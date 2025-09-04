सिट्रोएन बसॉल्ट एक्स कल होगी लॉन्च, जानिए क्या कुछ मिलेगा नई एसयूवी-कूपे कार में खास

प्रकाशित: सितंबर 04, 2025 07:25 pm । सोनू

सिट्रोएन सी3 एक्स को भारत में लॉन्च करने के बाद अब फ्रेंच कार कंपनी सिट्रोएन बसॉल्ट एक्स को पेश करने जा रही है, इसकी बुकिंग पहले ही शुरू हो चुकी है। हाल ही में कंपनी ने इस स्पेशल एडिशन एसयूवी-कूपे का टीजर जारी किया है और कहा है कि इसे कल यानी 5 सितंबर 2025 को लॉन्च किया जाएगा। अगर आप बसॉल्ट एक्स को लेने की सोच रहे हैं तो यहां देखिए इससे जुड़ी हर वो बात जो आपको जाननी चाहिए:

संभावित एक्सटीरियर डिजाइन

सिट्रोएन बसॉल्ट एक्स की टीजर इमेज से पता चला है कि यह स्पेशल एडिशन एसयूवी-कूपे ऑल-ब्लैक एक्सटीरियर थीम के साथ आएगी। हालांकि, इसमें सिट्रोएन सी3 एक्स की तरह कुछ अन्य कलर विकल्प में भी पेश किया जा सकता है। टीजर वीडियो से पता चला है कि इसमें रेगुलर मॉडल वाले ही 16-इंच ड्यूल-टोन अलॉय व्हील मिलेंगे।

इसके अलावा, इसमें रेगुलर मॉडल की तरह एलईडी प्रोजेक्टर हेडलाइटें, रैपअराउंड एलईडी टेल लाइटें और एक स्लोपिंग रूफलाइन जैसी चीजें मिलेगी।

संभावित केबिन डिजाइन

टीजर इमेज से पता चला है कि बसॉल्ट एक्स के केबिन में ड्यूल-टोन ब्लैक और ब्राउन थीम मिलेगी, और केबिन डिजाइन को कॉप्लिमेंट देने के लिए लेदरेट सीट अपहोल्स्ट्री भी दी जा सकती है। इसे ज्यादा प्रीमियम फील देने के लिए, सिट्रोएन इसमें एम्बिएंट लाइटिंग दे सकती है, क्योंकि टीजर में एक पारदर्शी ट्रिम दिखाई दे रही है। इसमें पीछे दो कपहोल्डर के साथ एक सेंटर आर्मरेस्ट भी मिलेगा, जो रेगुलर बसॉल्ट में उपलब्ध नहीं है।

इसके अलावा, 3-स्पोक स्टीयिंरग व्हील और एसी वेंट्स पर क्रोम एक्सेंट समेत सभी चीजें रेगुलर मॉडल की तरह मिलने की उम्मीद है।

संभावित फीचर और सेफ्टी

एम्बिएंट लाइटिंग को छोड़कर इसमें रेगुलर मॉडल वाले फीचर दिए जा सकते हैं, जिनमें एक 7-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, एक 10.2-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 6-स्पीकर साउंड सिस्टम, पीछे वेंट्स के साथ ऑटो एसी, और एक वायरलेस फोन चार्जर शामिल है। इसमें एक एडजस्टेबल थाई सपोर्ट भी मिलेगा, लेकिन सनरूफ नहीं मिलेगा।

पैसेंजर की सुरक्षा के लिए इसमें 6 एयरबैग (स्टैंडर्ड), एक टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), हिल होल्ड असिस्ट और आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट एंकर जैसे सेफ्टी फीचर दिए गए हैं। हालांकि इसमें वैकल्पिक एसेसरीज के तौर पर एक 360 डिग्री कैमरा भी दिया जा सकता है।

संभावित इंजन

सिट्रोएन बसॉल्ट एक्स में रेगुलर मॉडल वाले नेचुरली एस्पिरेटेड और टर्बो-पेट्रोल इंजन का विकल्प मिल सकता है, जिनकी विस्तृत जानकारी इस प्रकार है:

इंजन 1.2-लीटर टर्बो-पेट्रोल 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल पावर 110 पीएस 110 पीएस 82 पीएस टॉर्क 190 एनएम 205 एनएम 115 एनएम गियरबॉक्स 6-स्पीड एमटी 6-स्पीड एटी* 5-स्पीड एमटी

*एटी - टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन

सिट्रोएन बसॉल्ट एक्स को रेगुलर मॉडल से ज्यादा प्रीमियम फील देने के लिए सिट्रोएन इसमें ज्यादा पावरफुल टर्बो-पेट्रोल इंजन का विकल्प भी दे सकती है।

संभावित प्राइस और कंपेरिजन

सिट्रोएन बसॉल्ट एक्स की कीमत रेगुलर बसॉल्ट से ज्यादा होगी, जिसकी प्राइस 8.32 लाख रुपये से 14.10 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच है। सिट्रोएन बसॉल्ट का सीधा मुकाबला टाटा कर्व से है और ये हुंडई क्रेटा, स्कोडा कुशाक, होंडा एलिवेट और मारुति ग्रैंड विटारा का एक स्टाइलिश विकल्प भी है।