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    मर्सिडीज-बेंज एस-क्लास फेसलिफ्ट में क्या कुछ मिलता है खास, तस्वीरों के जरिए डालिए इस पर एक नजर

    नई मर्सिडीज एस-क्लास के फीचर पर डालते हैं एक नजर…

    प्रकाशित: जून 16, 2026 06:13 pm । स्तुति

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    2026 Mercedes S-Class

    मर्सिडीज-बेंज एस-क्लास फिलहाल अपने 7वें जनरेशन अवतार में मौजूद है। नई मर्सिडीज एस-क्लास कार अब शानदार कंफर्ट और एडवांस फीचर्स के साथ लग्जरी के मामले में और भी बेहतर हो गई है। 2026 मर्सिडीज एस-क्लास में क्या कुछ मिलता है खास, तस्वीरों के जरिए डालेंगे एक नजर :- 

    2026 मर्सिडीज एस-क्लास : एक्सटीरियर  

    आगे की डिजाइन 

    एस-क्लास के आगे का हिस्सा बेहद आकर्षित करने वाला है। तस्वीरों में नजर आ रही कार एस 450ई मनुफैक्टर एडिशन एएमजी-लाइन है, जो कि भारत में लॉन्च हुई एस-क्लास के दो वेरिएंट में से ज्यादा महंगा वाला वेरिएंट है।

    2026 Mercedes S-Class

    • इसमें आगे की तरफ इल्युमिनेट होने वाली ग्रिल दी गई है जो कि पहले के मुकाबले अब बड़ी लगती है।

    2026 Mercedes S-Class

    • इस गाड़ी में हेडलैंप्स पर मर्सिडीज के 3-पॉइंटेड स्टार लगे हैं। हर एक पर दो-दो! 

    • इसमें फ्रंट रडार सेंसर को ग्रिल पर प्लास्टिक पैनल के पीछे छिपाया गया है।

    2026 Mercedes S-Class

    • बंपर पर लगे एयर वेंट्स बेहतर एयरफ्लो के लिए फ्रंट व्हील्स के आस-पास हवा को पहुंचाते हैं।

    • इसकी फ्रंट हेडलाइट 600 मीटर तक रोशनी दे सकती हैं, जो पुराने मॉडल के मुकाबले 40 प्रतिशत (हाई बीम में) ज़्यादा है।

    साइड 

    • एस-क्लास की साइड प्रोफाइल में ज्यादा कोई बदलाव नहीं हुए हैं। साइड से देखने पर यह गाड़ी काफी शानदार दिखती है।

    2026 Mercedes S-Class

    • एरो-एफिशिएंसी को बेहतर बनाने के लिए डोर हैंडल अपने-आप अंदर-बाहर होते हैं। 

    2026 Mercedes S-Class

    • आउटसाइड रियर-व्यू मिरर (ओआरवीएम्स) पर दी गई नई इंडिकेटर लाइट डिज़ाइन मर्सिडीज की 2010 के शुरुआती दौर वाली गाड़ियों की याद दिलाती है।

    2026 Mercedes S-Class

    • राइडिंग के लिए इस एएमजी-लाइन मॉडल में 20-इंच अलॉय व्हील्स लगे हैं जो इसे स्पोर्टी कैरेक्टर देते हैं। 

    2026 Mercedes S-Class

    पीछे की डिजाइन 

    • नई एस-क्लास के पीछे का हिस्सा काफी हद तक पुराने मॉडल जैसा ही है। हालांकि, फेसलिफ्ट वर्जन में अब 3 पॉइंटेड स्टार के रूप में टेललैंप्स दिए गए हैं। इसमें दोनों साइड पर तीन-तीन स्टार मिलते हैं। 

    • हेडलैंप्स को कनेक्ट करती क्रोम ट्रिम अब ज्यादा पतली लगती है। 

    2026 Mercedes S-Class

    2026 Mercedes S-Class

    • बंपर के दोनों तरफ लगे डुअल-एग्ज़हॉस्ट टिप्स के अंदर दो एग्ज़हॉस्ट पाइप छिपे हुए हैं।  

    2026 मर्सिडीज एस-क्लास : इंटीरियर 

    • इस फुल साइज लग्जरी कार का सबसे बड़ा हाइलाइट वेंटिलेशन, हीटिंग, और मसाज फंक्शन के साथ आने वाली ओट्टोमन सीटें और ज्यादा सॉफ्ट हेडरेस्ट पिलो है। 

