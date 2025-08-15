महिंद्रा विजन एस कॉन्सेप्ट से उठा पर्दा

विजन टी,विजन एसएक्सटी और विजन एक्स प्रोटोटाइप्स से पर्दा उठाने के बाद महिंद्रा ने विजन एस कॉन्सेप्ट से भी पर्दा उठाया है जिसका डिजाइन बॉक्सी शेप का है और ये प्रोडक्शन वर्जन के करीब आने जैसा प्रोटोटाइप लग रहा है। महिंद्रा ने कहा है कि इस कॉन्सेप्ट का सीरीज प्रोडक्शन 2027 में शुरू होगा और इसे उसी साल लॉन्च भी कर दिया जाएगा। कंपनी की ओर से 79वे स्वतंत्रता दिवस के मौके पर शोकेस किए गए 4 प्रोटोटाइप्स में से भारत में सबसे पहले इसी को ही लॉन्च किया जाएगा। कितना खास है विजन एस कॉन्सेप्ट? जानिए आगे:

आगे का डिजाइन

महिंद्रा विजन एस का स्टांस एकदम सीधा है और इसका शेप बॉक्सी है मगर इसकी बॉडी पर कुछ स्मूद ऐज दिए गए हैं जिससे ये प्रोडक्शन वर्जन जैसी लग रही है।

इसमें आगे की तरफ ड्युअल पॉड एलईडी हेडलाइट्स और एलईडी डेटाइम रनिंग लैंप्स के लिए वर्टिेकल स्ट्रिप्स दी गई है जिससे इसे एक फ्यूचरिस्टिक लुक मिल रहा है। इसके अलावा महिंद्रा ने इस कॉन्सेप्ट में ग्रिल पर इल्युमिनेटेड लाइट स्ट्रिप्स दी गई है जिससे इसे रात में एक अलग लुक मिल रहा है।

इसके अलावा, इसमें रग्ड ऑल ब्लैक बंपर के साथ सिल्वर स्किड प्लेट और पिक्सल शेप के एलईडी फॉग लैंप दिए गए हैं जिससे ये एसयूवी कॉन्सेप्ट बोल्ड और दमदार दिख रहा है।

साइड डिजाइन

इसके साइड से ही ट्रेडिशनल एसयूवी जैसी बॉक्सीनेस इस कॉन्सेप्ट में साफ साफ नजर आती है। हालांकि,यहां मॉर्डन लुक वाली फ्लश टाइप डोर हैंडल्स और कैमरा बेस्ड आउटसाइड रियरव्यू मिरर दिए गए हैं जिससे इसकी बॉडी को प्रीमियम टच मिल रहा है।

इसके ऑफ रोडिंग नेचर को ध्यान में रखते हुए महिंद्रा ने विजन एस में स्क्वायर शेप के व्हील आर्क दिए गए है जिनमें ब्लैक क्लैडिंग चढ़ी है जो इस प्रोटोटाइम के डोर तक जा रही है। महिंद्रा ने विजन एस कॉन्सेप्ट के साथ रोड बायस्ड टायरों के साथ अच्छे लुक वाले ड्युअल टोन अलॉय व्हील्स दिए गए हैं। कार के केबिन में आसानी से दाखिल होने के लिए विजन एस में ब्लैक साइड स्टेप्स दी गई है।

इसके ए,बी और सी पिलपर को भी ब्लैक कलर की फिनिशिंग दी गई है वहीं रियर क्वार्टर ग्लास में सीधे तरफ जैरी कैन और लेफ्ट साइड पर लैडर दी गई है। इसके अलावा इसमें रूफ रेल्स दी गई है जिससे इसे टॉल बॉय स्टांस मिल रहा है।

पीछे का डिजाइन

इसकी टेललाइट्स को हेडलाइट्स की तर्ज पर डिजाइन किया गया है और इन्हे ब्लैक हाउसिंग में रखा गया है जिससे इसके ओवरऑल डिजाइन को ज्यादा कॉन्ट्रास्ट मिल रहा है। इसके पीछे वाले बंपर को भी समान अप्रोच दी गई है और यहां पिक्सल शेप के फॉग लैंप्स और सिल्वर स्किड प्लेट दी गई है।

हालांकिं,यहां सबसे खास चीज टेलगेट माउंटेड स्पेयर व्हील है जिससे इसे पूरा एसयूवी वाला लुक मिल रहा है। इसके अलावा इसमें ग्रे कवर भी दिया गया है जिसपर 'विजन एस'लिखा हुआ है।

इंटीरियर

एक्सटीरियर की तरह इसके इंटीरियर को भी मॉर्डन टच दिया गया है जहां ड्युअल टोन नेवी ब्लू और ग्रे इंटीरियर थीम और डैशबोर्ड पर ड्युअल स्क्रीन सेटअप दिया गया है। इसके साथ ही इसमें 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील दिया गया है जिसपर 'विजन एस' लिखा हुआ है जो लैंड रोवर डिफेंडर से इंस्पायर्ड लग रहा है। इसके अलावा इसमें ट्रायएंगुलर शेप्ड एसी वेंट्स दिए गए हैं जिसके चारो ओर सिल्वर फिनिशिंग दी गई है।

इसके सेंटर कंसोल को ग्लॉस ब्लैक फिनिशिंग दी गई है और जिसमे दो कपहोल्डर्स,वायरलेस फोन चार्जर,गियर सलेक्टर स्टॉक और ऑटो होल्ड फंक्शन के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक दिए गए हैं। कंसोल के आगे ही वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स और हजार्ड लैंप्स के लिए बटन दिए गए हैं। उपर की ओर टच इनेबल्ड एसी कंट्रोल पैनल दिए गए हैं जो स्लीक हैं और मॉर्डन लगते हैं।

इसकी सीटों पर भी नेवी ब्लू और ब्लैक थीम और व्हाइट स्टिचिंग के साथ लेदरेट सीट अपहोल्स्ट्री दी गई है।

कब तक शुरू होगा प्रोडक्शन?

महिंद्रा विजन एस का सीरीज प्रोडक्शन 2027 से शुरू होगा जिसके उसी साल इसका प्रोडक्शन वर्जन लॉन्च कर दिया जाएगा। ये कंपनी की ओर से शोकेस किए गए 4 प्रोटोटाइप्स में से सबसे पहले लॉन्च होने वाली महिंद्रा एसयूवी होगी। भारत में इसका मुकाबला महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ,टाटा नेक्सन,किआ सायरोस,किआ सोनेट,मारुति ब्रेजा और हुंडई वेन्यू जैसी सब 4 मीटर एसयूवी कार से रहेगा।

महिंद्रा विजन एस के बारे में आपकी क्या है राय? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं।