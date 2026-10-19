Ferrari Luce से भारत में उठा पर्दा: 1000 पीएस से ज्यादा पावर वाली फेरारी की पहली इलेक्ट्रिक कार!

last updated on Oct 19, 2026 11:55 IST

Ferrari ने अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार Luce को भारतीय बाजार में शोकेस कर दिया है। यह एक 4 सीटर गाड़ी है और इसके परफॉर्मेंस के आंकड़े इतने जबरदस्त हैं कि यह इलेक्ट्रिक कारों की दुनिया में एक नया बेंचमार्क सेट कर सकती है। चलिए, इस अनोखी Ferrari के बारे में विस्तार से जानते हैं।

डिजाइन

Ferrari Luce का डिजाइन पारंपरिक सुपरकारों से बिल्कुल अलग है, और इसके पीछे एक खास वजह है। इसे डिजाइन करने के लिए Ferrari ने एपल के पूर्व ची डिजाइन ऑफिसर Jony Ive के साथ हाथ मिलाया है। इस पार्टनरशिप का मुख्य लक्ष्य था एरोडायनामिक एफिशिएंसी को सबसे ऊपर रखना, ताकि कार हवा को आसानी से चीरते हुए आगे बढ़ सके। इसी सोच का नतीजा है Luce की कूपे-जैसी सेडान शेप और इसके घुमावदार बॉडी पैनल्स।

सामने की तरफ, इसका घुमावदार बोनट ध्यान खींचता है, जिसके बीच में एक बड़ा एयर वेंट दिया गया है। इसका फेस बहुत ही मिनिमलिस्टिक है, जिसमें पतले LED हेडलैम्प्स और DRLs हैं, जो एक ग्लॉस ब्लैक पैनल के अंदर खूबसूरती से फिट किए गए हैं। साइड से देखने पर, Luce एक सुपरकार से ज्यादा एक स्पोर्टी सेडान जैसी दिखती है। इसमें चार दरवाजे और एक कूपे जैसी ढलती हुई रूफलाइन है, जो इसे एक स्लीक और मॉडर्न लुक देती है। आगे के दरवाजों पर ग्लॉस ब्लैक इंसर्ट्स इसके प्रीमियम फील को और बढ़ाते हैं। इसमें आगे 23-इंच और पीछे 24-इंच के पहिये लगे हैं, जो इसके स्टांस को और भी दमदार बनाते हैं।

पीछे का डिजाइन भी एरोडायनामिक्स है। हालांकि, Ferrari ने अपनी पहचान बनाए रखने के लिए इसमें गोल LED टेललैम्प्स दिए हैं। कुल मिलाकर, Luce का डिजाइन फंक्शन और फॉर्म का एक बेहतरीन मिश्रण है, जो शायद हर किसी को पसंद न आए, लेकिन यह निश्चित रूप से भीड़ में सबसे अलग दिखता है।

इंटीरियर

जैसे ही आप Luce का दरवाजा खोलते हैं, आपको एहसास होता है कि इसका इंटीरियर भी इसके एक्सटीरियर जितना ही शानदार है। यह पारंपरिक Ferrari कॉकपिट से बिल्कुल अलग है और एक नई, ताजा और लगभग रेट्रो-कूल थीम पेश करता है। केबिन में हर तरफ हाई-क्वालिटी मटीरियल्स का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन डिजाइन एलिमेंट्स इसे एक अलग पहचान देते हैं।

डैशबोर्ड पर एक सिरे से दूसरे सिरे तक फैला हुआ एल्यूमीनियम इंसर्ट सबसे पहले आपका ध्यान खींचता है। यह केबिन को चौड़ा और हवादार एहसास देता है। स्टीयरिंग व्हील भी खास है - यह एक पतला, तीन-स्पोक वाला यूनिट है जिस पर सिल्वर फिनिश है, जो ब्रांड की क्लासिक विंटेज कारों की याद दिलाता है। टेक्नोलॉजी के मामले में भी यह कार पीछे नहीं है। सेंटर में एक बड़ा टचस्क्रीन है, जिसे ड्राइवर से पैसेंजर साइड की ओर आसानी से झुकाया जा सकता है। ड्राइवर के सामने एक शार्प डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, जिसका डिजाइन एनालॉग डायल्स की नकल करता है, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी और क्लासिक स्टाइल का एक अच्छा संतुलन है।

