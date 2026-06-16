मर्सिडीज-बेंज एस-क्लास फेसलिफ्ट की बुकिंग और डिलीवरी टाइमलाइन से जुड़ी जानकारी आई सामने

प्रकाशित: जून 16, 2026 04:16 pm । स्तुति

2026 मर्सिडीज-बेंज एस-क्लास फेसलिफ्ट भारत में 2.20 करोड़ रुपये (एक्स-शोरूम) शुरूआती कीमत पर लॉन्च हो गई है। यह नया मॉडल पहले से ज्यादा प्रीमियम नजर आता है। यदि आप भी नई मर्सिडीज़ एस-क्लास को घर लाने के बारे में सोच रहे हैं, तो नीचे दी गई रिपोर्ट में इसकी बुकिंग और डिलीवरी से जुड़ी जानकारी हासिल कर सकते हैं।

2026 मर्सिडीज-बेंज एस-क्लास : कैसे बुक करें?

मर्सिडीज-बेंज ने एस-क्लास फेसलिफ्ट की भारत में बुकिंग लेनी शुरू कर दी है। इच्छुक ग्राहक नई एस-क्लास के बारे में जानकारी लेने और उसे प्री-बुक करने के लिए सीधे शोरूम पर जा सकते हैं या फिर मर्सिडीज-बेंज की भारतीय वेबसाइट देख सकते हैं। ग्राहक अपनी पसंद के हिसाब से गाड़ी को पूरी तरह से कस्टमाइज कर सकते हैं।

ऑनलाइन कॉन्फिग्रेशन

यदि आप एस-क्लास फेसलिफ्ट को खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आप अपनी पसंद के हिसाब से कार को कई सारे एक्सटीरियर कलर ऑप्शन, केबिन थीम और अपहोल्स्ट्री के साथ कॉन्फिगर कर सकते हैं। आप गाड़ी को प्री-बुक भी कर सकते हैं। यहां देखें पूरी प्रक्रिया :-

2026 मर्सिडीज-बेंज एस-क्लास फेसलिफ्ट के ऑफिशियल मॉडल पेज को देखने के लिए आप इस लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। आप या तो सीधे कॉल-बैक करके पूछताछ कर सकते हैं या फिर अपनी कार को कॉन्फिगर कर सकते हैं। चलिए इस लग्जरी सेडान को कॉन्फिगर करने की शुरुआत करते हैं...

अपना पसंदीदा इंजन ऑप्शन चुनें।

एक्सटीरियर कलर और अन्य अतिरिक्त उपकरण चुनें।

अगले स्टेप में आप अलग-अलग केबिन थीम ऑप्शन, अपहोल्स्ट्री, सीटों, रूफलाइन, एम्बिएंट लाइटिंग और अतिरिक्त किट के साथ गाड़ी के इंटीरियर को कस्टमाइज कर सकते हैं। ज़्यादातर उपकरण बिना किसी अतिरिक्त कीमत के उपलब्ध हैं, लेकिन आपके पास यह चुनने का विकल्प भी है कि गाड़ी का कोई खास हिस्सा कैसा दिखेगा।

आप मल्टीमीडिया, ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम और सेफ्टी फीचर भी चुन सकते हैं।

एक बार जब आपकी कस्टमाइज़्ड एस-क्लास तैयार हो जाएगी तो आप अपने नजदीकी शोरूम, फाइनेंस ऑप्शन और कुछ पर्सनल जानकारी देकर पूछताछ कर सकते हैं।

इसके बाद, मर्सिडीज-बेंज का कोई एग्जीक्यूटिव आपकी खरीदारी को फाइनल करने के लिए आपसे संपर्क करेगा।

ऑनलाइन कार बुकिंग

कॉन्फिगरेशन पूरा हो जाने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आप एस-क्लास में क्या-क्या कस्टमाइजेशन चाहते हैं। अब आप इस लग्ज़री सेडान को ऑनलाइन ऐसे प्री-बुक कर सकते हैं :-

नई मर्सिडीज एस-क्लास के मौजूदा स्टॉक का पता लगाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें। अपनी पसंद के हिसाब से कॉन्फ़िगर की गई कार से मिलती-जुलती कार चुनें।

