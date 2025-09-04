सभी
नई
पुरानी कार
    हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक के तीन नए वेरिएंट लॉन्च, अब फुल चार्ज में मिलेगी 510 किलोमीटर तक की रेंज

    प्रकाशित: सितंबर 04, 2025 11:45 am । सोनू

    52 Views
    इस अपडेट के साथ क्रेटा इलेक्ट्रिक के दो नए कलर: शैडो ग्रे और मैट ब्लैक भी पेश किए गए हैं

    Hyundai Creta Electric

    • अब क्रेटा इलेक्ट्रिक की छोटे बैटरी पैक के साथ रेंज 420 किलोमीटर और बड़े बैटरी पैक के साथ 510 किलोमीटर बताई गई है।

    • टॉप मॉडल एक्सीलेंस अब छोटे 42 केडब्ल्यूएच बैटरी पैक के साथ भी उपलब्ध है।

    • नया एक्सक्लूसिव (ओ) वेरिएंट बड़े 51.4 केडब्ल्यूएच बैटरी पैक वाला सबसे किफायती विकल्प है।

    • एग्जीक्यूटिव टेक वेरिएंट को बेस मॉडल के ऊपर पोजिशन किया गया है जो बेस वेरिएंट से 97,000 रुपये महंगा है।

    • सभी वेरिएंट में एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले जैसे फीचर स्टैंडर्ड दिए गए हैं।

    • अब क्रेटा इलेक्ट्रिक में दो नए कलर: मैट ब्लैक और शैडो ग्रे मिलते हैं।

    हुंडई ने क्रेटा इलेक्ट्रिक कार के दो नए वेरिएंट: एग्जीक्यूटिव (ओ) और एग्जीक्यूटिव टेक लॉन्च किए हैं। टॉप मॉडल एक्सीलेंस में पहले केवल बड़ा 51.4 केडब्ल्यूएच बैटरी पैक दिया गया था, और अब इसमें छोटा 42 केडब्ल्यूएच बैटरी पैक भी दिया गया है। नए एग्जीक्यूटिव (ओ) वेरिएंट के साथ अब क्रेटा ईवी का बड़ा बैटरी पैक वाला मॉडल भी पहले से काफी किफायती हो गया है, जिसे स्मार्ट (ओ) और एक्सीलेंस के बीच पोजिशन किया गया है। साथ ही, हुंडई ने दोनों बैटरी पैक के साथ क्रेटा ईवी की रेंज बढ़ने का भी दावा किया है।

    इसके साथ ही, क्रेटा इलेक्ट्रिक को दो नए कलर: मैट ब्लैक और शैडो ग्रे में भी पेश किया गया है। हमने नीचे अपडेट के बारे में विस्तार से बताया है, लेकिन उससे पहले आइए कीमतों पर एक नजर डालते हैं:

    वेरिएंट

    कीमत

    एग्जीक्यूटिव 42 केडब्ल्यूएच

    18.02 लाख रुपये

    एग्जीक्यूटिव टेक 42 केडब्ल्यूएच (नया)

    18.99 लाख रुपये

    एग्जीक्यूटिव (ओ) 51.4 केडब्ल्यूएच (नया)

    19.99 लाख रुपये

    प्रीमियम 42 केडब्ल्यूएच

    19.99 लाख रुपये

    एक्सीलेंस 42 केडब्ल्यूएच (नया)

    21.29 लाख रुपये

    स्मार्ट (ओ) 51.4 केडब्ल्यूएच

    21.53 लाख रुपये

    एक्सीलेंस 51.4 केडब्ल्यूएच

    23.66 लाख रुपये

    *सभी कीमत एक्स-शोरूम, पैन-इंडिया के अनुसार है।

    इस अपडेट में नया क्या है?

    Hyundai Creta Electric

    एक्सीलेंस वेरिएंट पहले केवल बड़े 51.4 केडब्ल्यूएच बैटरी पैक के साथ ही मिलता था, इसमें अब छोटे 42 केडब्ल्यूएच बैटरी पैक का विकल्प भी उपलब्ध है।

    हुंडई ने 42 केडब्ल्यूएच बैटरी पैक के साथ नया एग्जीक्यूटिव टेक वेरिएंट भी पेश किया है, जिसमें कम कीमत पर एक पैनोरमिक सनरूफक, वेंटिलेटेड सीटें, और लेदर अपहोल्स्ट्री जैसे प्रीमियम फीचर मिलते हैं।

    इसके अलावा, 51.4 केडब्ल्यूएच बैटरी पैक के साथ एग्जीक्यूटिव (ओ) वेरिएंट भी पेश किया है। इसे बेस मॉडल एग्जीक्यूटिव पर तैयार किया गया है, जिससे बड़े बैटरी पैक वाला मॉडल ज्यादा किफायती हो गया है। इसमें एक पैनोरमिक सनरूफ जैसे कुछ प्रीमियम फीचर भी जोड़े गए हैं।

    नए वेरिएंट के साथ ही, हुंडई ने क्रेटा ईवी के सभी वेरिएंट में वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले कनेक्टिविटी जैसे फीचर स्टैंडर्ड किए हैं, जबकि टॉप मॉडल में एक डैशकैम और पीछे वायरलेस चार्जर जैसे फीचर भी दिए गए हैं।

    बैटरी पैक, मोटर और रेंज

    Hyundai Creta Electric

    हुंडई ने दोनों बैटरी पैक के साथ क्रेटा इलेक्ट्रिक की रेंज बढ़ाने का दावा किया है, यहां देखिए इसके स्पेसिफिकेशन की विस्तृत जानकारी:

    बैटरी पैक

    42 केडब्ल्यूएच

    51.4 केडब्ल्यूएच

    फुल चार्ज में रेंज (अपडेट)

    420 किलोमीटर (+30 किलोमीटर)

    510 किलोमीटर (+37 किलोमीटर)

    ड्राइव

    फ्रंट-व्हील-ड्राइव

    फ्रंट-व्हील-ड्राइव

    इलेक्ट्रिक मोटर की संख्या

    1

    1

    पावर

    135 पीएस

    171 पीएस

    टॉर्क

    200 एनएम

    200 एनएम

    कंपेरिजन

    Hyundai Creta Electric

    हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक का मुकाबला महिंद्रा बीई 6, टाटा कर्व ईवी और एमजी जेडएस ईवी से है। इसकी टक्कर अपकमिंग मारुति ई विटारा से भी रहेगी।

    हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक पर अपना कमेंट लिखें

