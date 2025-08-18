फास्टैग एनुअल पास हुआ लॉन्च: आवेदन से लेकर रिन्युअल तक,इससे जुड़ी हर जानकारी देखिए यहां

लोगों के लिए टोल की दरों को ज्यादा किफायती बनाने के लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एनएचएआई) ने फास्टैग एनुअल पास लॉन्च कर दिया है जिसकी घोषणा केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के मंत्री नितिन गडकरी ने जून 2025 में की थी। इस एनुअल फास्टैग की कीमत 3,000 रुपये या एक साल में 200 ट्रिप के हिसाब से रखी गई है। यदि आप भी ये एनुअल सब्सिक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो इससे जुड़ी हर जानकारी देखिए आगे:

फास्टैग एनुअल पास को कैसे करें सब्सिक्राइब?

फास्टैग एनुअल पास एक बार की प्रीपेड योजना है जो आपको एक वर्ष तक की वैधता या अधिकतम 200 ट्रिप्स, जो भी पहले हो, की सुविधा देगी। इसके लिए कैसे करें आवेदन,जानिए आगे:

स्टेप 1: राजमार्ग ऐप डाउनलोड करें

प्ले स्टोर या एपल ऐप स्टोर पर जाकर राजमार्ग यात्रा ऐप डाउनलोड करें। सरकार ने ये भी जानकारी दी है कि आप एनएचएआई वेबसाइट पर जाकर भी पास खरीद सकते हैं मगर इस समय इसका एक्टिव लिंक हमें नहीं मिल पाया है। हालांकि,ऐप के जरिए आप आराम से ये काम कर सकते हैं।

स्टेप 2: ऐप पर लॉग इन करें

अपने मोबाइल फ़ोन नंबर या गूगल आईडी का उपयोग करके साइन इन करें। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी पर एक ओटीपी भेजा जाएगा, जिसे आपको ऐप एक्सेस करने के लिए दर्ज करना होगा।

स्टेप 3: एनुअल पास ऑप्शन को सलेक्ट करें

होम स्क्रीन पर आपको 'एनुअल पास' का विकल्प दिखाई देगा। इस पर टैप करने पर फ़ास्टटैग एनुअल पास के बारे में बुनियादी जानकारी और 'एक्टिवेट' बटन दिखाई देगा।

स्टेप 4: अपने वाहन की जानकारी तैयार रखें

एक्टिवेट' पर टैप करने के बाद, आपसे आपका व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर (वीआरएन) पूछा जाएगा। सुनिश्चित करें कि आपके फ़ास्टैग अकाउंट में पैसे हो और व्हीकल ब्लैकलिस्टेड, हॉटलिस्टेड या ई-नोटिस के अंतर्गत न हो।

स्टेप 5: अपने वाहन का नंबर दर्ज करें

अपना वीआरएन दर्ज करें, जिसके बाद आपके वाहन का विवरण वाला एक व्हीकल इंफॉर्मेशन टैब दिखाई देगा। यह स्क्रीन यह भी पुष्टि करेगी कि आपका वाहन एनुअल पास के लिए योग्य है या नहीं। विवरणों की सावधानीपूर्वक समीक्षा करें, क्योंकि वार्षिक पास वापसी योग्य नहीं है।

स्टेप 6: ओटीपी वेरिफाय करें

डीटेल्स कंफर्म होने के बाद एक ओटीवी आपके रजिस्टर्ड अकाउंट पर भेजा जाएगा। जरूरत हो तो आपके पास दूसरे मोबाइल नंबर पर भी ओटीपी मंगाने का विकल्प है।

स्टेप 7: पेमेंट करें

ओटीपी दर्ज करने के बाद, आपसे नियम और शर्तें पढ़ने और स्वीकार करने के लिए कहा जाएगा। फिर यूपीआई, डेबिट या क्रेडिट कार्ड, या नेट बैंकिंग के ज़रिए 3,000 रुपये का भुगतान करें। एनुअल पास कुछ ही घंटों में एक्टिव हो जाएगा, और इसके लाइव होने पर आपको एक एसएमएस पुष्टिकरण प्राप्त होगा।

अन्य प्रमुख बातें

फ़ास्टटैग एनुअल पास केवल प्राइवेट रजिस्टर्ड व्हीकल्स जैसे कार, जीप और वैन के लिए उपलब्ध है। कमर्शियल व्हीकल्स इस योजना के अंतर्गत नहीं आते हैं।

यह पास केवल नेशनल हाईवे (एनएच) और नेशनल एक्सप्रेसवे (एनई) टोल प्लाज़ा पर ही मान्य है। राज्य राजमार्गों, राज्य सरकारों द्वारा प्रबंधित एक्सप्रेसवे या स्थानीय निकायों द्वारा संचालित टोल प्लाज़ा पर, फ़ास्टैग एक नियमित टैग की तरह काम करता रहेगा और वार्षिक पास के फायदे लागू नहीं होंगे। ऐसे मामलों में, आपको सामान्य टोल शुल्क देना होगा।

यदि आप सोच रहे हैं कि एनुअल पास के अंतर्गत यात्रा को क्या माना जाएगा, तो इसकी परिभाषा टोल प्लाजा के प्रकार पर निर्भर करती है। पॉइन्ट-बेस्ड टोल प्लाजा पर, प्रत्येक क्रॉसिंग को एक यात्रा के रूप में गिना जाता है, जिसका अर्थ है कि आने-जाने की यात्रा को दो अलग-अलग यात्राओं के रूप में माना जाता है। हालांकि, बंद टोल प्लाजा पर, एक पूरी एंट्री और एग्जिट पेयर को एक ही यात्रा माना जाता है।

यह भी ध्यान रखना ज़रूरी है कि वार्षिक पास के लिए 3,000 रुपये का सब्सक्रिप्शन शुल्क आपके मौजूदा फ़ास्टटैग बैलेंस से नहीं काटा जा सकता। 200 ट्रिप या एक साल, जो भी पहले हो, पूरे होने पर, पास अपने आप नियमित फ़ास्टटैग में बदल जाता है। वार्षिक योजना जारी रखने के लिए, आपको 3,000 रुपये देकर इसे रीन्यू करना होगा।