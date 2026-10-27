बीवाईडी की लग्जरी कार कंपनी डेंजा 13 नवंबर को भारत में डेब्यू करेगी

कुछ समय पहले यह खबर सामने आई थी कि बीवाईडी अपने लग्जरी ब्रांड डेंजा को भारत में पेश करने की योजना बना रही है। अब, चीनी ऑटोमेकर ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि कर दी है कि डेंजा भारत में 13 नवंबर को अपना डेब्यू करेगी। आइए विस्तार से जानते हैं डेंजा ब्रांड और भारत में इसके संभावित प्रोडक्ट्स के बारे में।

डेंजा क्या है?

डेंजा की शुरुआत 2010 में बीवाईडी और डेमलर (मर्सिडीज-बेंज की पैरेंट कंपनी) के बीच एक जॉइंट वेंचर के रूप में हुई थी। हालांकि, 2014 से डेंजा पूरी तरह से बीवाईडी के स्वामित्व और संचालन में है। आज, यह एक प्रीमियम, टेक्नोलॉजी-केंद्रित ब्रांड के रूप में स्थापित हो चुकी है जो लग्जरी और परफॉर्मेंस पर फोकस करती है।

भारतीय बाजार में डेंजा के मॉडल्स को मौजूदा बीवाईडी लाइनअप से ऊपर पोजिशन किया जाएगा। इसका सीधा मतलब है कि जो ग्राहक बीवाईडी के इकोसिस्टम में रहते हुए एक ज्यादा लग्जरी और फीचर-लोडेड कार में अपग्रेड करना चाहते हैं, उन्हें किसी दूसरे ब्रांड के पास जाने की जरूरत नहीं होगी। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि डेंजा, बीवाईडी के लिए वही भूमिका निभाएगी जो लेक्सस, टोयोटा के लिए या ऑडी, फॉक्सवैगन ग्रुप के लिए निभाती है।

डेंजा भारत में कौनसे मॉडल लाएगी?

हमारा मानना है कि डेंजा भारतीय बाजार में अपनी शुरुआत प्रीमियम डी9 एमपीवी के साथ कर सकती है। यह एक लग्जरी एमपीवी है जिसे खास तौर पर उन खरीदारों के लिए डिजाइन किया गया है जो ड्राइवर के साथ चलना पसंद करते हैं और पिछली सीट पर बेहतरीन आराम चाहते हैं। डी9 अंतरराष्ट्रीय बाजार में इलेक्ट्रिक और प्लग-इन हाइब्रिड (पीएचईवी) दोनों पावरट्रेन विकल्पों के साथ उपलब्ध है।

इसके अलावा, कुछ रिपोर्ट्स यह भी बताती हैं कि ब्रांड भारत में जेड9 जीटी स्टेशन वैगन को भी लाने की योजना बना रहा है। जेड9 जीटी एक परफॉर्मेंस-केंद्रित कार है जो स्टाइल और स्पीड का एक अनूठा मिश्रण पेश करती है। इसका सबसे आकर्षक पहलू इसकी रफ्तार है, यह कार सिर्फ 2.7 सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकती है।

डेंजा डी9 के बारे में विस्तार से

डेंजा डी9 एक फुल-साइज 3-रो एमपीवी है जिसे यात्रियों को बेहतरीन आराम और लग्जरी अनुभव देने के लिए तैयार किया गया है। यह साइज में काफी बड़ी कार है, जो इसके आलीशान इंटीरियर स्पेस की नींव रखते हैं।

लंबाई 5.2 मीटर से ज्यादा व्हीलबेस 3.1 मीटर से ज्यादा

डी9 का मुख्य फोकस पैसेंजर कंफर्ट है, खासकर दूसरी पंक्ति में। इसमें कैप्टन सीट दी गई है। इन सीटों में इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट, वेंटिलेशन और मसाज फंक्शन जैसे फीचर्स मिलते हैं। उम्मीद है कि भारत में लॉन्च होने वाली डेंजा डी9 में कई डिजिटल डिस्प्ले, ज्यादा आरामदायक सुविधाएं और एक अच्छी सेफ्टी किट भी होगी, जिसमें कई एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) भी होंगे।

अंतरराष्ट्रीय बाजार में डेंजा एमपीवी इलेक्ट्रिक और प्लग-इन हाइब्रिड (पीएचईवी) दोनों वर्जन में उपलब्ध है। कुछ मार्केट में इलेक्ट्रिक वर्जन की एनईडीसी सर्टिफाइड रेंज 600 किलोमीटर तक बताई गई है। हालांकि, भारतीय मॉडल के लिए पावरट्रेन ऑप्शन अभी कन्फर्म नहीं हुए हैं।

हमने पहले ही उन टॉप 5 चीजों के बारे में विस्तार में बताया है जो हम भारत में डेंजा डी9 में मिलने की उम्मीद करते हैं।

संभावित लॉन्च और कीमत

डेंजा ब्रांड 13 नवंबर को भारत में अपना डेब्यू करेगा, और उम्मीद है कि डी9 एमपीवी को इसके कुछ समय बाद बिक्री के लिए उपलब्ध करा दिया जाएगा। कीमत की बात करें तो, इसकी कीमत 1 करोड़ रुपये (एक्स-शोरूम) से ऊपर होने का अनुमान है। बाजार में इसकी पोजिशनिंग एमजी एम9 और टोयोटा वेलफायर जैसी लग्जरी एमपीवी कार के बीच हो सकती है।

कारदेखो का क्या है कहना

डेंजा का भारत में आना लग्जरी कार बाजार के लिए एक स्वागत योग्य कदम है। यह न केवल ग्राहकों के लिए विकल्पों को बढ़ाता है, बल्कि इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के प्रीमियम सेगमेंट में प्रतिस्पर्धा को भी तेज करेगा। बीवाईडी के लिए यह एक रणनीतिक कदम है, जो उन ग्राहकों को अपने साथ बनाए रखने में मदद करेगा जो एक ज्यादा प्रीमियम और लग्जरी वाहन में अपग्रेड करना चाहते हैं।

डी9 एमपीवी को पहले प्रोडक्ट के रूप में चुनना एक समझदारी भरा फैसला लगता है, क्योंकि भारत में लग्जरी एमपीवी कार ने अपनी एक मजबूत जगह बना ली है। अगर डेंजा डी9 को सही कीमत के साथ लॉन्च किया जाता है, तो यह डेंजा को भारत के लग्जरी कार निर्माताओं की सूची में एक मजबूत दावेदार के रूप में स्थापित कर सकती है।