पिछली सीट पर सॉफ्ट लेदर का इस्तेमाल है और रियर AC वेंट्स के ठीक नीचे एक और टचस्क्रीन दिया गया है, जिससे पीछे बैठे लोग भी कार के फंक्शन्स को कंट्रोल कर सकते हैं। Purosangue SUV की तरह, Luce में भी पीछे की ओर हिंज वाले दरवाजे दिए गए हैं, जो न केवल अंदर-बाहर निकलना आसान बनाते हैं बल्कि एक बहुत ही "कूल टच" भी देते हैं।

फीचर्स और सेफ्टी

Ferrari Luce सिर्फ परफॉर्मेंस और डिजाइन में ही आगे नहीं है, बल्कि यह फीचर्स और सेफ्टी टेक्नोलॉजी से भी लैस है। इसमें वो सब कुछ है जो आप एक मॉडर्न लग्जरी EV से उम्मीद करते हैं।

फीचर्स की लिस्ट में शामिल हैं:

10-इंच का बड़ा टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम

वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले कनेक्टिविटी

एक शानदार 21-स्पीकर प्रीमियम साउंड सिस्टम

मल्टी-जोन क्लाइमेट कंट्रोल

और भी बहुत कुछ जो एक आरामदायक और एंगेजिंग ड्राइव सुनिश्चित करता है।

सेफ्टी के मामले में भी Ferrari ने कोई कसर नहीं छोड़ी है:

कई एयरबैग

इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल

टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम

आगे और पीछे पार्किंग सेंसर

हिल होल्ड असिस्ट और हिल डिसेंट कंट्रोल

एक 360-डिग्री कैमरा जो पार्किंग को बेहद आसान बना देता है

लेवल 2 एडीएएस (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम्स) सुइट, जिसमें अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन-कीप असिस्ट जैसे कई सेफ्टी फीचर्स शामिल हैं।

पावरट्रेन

अब बात करते हैं उस चीज की जो हर Ferrari को खास बनाती है - उसका परफॉर्मेंस। Luce एक ऑल-इलेक्ट्रिक कार है, और इसके आंकड़े हैरान करने वाले हैं। इसमें 112 केडब्ल्यूएच का बड़ा बैटरी पैक दिया गया है, जो चार इलेक्ट्रिक मोटर्स को पावर देता है - हर पहिये के लिए एक। यह क्वाड-मोटर सेटअप मिलकर 1050 पीएस की पावर और 990 एनएम का टॉर्क पैदा करता है।

यह सिर्फ 2.5 सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सरती है, और इसकी टॉप स्पीड 310 किलोमीटर प्रति घंटे है। सिंगल चार्ज में इसकी रेंज 530 किलोमीटर तक बताई गई है। बेहतर हैंडलिंग और कॉर्नरिंग के लिए, Luce में रियर-व्हील स्टीयरिंग, एक्टिव सस्पेंशन और एक्टिव टॉर्क वेक्टरिंग जैसी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी भी दी गई है। चार्जिंग की बात करें तो, यह 350 किलोवॉट डीसी फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है, जिससे इसकी बैटरी को बहुत तेजी से चार्ज किया जा सकता है।

बैटरी पैक 112 केडब्ल्यूएच इलेक्ट्रिक मोटर की संख्या 4 सर्टिफाइड रेंज 530 किलोमीटर पावर 1050 पीएस टॉर्क 990 एनएम एसेलरेशन (0-100 किलोमीटर प्रति घंटे) 2.5 सेकंड टॉप स्पीड 310 किलोमीटर प्रति घंटे

कीमत और मुकाबला

Ferrari ने अभी तक भारत में Luce की आधिकारिक कीमत की घोषणा नहीं की है। हालांकि, इसके स्पेसिफिकेशन, ब्रांड वैल्यू और टेक्नोलॉजी को देखते हुए इसकी एक्स-शोरूम कीमत लगभग 8.5 करोड़ रुपये से शुरू हो सकती है।

भारतीय बाजार में Ferrari Luce का कोई सीधा प्रतिद्वंद्वी नहीं है। हालांकि, अगर आप इस सेगमेंट में विकल्पों की तलाश कर रहे हैं, तो पोर्श टायकन टर्बो और आगामी टेस्ला रोडस्टर पर विचार कर सकते हैं।