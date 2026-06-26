2026 टोयोटा हाइलक्स टेस्टिंग के दौरान दिखी: ये 5 पिकअप ट्रक भारत में हो सकते हैं पेश

हाल ही में 2026 टोयोटा हाइलक्स को बिना कवर से ढके टेस्टिंग के दौरान देखा गया है, जिससे इसके जल्द लॉन्च होने की उम्मीद है। नए फेसलिफ्ट मॉडल के आने से भारत में तेजी से बढ़ते लाइफस्टाइल पिकअप सेगमेंट को निश्चित रूप से बढ़ावा मिलेगा। हालांकि, यह सेगमेंट अभी शुरुआती स्टेज में है, यहां हमने कुछ खास पिकअप ट्रक की लिस्ट दी है जिनकी भारत में आने की उम्मीद है। इस लिस्ट में आपकी दिलचस्पी किसमें है?

फोर्ड रेंजर रैप्टर

फोर्ड के सबसे पावरफुल पिकअप ट्रक में से एक होने के कारण, रेंजर रैप्टर सचमुच एक मॉन्स्टर है। देखने में यह पिकअप ट्रक बड़ा लगता है, और इसका डिजाइन मैच्योर व रफ-एंड-टफ है। अग्रेसिव डिजाइन की वजह से यह सड़क पर दमदार दिखता है, जबकि सस्पेंशन लिफ्ट किट और रग्ड ऑल-टेरेन टायर इसे किसी भी रास्ते पर चलने में मदद करते हैं। रेंजर रैप्टर में कई इंजन ऑप्शन दिए गए हैं लेकिन इसकी सबसे बड़ी खासियत 3-लीटर ट्विन-टर्बो वी6 पेट्रोल इंजन है, जो 405 पीएस की पावर और 583 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है।

फीचर लिस्ट की बात करें तो इसके केबिन में ऑन-बोर्ड 400वॉट पावर सॉकेट, एक 12-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले, 10-स्पीकर बैंग एंड ओल्फसन साउंड सिस्टम, एम्बिएंट लाइटिंग, ए पिलर पर ग्रैब हैंडल, पावरलॉकिंग टेलगेट, आगे और पीछे दोनों तरफ टो हुक, और साइड स्टेप दिए गए हैं।

इसके अलावा, फोर्ड पिकअप को अपनी पसंद के हिसाब से कस्टमाइज करने के लिए वैकल्पिक एसेसरीज भी देती है। सेफ्टी फीचर में 9 एयरबैग, लेवल 2 एडीएएस, 360 डिग्री कैमरा, टीपीएमएस (टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम), चाइल्ड सीट एंकर, और एंटी-थेफ्ट अलार्म सिस्टम शामिल हैं।

जीप ग्लैडिएटर

मौजूदा जीप ग्लैडिएटर एक पिकअप ट्रक है जिसे चौथी जनरेशन जीप रेंगलर के प्लेटफॉर्म पर तैयार किया गया है। इस जीप गाड़ी में रेट्रो-थीम बॉक्सी डिजाइन दी गई है। साथ ही जीप के खास डिजाइन एलिमेंट्स जैसे आइकॉनिक 7-स्लेट ग्रिल, गोल हेडलैंप्स, हटाई जाने वाली छत और दरवाजें शामिल हैं, जो इसे रोड़ पर दमदार और यूनिक बनाते हैं।

ग्लैडिएटर में 3.6-लीटर पेट्रोल इंजन दिया गया है जो 285 पीएस की पावर और 599 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है। इसमें 8-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स और 4-व्हील ड्राइव सेटअप दिया गया है।

ग्लैडिएटर की फीचर लिस्ट में ऑटो हेडलैंप्स, ड्यूल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, 12.3-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले कनेक्टिविटी, 8-स्पीकर साउंड सिस्टम, टिल्ट और टेलिस्कॉपिक एडजस्टेबल स्टीयरिंग व्हील और कीलेस एंट्री शामिल है। सुरक्षा के लिए ग्लैडिएटर में लेवल 2 एडीएएस, 7 एयरबैग, अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, पीछे पार्किंग कैमरा और सेंसर, और ट्रेलर स्वे कंट्रोल सिस्टम जैसे सेफ्टी फीचर दिए गए हैं।