अब “प्री-बुक नाउ' पर क्लिक करें और मेंटेनेंस पैकेज, एक्सटेंडेड वारंटी और एसेसरीज जैसी अतिरिक्त आइटम चुनें अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं।

अपनी गाड़ी रिजर्व करने के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं या फिर नया अकाउंट बना सकते हैं या गेस्ट के तौर पर आगे बढ़ सकते हैं। अपनी कुछ पर्सनल जानकारी देकर आगे बढ़ें।

पेमेंट मोड चुनें और 10 लाख रुपये का रिफंडेबल रिजर्वेशन डिपॉजिट जमा करें।

अगले स्टेप में आप अपनी पसंद का डिलीवरी मोड चुन सकते हैं, और फिर बुकिंग प्रक्रिया पूरी करने के लिए कुछ और बचे हुए स्टेप्स पूरे कर सकते हैं।

डीलरशिप पर बुकिंग (ऑफलाइन)

कार को बुक करने का सबसे पुराना तरीका नजदीकी डीलरशिप पर जाकर विजिट करना है। ऐसा ही एस-क्लास फेसलिफ्ट को बुक करने के साथ किया जा सकता है। आप नजदीकी मर्सिडीज-बेंज डीलरशिप पर जा सकते हैं और यह सभी स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं :-

अपनी जरूरतों के बारे में शोरूम के सेल्स एग्जीक्यूटिव से बात करें।

कार को खुद जाकर देखें, शानदार इंटीरियर का अनुभव लें और उपलब्ध कस्टमाइजेशन ऑप्शन के बारे में जानकारी लें।

अगर हो सके तो डीलरशिप पर जाकर टेस्ट ड्राइव लें। अगर ऐसा नहीं हो पाता है, तो आप डीलरशिप से गाड़ी को आपके घर या ऑफिस लाने के लिए कह सकते हैं ताकि आप उसे देख सकें।

हम आपको सलाह देते हैं कि आप बुकिंग करने से पहले गाड़ी की टेस्ट ड्राइव जरूर लें ताकि आप पूरी तरह से संतुष्ट हो जाए।

जब आप फैसले से संतुष्ट हो जाएं, तो टोकन अमाउंट देकर गाड़ी बुक कर सकते हैं।

2026 मर्सिडीज-बेंज एस-क्लास : डिलीवरी टाइमलाइन

मर्सिडीज-बेंज एस-क्लास फेसलिफ्ट को भारत में इंपोर्ट करके बेचा जाएगा। इस लग्जरी सेडान कार की बुकिंग शुरू हो चुकी है और इसकी डिलीवरी इस साल की चौथी तिमाही (Q4) में अक्टूबर के बाद शुरू होने की उम्मीद है।

हम जल्द मर्सिडीज-बेंज एस-क्लास फेसलिफ्ट को ड्राइव करेंगे, इसलिए कारदेखो की वेबसाइट से जुड़े रहें और हमारे फर्स्ट ड्राइव रिव्यू के लिए हमारा यूट्यूब चैनल देखें।

2026 मर्सिडीज-बेंज एस-क्लास से जुड़ी जानकारी

मर्सिडीज-बेंज एस-क्लास का फेसलिफ्ट वर्जन अपने शानदार लुक्स से सबका ध्यान खींचता है। इसमें एक्सटीरियर पर कई हल्के-फुल्के बदलाव किए गए हैं जिससे इसे ज्यादा मॉडर्न लुक मिलता है। नई मर्सिडीज एस-क्लास कार में नए डिजाइन का फ्रंट और रियर बंपर, बड़ी फ्रंट ग्रिल, बोनट पर चमकने वाला थ्री-पॉइंटेड स्टार लोगो, डिजिटल लाइट हेडलाइट, थ्री-पॉइंटेड स्टार लाइटिंग सिग्नेचर वाली एलईडी टेललाइट, 20-इंच के नए अलॉय व्हील्स, और फ्रंट फेंडर व ओआरवीएम्स में लगे कैमरे दिए गए हैं।

