरो-ग्रेविटी मोड भी है। दोनों यात्रियों के लिए आर्मरेस्ट पर अलग-अलग स्क्रीन दी गई हैं, जिनसे वे सनशेड, हीटिंग, वेंटिलेशन और मसाज जैसे फंक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं।

सेफ्टी के मामले में भी डी9 कोई कसर नहीं छोड़ती। इसमें 8 एयरबैग, ईबीडी के साथ एबीएस, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), और एक टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस) जैसे स्टैंडर्ड फीचर्स हैं। इसके अलावा, इसमें हिल होल्ड असिस्ट, हिल डिसेंट कंट्रोल, आगे और पीछे पार्किंग सेंसर्स, और आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट एंकर भी मिलते हैं। 2डी और 3डी व्यू वाला 360-डिग्री कैमरा पार्किंग को बेहद आसान बना देता है। इसमें लेवल 2 एडीएएस (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) भी दिया गया है, जिसके तहत लेन कीप असिस्ट, हाई बीम असिस्ट, ट्रैफिक साइन रिकग्निशन, रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट, एडैप्टिव क्रूज कंट्रोल और ऑटोनोमस इमरजेंसी ब्रेकिंग जैसे फीचर्स मिलते हैं।

पावरट्रेन की जानकारी

जैसा कि पहले बताया गया है, भारत में डेंजा डी9 को सिर्फ ऑल-इलेक्ट्रिक वर्जन में ही लॉन्च किए जाने की उम्मीद है। ग्लोबल मार्केट में डी9 ईवी एक ही बैटरी पैक के साथ आती है, जो फ्रंट-व्हील ड्राइव और ऑल-व्हील ड्राइव दोनों सेटअप में उपलब्ध है। भारत में कौनसा ड्राइवट्रेन ऑप्शन मिलेगा, यह लॉन्च के समय ही साफ हो पाएगा।

ग्लोबल-स्पेक डेंजा डी9 ईवी के पावरट्रेन स्पेसिफिकेशन इस प्रकार हैं:

बैटरी पैक 103 केडब्ल्यूएच 103 केडब्ल्यूएच इलेक्ट्रिक मोटर की संख्या 1 (फ्रंट-व्हील ड्राइव) 2 (ऑल-व्हील ड्राइव) पावर 313 पीएस 373 पीएस टॉर्क 360 एनएम 470 एनएम सर्टिफाइड रेंज (एनईडीसी) 600 किलोमीटर 580 किलोमीटर 0-100 किलोमीटर प्रति घंटे (सर्टिफाइड) 9.5 सेकंड 6.9 सेकंड

संभावित कीमत और मुकाबला

डेंजा डी9 एक प्रीमियम और लग्जरी पेशकश होगी, इसलिए इसकी कीमत भी उसी के अनुसार होने की उम्मीद है। अनुमान है कि भारत में इसकी कीमत लगभग 80-85 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच हो सकती है।

भारतीय बाजार में इसका सीधा मुकाबला एमजी एम9 जैसी इलेक्ट्रिक एमपीवी से होगा। इसके अलावा, कीमत और लग्जरी के मामले में यह टोयोटा वेलफायर जैसी लोकप्रिय आईसीई पावर्ड एमपीवी को भी टक्कर देगी।

कारदेखो का क्या है कहना

भारत में लग्जरी एमपीवी का सेगमेंट काफी छोटा और खास है, और इसमें इलेक्ट्रिक विकल्पों की संख्या तो और भी सीमित है। बाजार में मौजूद यह खालीपन डेंजा डी9 को सफल होने का एक शानदार मौका दे सकता है। इसके पास वो सभी खूबियां हैं जो इसे इस सेगमेंट में एक मजबूत दावेदार बनाती हैं, आकर्षक डिजाइन, बेहद लग्जरी केबिन, ड्राइवर के साथ सफर करने वाले ग्राहकों के लिए बेहतरीन फीचर्स और एक स्मूद व पावरफुल इलेक्ट्रिक पावरट्रेन। अगर इसकी कीमत सही रखी जाती है, तो डेंजा डी9 भारत के लग्जरी व्हीकल स्पेस में टॉप प्लेयर्स में से एक बन सकती है।