    2025 स्कोडा ऑक्टाविया आरएस भारत में हुई लॉन्च, कीमत 49.99 लाख रुपये

    प्रकाशित: अक्टूबर 17, 2025 01:17 pm । स्तुति

    15 Views
    • Write a कमेंट

    6 अक्टूबर को प्री-बुकिंग शुरू होने के कुछ दिन बाद ही स्कोडा ऑक्टाविया आरएस की भारत के लिए आवंटित सभी 100 यूनिट्स बिक गई थी

    Skoda Octavia RS

    2025 स्कोडा ऑक्टाविया आरएस परफॉरमेंस सेडान भारत में लॉन्च हो गई है। इस गाड़ी की कीमत 49.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम पैन-इंडिया) रखी गई है। भारत में इसकी केवल 100 यूनिट्स उतारी गई हैं, जो 6 अक्टूबर को प्री-बुकिंग शुरू करने के कुछ दिन बाद ही बिक गई थी। इस गाड़ी की डिलीवरी 6 नवंबर 2025 से शुरू होगी। यहां देखें 2025 ऑक्टाविया आरएस से जुड़ी जानकारी :-

    आकर्षक डिजाइन 

    2025 Skoda Octavia RS

    2025 स्कोडा ऑक्टाविया कार में कई आरएस-स्पेसिफिक डिजाइन एलिमेंट दिए गए हैं जो बताते हैं कि यह स्टैंडर्ड ऑक्टाविया कार नहीं है। आगे की तरफ इसमें आरएस बैजिंग के साथ स्कोडा की सिग्नेचर ग्लॉस ब्लैक बटरफ्लाई ग्रिल, डुअल-पॉड मैट्रिक्स एलईडी हेडलाइट और वी-शेप्ड एलईडी डीआरएल्स दी गई हैं जो इसे काफी आकर्षक लुक देती हैं। इसमें आगे वाले बंपर पर कट्स दिए गए हैं जो इस सेडान कार को स्पोर्टी लुक देते हैं। 

    इस सेडान कार का एक्सटीरियर लेआउट एकदम साफ सुथरा है और यह गाड़ी रेगुलर ऑक्टाविया से थोड़ी नीची है। राइडिंग के लिए इसमें 19-इंच एरोडायनामिक डिजाइन वाले अलॉय व्हील्स दिए गए हैं जो इसके रेड-पेंटेड ब्रेक कैलिपर्स को अच्छा कॉन्ट्रास्ट देते हैं। पीछे की तरफ इसमें रैपअराउंड एलईडी टेललैंप्स और पतला ग्लॉस-ब्लैक लिप स्पॉइलर दिया गया है जो इसे काफी आकर्षक लुक देता है। इसमें टेलगेट पर दी गई बैजिंग को ब्लैक कलर में दिया गया है।

    स्कोडा ऑक्टाविया आरएस गाड़ी पांच एक्सटीरियर कलर ऑप्शन : मम्बा ग्रीन, मैजिक ब्लैक, कैंडी व्हाइट, रेस ब्लू और वेलवेट रेड में उपलब्ध है।

    ऑल-ब्लैक केबिन 

    2025 Skoda Octavia RS

    स्कोडा ऑक्टाविया आरएस का डैशबोर्ड लेआउट रेगुलर ऑक्टाविया से मिलता जुलता है, लेकिन इस सेडान कार के आरएस वर्जन में ऑल-ब्लैक कलर केबिन थीम के साथ डैशबोर्ड और सीटों पर कुछ रेड एक्सेंट दिए गए हैं। इसमें आरएस स्टीयरिंग व्हील, मेटेलिक पैडल, और स्पोर्ट सीटों पर अपहोल्स्ट्री के साथ स्यूडिया और लेदरेट का कॉम्बिनेशन दिया गया है जो इसके केबिन को स्पोर्टी लुक देता है।

    फीचर और सेफ्टी

    स्कोडा की इस परफॉरमेंस सेडान कार में 13-इंच टचस्क्रीन, 10.25-इंच फुल डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, 3-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, 12 स्पीकर कैंटन साउंड सिस्टम, हीटिंग, मेमोरी और मसाज फंक्शन के साथ पावर्ड फ्रंट सीटें, हीटेड ओआरवीएम्स (आउटसाइड रियर व्यू मिरर), कूलिंग पैड के साथ 15वाट वायरलेस स्मार्टफोन चार्जर और जेस्चर-कंट्रोल पावर्ड टेलगेट जैसे फीचर दिए गए हैं।

    ऑक्टाविया आरएस गाड़ी में 10 एयरबैग, 360 डिग्री कैमरा, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), एबीएस के साथ ईबीडी, हाइड्रोलिक ब्रेक असिस्ट, ऑटो पार्क असिस्ट, और अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन कीप असिस्ट और ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन जैसे सेफ्टी फीचर दिए गए हैं। इसमें एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) भी दिया गया है जिसके तहत अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन कीप असिस्ट और ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन शामिल है। 

    यह भी पढ़ें : 2025 स्कोडा ऑक्टाविया आरएस के साथ मिलेंगे ये पांच कलर ऑप्शन, लेकिन अब आप इसे केवल इन चार कलर में कर सकते हैं बुक

    इंजन ऑप्शन 

    Skoda Octavia RS

    स्कोडा ऑक्टाविया आरएस सेडान कार में 2-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन दिया गया है जिसके स्पेसिफिकेशन इस प्रकार है :- 

    इंजन

    2-लीटर टर्बो पेट्रोल 

    पावर

    265 पीएस

    टॉर्क

    370 एनएम 

    ट्रांसमिशन 

    7-स्पीड डीसीटी 

    ड्राइवट्रेन

    फ्रंट-व्हील-ड्राइव 

    एसेलेरेशन (0-100 किमी/घंटे)

    6.4 सेकंड 

    टॉप स्पीड 

    250 किमी/घंटे (सीमित)

    डीसीटी - डुअल क्लच ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन 

    स्कोडा ने ऑक्टाविया आरएस कार में कई मेकेनिकल अपग्रेड दिए हैं जिससे यह गाड़ी अब ज्यादा फन-2-ड्राइव लगती है। सस्पेंशन और स्टीयरिंग व्हील को ज्यादा रेस्पॉन्सिव बनाने के लिए कंपनी ने इसे अपग्रेड किया है। इसमें अपग्रेडेड ब्रेक्स और इलेक्ट्रॉनिक डिफ्रेंशियल लॉक भी दिया गया है जो सुनिश्चित करता है कि पावर सीधे व्हील्स तक पहुंचे। 

    मुकाबला 

    Skoda Octavia RS

    स्कोडा ऑक्टाविया आरएस परफॉरमेंस ओरिएंटेड सेडान कार को मर्सिडीज-बेंज ए-क्लास लिमोजिन, बीएमडब्ल्यू 2 सीरीज ग्रां कूपे और ऑडी ए4 के स्पोर्टी विकल्प के तौर पर चुना जा सकता है। 

    यहां देखें जीएसटी दरों में कटौती के बाद सभी स्कोडा कारों की नई कीमतें

    स्कोडा ऑक्टाविया आरएस पर अपना कमेंट लिखें