2026 मर्सिडीज-बेंज एस-क्लास फेसलिफ्ट के केबिन में कई महत्वपूर्ण अपडेट दिए गए हैं। इसमें नई एमबीयूएक्स सुपरस्क्रीन दी गई है जिसके तहत 14.4-इंच की सेंट्रल टचस्क्रीन, 12.3-इंच पैसेंजर साइड स्क्रीन और 12.3-इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले शामिल है। इस गाड़ी में मर्सिडीज-बेंज का नया एमबी.ओएसआर्किटेक्चर और चौथा जनरेशन एमबीयूएक्स सॉफ्टवेयर दिया गया है जिससे बेहतर वॉइस रिकग्निशन, एआई-असिस्टेड फ़ंक्शनैलिटी और ज़्यादा कनेक्टेड यूजर एक्सपीरिएंस मिलता है। इसमें 31 स्पीकर के साथ बरमेस्टर 4डी सराउंड साउंड सिस्टम, आठ सीट एक्साइटर, 1610 वाट आउटपुट और डॉल्बी एटमॉस सपोर्ट जैसे फीचर भी मिलते हैं। इस लग्जरी सेडान कार में नए डिजाइन का 3-स्पोक स्टीयरिंग व्हील, कॉन्फिगरेबल एम्बिएंट लाइटिंग, कई सारे अपहोल्स्ट्री और ट्रिम ऑप्शन, और डिजिटल वेंट कंट्रोल दिए गए हैं, जिससे इसमें बैठने वाले लोग इंफोटेनमेंट सिस्टम के जरिए एयरफ्लो को एडजस्ट कर सकते हैं।

एस-क्लास के कंफर्ट फीचर इसके सबसे बड़े हाइलाइट में से एक है। इस गाड़ी में हीटेड और वेंटिलेटेड सीटें, रियर सीटों के लिए दो कंट्रोल टैबलेट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फंक्शन के साथ 13.6-इंच रियर एंटरटेनमेंट स्क्रीन और 43.5 डिग्री तक रिक्लाइन होने वाली रियर सीटें दी गई हैं।

इस लग्जरी सेडान कार में एयर सस्पेंशन, रियर-व्हील स्टीयरिंग, लेवल 2++ एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) सूट, 15 एयरबैग, अपग्रेडेड ऑटो पार्क असिस्ट, डुअल-पेन सनरूफ, फोर-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल, डुअल वायरलेस फोन चार्जर और ओवर-द-एयर सॉफ़्टवेयर अपडेट जैसे फीचर दिए गए हैं।

क्या आप मर्सिडीज-बेंज एस-क्लास फेसलिफ्ट को हर एंगल से देखना चाहते हैं? यह स्टोरी देखें।

2026 मर्सिडीज-बेंज एस क्लास : इंजन ऑप्शन

मर्सिडीज-बेंज अपनी एस-क्लास फेसलिफ्ट लॉन्च एडिशन में पीएचईवी पावरट्रेन दे रही है।

3-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन वाला नया पीएचईवी सेटअप 120किलोवाट इलेक्ट्रिक मोटर और 22केडब्लूएच बैटरी के साथ काम करता है, जो सिर्फ इलेक्ट्रिक मोड में 100 किलोमीटर तक की रेंज दे सकता है। यहां देखें इसके इंजन स्पेसिफिकेशन :-

वेरिएंट एस 450ई इंजन प्लग-इन हाइब्रिड के साथ 3-लीटर टर्बो पेट्रोल पावर 449 पीएस टॉर्क 680 एनएम ट्रांसमिशन 9-स्पीड जेडएफ एटी टॉप स्पीड 250 किमी/घंटे 0-100 किमी/घंटे 5.7 सेकंड

2026 मर्सिडीज-बेंज एस क्लास : कीमत और मुकाबला

मर्सिडीज-बेंज ने नई एस-क्लास के पीएचईवी पावरट्रेन की कीमत 2.20 करोड़ रुपये रखी है, जबकि इसके डीजल और पेट्रोल वेरिएंट की प्राइस फिलहाल सामने आनी बाकी है।

भारत में इसके मुकाबले में सीधे तौर पर फिलहाल केवल बीएमडब्ल्यू 7 सीरीज मौजूद है। 7-सीरीज अपने इलेक्ट्रिक वर्जन बीएमडब्ल्यू आई7 में भी आती है।