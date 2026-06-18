2026 मर्सिडीज-बेंज एस-क्लास फेसलिफ्ट अपने पुराने वर्जन से कितनी है अलग, जानिए यहां
एस-क्लास नए लुक के साथ वापस आ गई है और पहले से कहीं ज्यादा आकर्षक और शानदार लग रही है!
प्रकाशित: जून 18, 2026 11:15 am । स्तुति
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मर्सिडीज-बेंज ने मौजूदा जनरेशन एस-क्लास के पहले फेसलिफ्ट वर्जन को भारत में लॉन्च कर दिया है, जिससे यह फ्लैगशिप लिमोज़ीन लग्जरी और टेक्नोलॉजी के मामले में सबसे आगे बनी रहे। इस गाड़ी के पुराने मॉडल ने कंफर्ट, रिफाइनमेंट और इनोवेशन के मामले में पहले ही ऊंचे स्टैंडर्ड सेट कर दिए थे, जबकि नई एस-क्लास अब नए डिजाइन, ज्यादा एडवांस्ड केबिन और प्लग-इन हाइब्रिड पावरट्रेन के साथ चीजों को कहीं ज्यादा आगे ले जाती है।
यदि आप भी जानना चाहते हैं कि नई और पुरानी मर्सिडीज एस-क्लास में क्या कुछ फर्क है तो आप यह कंपेरिजन देख सकते हैं। हम आपको डिजाइन, फीचर और इंजन ऑप्शन में हुए बदलावों के बारे में आगे बताएंगे :-
डिजाइन
आगे की डिजाइन
एस-क्लास फेसलिफ्ट में आगे की तरफ ज्यादा कोई बड़े बदलाव नहीं हुए हैं, लेकिन यह गाड़ी अब पहले से ज्यादा बोल्ड और आकर्षक दिखती है। आगे के हिस्से पर इसमें नई इल्युमिनेट होने वाली ग्रिल दी गई है, जो कि अपने पुराने वर्जन से काफी बड़ी है। इसमें नई डिजिटल लाइट हेडलाइट दी गई है जो सड़क पर सटीक पैटर्न और वार्निंग दिखाने के लिए लाखों माइक्रो-मिरर का इस्तेमाल करती हैं और सामने 600 मीटर तक ( पुराने मॉडल के मुकाबले 40 प्रतिशत ज्यादा) की सड़क को रोशन कर सकती हैं।
इसमें हेडलाइट पर मर्सिडीज के 3-पॉइंटेड स्टार दिए गए हैं, जबकि बोनट पर इल्युमिनेटिंग मर्सिडीज 3-पॉइंटेड स्टार एम्ब्लम भी मिलता है। आगे वाले बंपर को कई हल्के-फुल्के डिजाइन एलिमेंट के साथ अपडेट किया गया है जो गाड़ी के ओवरऑल लुक और सड़क पर इसकी मौजूदगी को और ज्यादा बेहतर बनाते हैं।
साइड
साइड प्रोफाइल पर गौर करें तो एस-क्लास फेसलिफ्ट में ज्यादा कोई बदलाव नजर नहीं आते, इसकी बनावट पुराने मॉडल की तरह लिमोजिन जैसी है और यह गाड़ी दिखने में बेहद आकर्षक लगती है। इसमें फ्लश डोर हैंडल्स, बड़ी विंडो फ्रेम और लंबा व्हीलबेस दिया गया है। राइडिंग के लिए इसमें 18-इंच अलॉय व्हील्स स्टैंडर्ड लगे हैं, जबकि इसमें बड़े 19-इंच और 20-इंच अलॉय व्हील्स ऑप्शनल मिलते हैं। नए एडिशन के तौर पर इसमें ओआरवीएम्स पर इंडिकेटर लाइट दी गई है, जो कि 2010 के दशक की शुरुआत के मर्सिडीज-बेंज मॉडल्स से प्रेरित है। इस नए मॉडल में फ्रंट फेंडर और ओआरवीएम्स पर इंटीग्रेटेड कैमरा भी दिया गया है।
पीछे की डिजाइन
एस-क्लास फेसलिफ्ट के पीछे का लुक पुराने मॉडल के जैसा लगता है, लेकिन इसमें कई बदलाव जरूर हुए हैं। इसमें नई डिजाइन की टेललाइट दी गई हैं जिसमें 3-पॉइंटेड स्टार लाइटिंग सिग्नेचर मिलते हैं और टेललाइट को कनेक्ट करती क्रोम स्ट्रिप काफी पतली है। इस गाड़ी में पीछे वाले बंपर को भी अपडेट किया गया है, इसमें डुअल एग्ज़हॉस्ट ट्रिप्स के आसपास ग्लॉस ब्लैक और क्रोम सराउंड मिलते हैं, लेकिन इसका ओवरऑल रियर लुक काफी हद तक पुराने मॉडल जैसा लगता है।
इंटीरियर
2026 मर्सिडीज-बेंज एस-क्लास फेसलिफ्ट कार में केबिन के अंदर नया डैशबोर्ड लेआउट दिया गया है जिस पर नई एमबीयूएक्स सुपरस्क्रीन मिलती है। इसमें ट्रिपल-स्क्रीन डिस्प्ले सेटअप के तहत 14.4-इंच सेंट्रल टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट डिस्प्ले, 12.3-इंच पैसेंजर डिस्प्ले और 12.3-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर शामिल हैं। इस गाड़ी के केबिन को कई सारे इंटीरियर कलर ऑप्शन, अपहोल्स्ट्री चॉइस, सीट, रूफलाइनर और ट्रिम फिनिश के साथ कस्टमाइज किया जा सकता है। इसमें डैशबोर्ड और डोर पेनल्स पर मल्टी-कलर एम्बिएंट लाइटिंग मिलती है जो लग्जरी अहसास देती है। प्री-फेसलिफ्ट मॉडल में मिलने वाले पुराने स्टीयरिंग व्हील को इसमें नए थ्री-स्पोक स्टीयरिंग व्हील से रिप्लेस किया गया है जिसमें कई सारे फिजिकल कंट्रोल्स मिलते हैं, जो केबिन के बाकी हिस्सों की तरह ही शानदार दिखते हैं।
