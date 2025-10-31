अमेरिकन कार कंपनी फोर्ड की 2029 में भारत में फिर से वापसी होगी, चेन्नई प्लांट में 3250 करोड़ रुपये करेगी निवेश

अमेरिकन कार कंपनी फोर्ड की 2029 में भारत में फिर से वापसी होगी, चेन्नई प्लांट में 3250 करोड़ रुपये करेगी निवेश
प्रकाशित: अक्टूबर 31, 2025 06:45 pm । सोनू
-
- Write a कमेंट
फोर्ड का फिर से स्वागत है! आज, फोर्ड इंडिया ने घोषणा की है कि वह 2029 से चेन्नई के बाहरी इलाके में अपने मराईमलाई नगर प्लांट में प्रोडक्शन फिर से शुरू करेगी। फोर्ड के शीर्ष अधिकारियों ने तमिलनाडु सरकार के साथ एक एमओयू साइन किया है, और इस दौरान मुख्यमत्री एम.के. स्टालिन और उद्योग, निवेश प्रोत्साहन व वाणिज्य मंत्री टी.आर.बी राजा मौजूद थे।
राजा ने इंस्टाग्राम पर इस खबर की पुष्टि करते हुए कहा कि ‘‘आज, फोर्ड और तमिलनाडु सरकार ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन और हमारे माननीय उपमुख्यमंत्री उदय स्टालिन की मौजूदगी में एक एमओयू साइन किया।’’
घोषणा के बारे में अधिक जानकारी
A post shared by CarDekho India (@cardekhoindia)
फोर्ड 2029 से मराईमलाई नगर प्लांट में फिर से काम शुरू करेगी। अमेरिकन कार कंपनी फोर्ड इस प्लांट को फिर से शुरू करने और एक्सपोर्ट के लिए अपने नेक्स्ट जनरेशन इंजन बनाने के लिए 3250 करोड़ रुपये का निवेश करेगी। इससे 600 से ज्यादा रोजगार पैदा होंगे।
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 2024 में फोर्ड ने तमिलनाडु सरकार को एक लेटर ऑफ इंटेंट (एलओआई) सौंपा था, जिसमें मराईमलाई नगर प्लांट को फिर से शुरू करने में दिलचस्पी दिखाई थी।
क्या हम भारत में कोई नई फोर्ड कार देखेंगे?
इस सवाल का जवाब है कि अभी जल्द हमें नई कार नहीं मिलेगी। फोर्ड ने 2021 में कम बिक्री और बढ़ते नुकसान के कारण भारत में अपना काम बंद करने के बाद यहां अपनी प्रीमियम कार की रेंज लाने की योजना की घोषणा की थी। लेकिन यह हकीकत नहीं बन पाई।
2024 में फोर्ड एवरेस्ट को फिर से पेश करने की खबरें काफी चर्चा में थी। जब हमारे देश की सड़क पर इसे टेस्ट करते देखा गया था, तो उम्मीदें बहुत ज्यादा थी कि कंपनी जल्द ही इसे यहां लॉन्च करेगी। लेकिन यह भी नहीं हुआ।
इसलिए बेहतर होगा कि हम इस बारे में कार कंपनी की आधिकारिक घोषणा का इंतजार करें कि वह भारत में गाड़ी लॉन्च करने की योजना बना रही है या नहीं। लेकिन भारत में कार कंपनी की वापसी वाकई एक अच्छा फैसला है। हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही हम हमारी सड़कों पर ब्लू ओवल बैज वाली कुछ नई कार देख सकते हैं।