होंडा कार डिस्काउंट ऑफर: अक्टूबर में होंडा अमेज और सिटी सेडान पर पाएं 1.71 लाख रुपये तक की छूट

published on अक्टूबर 23, 2026 18:24 ist

Oct 23, 2026 18:24 IST

last updated on Oct 23, 2026 18:24 IST

Oct 23, 2026 18:24 IST

published on Oct 23, 2026 18:24 IST

अगर आप फेस्टिव सीजन पर नई सेडान कार खरीदने की सोच रहे हैं तो यह खबर खास आपके लिए हैं। होंडा अपनी सिटी, नई जनरेशन अमेज और दूसरी जनरेशन अमेज पर डिस्काउंट ऑफर दे रही है, जिसके तहत आप इन पर 1.71 लाख रुपये तक की बचत कर सकते हैं।

यहां देखिए अक्टूबर 2026 में होंडा कार डिस्काउंट ऑफर की पूरी जानकारी:

होंडा सिटी

ऑफर राशि कुल बचत 1.71 लाख रुपये

होंडा सिटी भारत में सबसे पुरानी सेडान कार में से एक है और अक्टूबर 2026 में इस पर 1.71 लाख रुपये तक के फायदे मिल रहे हैं।

सिटी में स्पेशियस और प्रीमियम केबिन के साथ बड़ा बूट स्पेस मिलता है। अगर आप सेडान कार खरीदने की सोच रहे हैं तो इस पर विचार करना चाहिए, क्योंकि यह हाइब्रिड पावरट्रेन में भी आती है।

होंडा सिटी की कीमत 12 लाख रुपये से 21.36 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच है।

होंडा अमेज

ऑफर राशि कुल बचत 67,000 रुपये

अक्टूबर 2026 में तीसरी जनरेशन अमेज पर कुल 67,000 रुपये तक के फायदे मिल रहे हैं।

अमेज का लुक काफी शानदार है, जो इसकी रोड प्रजेंस को बेहतर करता है।

इसके बेस मॉडल की कीमत 7.65 लाख रुपये से शुरू होती है और टॉप मॉडल की प्राइस 10 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है।

होंडा अमेज सेकंड जनरेशन

ऑफर राशि कुल बचत 58,000 रुपये

इस फेस्टिव सीजन पर दूसरी जनरेशन अमेज पर 58,000 रुपये तक की छूट दी जा रही है।

सेकंड जनरेशन अमेज एक प्रैक्टिकल और स्पेशियस सेडान कार है, जिसमें स्मूद 4-सिलेंडर पेट्रोल इंजन और काफी सारा बूट स्पेस हैं। जो लोग कम बजट में कॉम्पैक्ट सेडान कार खरीदना चाहते हैं, उनके लिए यह महीना ज्यादा फायदेमंद हो सकता है क्योंकि इसमें कई ऑफर्स मिल रहे हैं।

इसकी कीमत 5.99 लाख रुपये से शुरू होती है और 7.80 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तक जाती है।

कुल मिलाकर, इन होंडा कार पर काफी सारे फायदे मिल हैं। अगर आप होंडा की इन तीन गाड़ी में से किसी एक को लेने की सोच रहे हैं तो अक्टूबर महीना इसके लिए सबसे सही हो सकता है।

कारदेखो का क्या है कहना

होंडा कार इंडिया की भारत में सबसे ज्यादा सेडान कार बिक रही हैं। सिटी, नई जनरेशन अमेज और सेकंड जनरेशन अमेज में काफी सारे ऑप्शन मिलते हैं, और फेस्टिव सीजन से पहले अक्टूबर डिस्काउंट ऑफर के साथ सबसे स्मूद, सबसे भरोसेमंद और फीचर से भरपूर सेडान कार को खरीदने का यह सबसे अच्छा समय हो सकता है।

तो यह महीना उन ग्राहकों के लिए अच्छा है जो हुंडई सेडान कार लेने की सोच रहे हैं।