इसुजु वी-क्रॉस (अंतरराष्ट्रीय वर्जन)

इसुजु वी-क्रॉस भारत में 2016 से बिक्री के लिए उपलब्ध है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय बाजार में कंपनी इसका नया थर्ड जनरेशन वर्जन बेचती है। इसमें बेहतर लुक, मॉडर्न प्लेटफॉर्म, प्रीमियम केबिन और एडवांस्ड सेफ्टी फीचर हैं। अपडेट के तहत, अंतरराष्ट्रीय वर्जन में आकर्षक लुक के साथ बड़ी ग्रिल, नया स्टाइल और कई दिलचस्प कलर ऑप्शन दिए गए हैं।

अंतरराष्ट्रीय बाजार में उपलब्ध वी-क्रॉस में कई इंजन ऑप्शन दिए गए हैं, जिनमें एक 3-लीटर डीजल इंजन है जो 190 पीएस की पावर और 450 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है। इंजन के साथ 6-स्पीड मैनुअल और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का विकल्प दिया गया है। इसमें एक शिफ्ट-ऑन-फ्लाई 4-व्हील ड्राइव सिस्टम और ऑटोमैटिक डिफरेंशियल लॉक दिया गया है।

तीसरी जनरेशन वी-क्रॉस में ऑटो लेवलिंग के साथ ऑटो हेडलैंप्स, ऑटो फोल्डिंग और हीटेड ओआरवीएम (आउटसाइड रियर व्यू मिरर), 9-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले, 7-इंच सेमी-डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, आगे हीटेड सीटें, और 8 तरह से पावर एडजस्ट होने वाली ड्राइवर सीट जैसे फीचर दिए गए हैं।

सुरक्षा के लिए इसमें लेवल 2 एडीएएस, 6 एयरबैग, आगे और पीछे पार्किंग सेंसर, टीपीएमएस (टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम), रिवर्स कैमरा और आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट माउंट जैसे सेफ्टी फीचर दिए गए हैं।

रिवियन आर1टी

आर1टी एक इलेक्ट्रिक पिकअप ट्रक है जिसे अमेरिकन ईवी स्टार्टअप रिवियन ने तैयार किया है। इस पिकअप ट्रक में सिंपल डिजाइन के साथ ओवल शेड हेडलैंप्स दिए गए हैं, जो एक मोटी लाइट स्ट्रिप से आपस में जुड़े हैं। ब्लैक ए-पिलर और बी-पिलर इस पिकअप ट्रक को फ्लोटिंग रूफ इफेक्ट देते हैं। पीछे भी सिंपल डिजाइन अप्रोच देखी जा सकती है, जिसमें एक कनेक्टेड टेललैंप सेटअप और टेलगेट पर बड़ी ‘रिवियन’ बैजिंग है जो इसे साफ-सुथरा लुक देती है।

पिकअप में एक मोटर, ट्राय-मोटर और क्वाड मोटर सेटअप, और चार बैटरी पैक: 92.5 केडब्ल्यूएच से 140 केडब्ल्यूएच दिए गए हैं। आर1टी का पावर आउटपुट 1040 पीएस तक है और इसकी फुल चार्ज में रेंज 530 किलोमीटर तक है।

पिकअप ट्रक में सिंपल कलर के साथ सिंपल केबिन दिया गया है। इसकी फीचर लिस्ट में एयर सस्पेंशन, आगे हीटेड और वेंटिलेटेड सीटें, 12-इंच इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, और इन-बिल्ड कनेक्टेड प्लस ऐप के साथ 15-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट डिस्प्ले दी गई है। पिकअप में एक यूनिक स्टोरेज कंपार्टमेंट है जो एक साइड से लेकर दूसरी साइड तक जाता है, जिसे गियर टनल नाम दिया गया है और इसे स्टोरेज स्पेस के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें एक बड़ी पैनोरमिक ग्लास रूफ भी है जो पूरी छत तक फैली हुई है।

सुरक्षा के लिए आर1टी में 8 एयरबैग, 13 कैमरा, 5 रडार यूनिट और खुद का बनाया एडीएएस ‘रिवियन ऑटोनॉमी प्लेटफॉर्म’ दिया गया है।