    2026 Mercedes S-Class

    2026 Mercedes S-Class

    • इसका डैशबोर्ड लेआउट काफी हद तक पहले जैसा है। इसमें 3-स्क्रीन सेटअप दिया गया है जो कि लेदर से घिरा हुआ है और इसमें डुअल-टोन ब्लैक और लाइट बेज थीम मिलती है। ब्रश्ड एल्युमीनियम एक्सेंट केबिन के लुक को और बेहतर बनाते हैं। 

    • इसमें डुअल-पेन पैनोरमिक सनरूफ भी दिया गया है।

    2026 Mercedes S-Class

    • स्टीयरिंग व्हील पर इसमें अभी भी टच कंट्रोल्स मिलते हैं।

    2026 Mercedes S-Class

    2026 Mercedes S-Class

    • ड्राइवर का ध्यान और नींद पर नजर बनाए रखने के लिए इंस्ट्रूमेंट पैनल के अंदर एक कैमरा लगा है।

    2026 Mercedes S-Class

    • पीछे वाले पैसेंजर के लिए इसमें सेंटर कंसोल माउंटेड एसी वेंट्स के साथ टच बेस्ड कंट्रोल्स दिए गए हैं। 

    2026 Mercedes S-Class

    2026 Mercedes S-Class

    छोटी जानकारियां :

    • एसी वेंट्स के चारों तरफ एम्बिएंट लाइटिंग लगी है, जो वेंट्स की मेटैलिक फिनिश पर रिफ्लेक्ट होकर लाइटिंग इफेक्ट को और बेहतर बनाती है।

    • मर्सिडीज इसमें पीछे वाली सीट पर बैठे पैसेंजर के लिए अलग-अलग टचस्क्रीन कंट्रोल भी दे रही है, जिनसे वह रियर ब्लाइंड, सीट की पोज़िशन, मसाज फंक्शन, एंटरटेनमेंट और मूड लाइटिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। 

    2026 Mercedes S-Class

    2026 मर्सिडीज एस-क्लास : फीचर और सेफ्टी 

    • मर्सिडीज की फ्लैगशिप कार होने के नाते एस-क्लास में पहले से ही बेहतरीन कंफर्ट और ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी मिलती है। इस लग्जरी सेडान कार में ऑगमेंटेड रिएलिटी (एआर) हेड्स-अप डिस्प्ले, 4.5-डिग्री रियर-व्हील स्टीर (10-डिग्री तक अपग्रेडेबल) जैसे फीचर दिए गए हैं। एस-क्लास कार में रियर सीट एंटरटेनमेंट, साइड और रियर विंडो के लिए मोटराइज़्ड सनब्लाइंड, डुअल-सनरूफ और मसाज के साथ रियर सीट ओटोमन फ़ंक्शन जैसे फीचर भी मिलते हैं।

    2026 Mercedes S-Class

    2026 Mercedes S-Class

    • सुरक्षा के लिए इसमें 15 एयरबैग, लेवल-2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्ट सिस्टम (एडीएएस), एक्टिव-ब्रेक असिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम (एबीएस) जैसे फीचर दिए गए हैं। 

    2026 मर्सिडीज एस-क्लास : इंजन ऑप्शन 

    नई एस-क्लास भारत में मर्सिडीज की पहली कार है जो कि प्लग-इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल (पीएचईवी) है। इसमें 3-लीटर इंजन के साथ 22 केडब्लूएच हाइब्रिड बैटरी सिस्टम दिया गया है। मर्सिडीज का दावा है कि एस 450ई की 115 किलोमीटर प्योर इलेक्ट्रिक रेंज (डब्लुएलटीपी टेस्ट साइकिल के अनुसार) है।

    2026 Mercedes S-Class

    2026 Mercedes S-Class

    यहां देखें इसके इंजन की जानकारी :- 

    इंजन 

    3-लीटर टर्बो-पेट्रोल प्लग-इन हाइब्रिड 

    पावर

    435 पीएस

    टॉर्क

    680 एनएम

    ट्रांसमिशन 

    9-स्पीड एटी*

    *एटी - टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन

    2026 मर्सिडीज एस-क्लास : कीमत और मुकाबला 

    2026 मर्सिडीज एस-क्लास एस 450ई कार को 2.2 करोड़ रुपये (एक्स-शोरूम) शुरूआती कीमत पर लॉन्च किया गया है। यह एस-क्लास लॉन्च एडिशन की कीमत है। 

    एस-क्लास का मुकाबला फिलहाल बीएमडब्लू 7-सीरीज से है, जिससे भारत में फुल-साइज लग्जरी सेडान सेगमेंट में अब केवल दो मॉडल रह जाते हैं।

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