डिजिटल एक्सपीरिएंस को बेहतर बनाने के लिए इसमें मर्सिडीज-बेंज के नए एमबीओएस आर्किटेक्चर के साथ चौथा जनरेशन एमबीयूएक्स सिस्टम जोड़ा गया है, जिससे बेहतर वॉयस रिकग्निशन, एआई-पावर्ड असिस्टेंस और ज्यादा आसान यूजर इंटरफेस मिलता है। इसका केबिन काफी सिंपल है, जिसमें गाड़ी के लगभग सभी फंक्शन फिजिकल बटन की बजाए सेंट्रल टचस्क्रीन से कंट्रोल होते हैं।
फीचर
नई मर्सिडीज एस-क्लास फेसलिफ्ट कार में कंफर्ट और टेक्नोलॉजी पर ज्यादा फोकस किया गया है। यह लग्जरी सेडान हमेशा से सबसे फीचर लोडेड कारों में से एक रही है और इसका नया वर्जन भी कोई अलग नहीं है। इसमें 31 स्पीकर, आठ सीट एक्साइटर, 1610 वाट आउटपुट और डॉल्बी एटमॉस सपोर्ट वाला बरमेस्टर 4डी सराउंड साउंड सिस्टम, हीटेड, वेंटिलेटेड और मसाज फंक्शन वाली सीटें, डुअल-पेन सनरूफ, 4-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल, डुअल वायरलेस स्मार्टफोन चार्जिंग पैड, लेवल 2++ एडीएएस सूट, 15 एयरबैग, अपग्रेडेड ऑटो-पार्क असिस्ट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फंक्शन के साथ दो 13.6-इंच रियर एंटरटेनमेंट स्क्रीन, ओवर-द-एयर (ओटीए) अपडेट, 43.5 डिग्री तक रिक्लाइन होने वाली रियर सीटें, दो रियर-सीट कंट्रोल टैबलेट, कॉन्फ़िग्रेबल एम्बिएंट लाइटिंग, और डिजिटल वेंट कंट्रोल दिए गए है जो पैसेंजर को इंफोटेनमेंट सिस्टम के जरिए एयरफ्लो को एडजस्ट करने में मदद करते हैं।
राइड कंफर्ट को बेहतर बनाने के लिए नई एस-क्लास में एयर सस्पेंशन सेटअप स्टैंडर्ड दिया गया है, जबकि एडवांस इंटेलिजेंट डैम्पिंग सिस्टम इसमें ऑप्शनल मिलता है। इस लिमोजिन कार में रियर व्हील स्टीयरिंग दिया गया है जिसमें 4.5-डिग्री सेटअप स्टैंडर्ड और 10-डिग्री सिस्टम ऑप्शनल तौर पर मिलता है।
इंजन ऑप्शन
मर्सिडीज-बेंज एस-क्लास फेसलिफ्ट लॉन्च एडिशन फिलहाल केवल प्लग-इन-हाइब्रिड पावरट्रेन के साथ उपलब्ध है। यह नया पीएचईवी सेटअप 3-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन पर बना है, जिसमें 120किलोवाट की इलेक्ट्रिक मोटर और 22 केडब्लूएच बैटरी का इस्तेमाल किया गया है। इस गाड़ी की इलेक्ट्रिक रेंज 100 किलोमीटर तक की है। यहां देखें इसके इंजन स्पेसिफिकेशन :-
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वेरिएंट
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एस 450ई
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इंजन
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प्लग-इन हाइब्रिड के साथ 3-लीटर टर्बो पेट्रोल
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पावर
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449 पीएस
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टॉर्क
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680 एनएम
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ट्रांसमिशन
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9-स्पीड जेडएफ एटी
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टॉप स्पीड
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250 किमी/घंटे
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0-100 किमी/घंटे
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5.7 सेकंड
एटी - टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन
इसका 2.9-लीटर डीजल और 3-लीटर पेट्रोल इंजन के साथ 48वोल्ट माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम जल्द उपलब्ध होगा। यह वही इंजन होंगे जो प्री-फेसलिफ्ट मॉडल में भी मिलते थे।
कीमत और मुकाबला
नई मर्सिडीज एस-क्लास के पीएचईवी पावरट्रेन की कीमत 2.20 करोड़ रुपये रखी गई है, जबकि इसके डीजल और पेट्रोल वेरिएंट की प्राइस फिलहाल सामने आनी बाकी है।
भारत में इसके मुकाबले में सीधे तौर पर फिलहाल केवल बीएमडब्ल्यू 7 सीरीज मौजूद है। 7-सीरीज अपने इलेक्ट्रिक वर्जन बीएमडब्ल्यू आई7 में भी आती है।