हुंडई सेंटा क्रूज

अगली है हुंडई सेंटा क्रूज, जो अमेरिकन लाइट पिकअप ट्रक मार्केट में तेजी से पसंदीदा गाड़ी बन गई। इसे लोकप्रिय हुंडई ट्यूसॉन पर तैयार किया गया है, इसमें एक मोनोकॉक कंस्ट्रक्शन है, जो क्रॉसओवर जैसा आराम और अच्छी ड्राइविंग की सुविधा देता है, साथ ही पिकअप ट्रक जैसी क्षमता और ज्यादा कार्गो स्पेस भी मिलता है। डिजाइन की बात करें तो इसमें स्लीक स्टाइल पैकेज के साथ पतले हेडलैंप्स, एक शार्प क्रोम ग्रिल और मुकाबले में मौजूद विकल्प की तुलना में ज्यादा मॉडर्न एलिमेंट्स दिए गए हैं।

सेंटा क्रूज में दो 2.5-लीटर पेट्रोल इंजन ऑप्शन दिए गए हैं जिनमें नैचुरली एस्पिरेटेड और टर्बो-पेट्रोल इंजन हैं। टर्बो-पेट्रोल इंजन का पावर आउटपुट 285 पीएस और 245.4 एनएम है। इसमें ऑल-व्हील ड्राइव का विकल्प भी है।

सेंटा क्रूज की फीचर लिस्ट में एक 12.3-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 12.3-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले कनेक्टिविटी, एक सिंगल पेन सनरूफ, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, आगे हीटेड और वेंटिलेटेड सीटें, आगे और पीछे कई यूएसबी पोर्ट्स, एक वायरलेस फोन चार्जर, और 8-स्पीकर बोस साउंड सिस्टम शामिल है।

सुरक्षा के लिए सेंटा क्रूज में 8 एयरबैग, सभी पहियों पर डिस्क ब्रेक, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, 360 डिग्री कैमरा, आगे और पीछे पार्किंग सेंसर और लेवल 2 एडीएएस जैसे सेफ्टी फीचर दिए गए हैं।

बोनस

टेस्ला साइबरट्रक

अगर आपको सेंटा क्रूज यूनिक लगी, तो साइबरट्रक बिलकुल ही अलग और जबरदस्त है। इसमें कॉन्सेप्ट कार जैसा डिजाइन, स्टेनलेस स्टील एक्सटीरियर फिनिश, और क्वाड मोटर सेटअप दिया गया है, जो इसे सड़क पर मौजूदा गाड़ियों से अलग बनाते हैं। इसमें आगे की तरफ केवल एक कनेक्टेड लाइट बार दी गई है जो इसका प्रमुख डिजाइन एलिमेंट है। विंडशिल्ड को स्लोपी रखा गया है, जो आगे वाली सीटों तक जाती है। इसकी बॉडीलाइन साफ-सुथरी और स्कल्पटेड है जिसमें कम से कम एलिमेंट्स हैं।

साइबरट्रक में कई बैटरी पैक का विकल्प दिया गया है और इसकी फुल चार्ज में रेंज 523 किलोमीटर तक बताई गई है। इसमें एक ड्यूल-मोटर सेटअप भी है, और इसे 0 से 97 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ने में महज 2.6 सेकंड लगते हैं और इस मामले में यह सुपरकार को टक्कर देने की क्षमता रखती है।

साइबरट्रक की फीचर लिस्ट में एक बड़ी 18.5-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट डिस्प्ले, दूसरी पंक्ति में 9.4-इंच टचस्क्रीन, रियर व्हील स्टीयरिंग, अडेप्टिव एयर सस्पेंशन, व्हीकल-टू-लोड सेटअप और आर्मर्ड ग्लास शामिल है। सुरक्षा के लिए इसमें 6 एयरबैग, लेवल 2 एडीएएस, ऑटो स्टीर, ऑटोपायलट, ओस्टेकल अवेयर एसेलरेशन, एईबी (ऑटोमैटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग), और पार्क असिस्ट के साथ 360 डिग्री कैमरा जैसे सेफ्टी फीचर दिए गए हैं।

आपको इनमें से कौनसा पिकअप ट्रक पसंद है? हमें नीचे कमेंट में बताएं!