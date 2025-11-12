3एम की नई ग्राफीन कोटिंग भारत में लॉन्च, कीमत 33,000 रुपये से शुरू

3एम इंडिया ने अपनी नई ग्राफीन शील्ड कोटिंग लॉन्च की है, जिसकी शुरूआती कीमत 33,000 रुपये रखी गई है। अंतिम कीमत कार के साइज और टाइप के आधार पर अलग-अलग हो सकती है। यह कोटिंग लंबे समय तक पेंट की सुरक्षा प्रदान करने के लिए डिज़ाइन की गई है, साथ ही व्हीकल की सतह पर एक गहरी, मिरर जैसी चमक भी बनाए रखती है। ग्राहक मन की अतिरिक्त शांति के लिए एक साल और दो साल की वारंटी के विकल्प भी चुन सकते हैं। इसके बारे में आपको जो कुछ भी जानना वो आगे दिया गया है:

क्या होती है ग्राफीन कोटिंग?

ग्रैफ़ीन कोटिंग आपकी कार के पेंट की सतह पर लगाई जाने वाली एक एडवांस्ड, अल्ट्रा-थिन प्रोटेक्टिव लेयर है। इसमें ग्रैफ़ीन होता है, जो एक काफी ड्यूरेबल और कंडक्टिव मैटेरियल है जो व्हीकल की पेंट सतह पर एक चिकनी सतह बनाने में मदद करता है। यह पेंट पर एक टिकाऊ परत भी बनाता है, जो आपके वाहन को खरोंच, रासायनिक दागों और यूवी किरणों से बचाता है।

यह कोटिंग पानी और गंदगी को भी दूर रखती है, जिससे पानी के धब्बे नहीं पड़ते और सतह लंबे समय तक साफ़ रहती है। ग्राफीन कोटिंग के फ़ायदों को साबित करने का एक आसान तरीका है बॉडी के ऊपर पानी डालना और उसे बिना कोई बूंद छोड़े आसानी से नीचे बहते देखना। सीधे शब्दों में कहें तो, यह आपकी कार को लंबे समय तक इस्तेमाल के बाद भी नया, चमकदार और साफ़ करने में आसान बनाए रखने में मदद करेगा।

कोटिंग लगाने से पहले, कार की सतह को साफ़ और पॉलिश किया जाता है ताकि निशान, खरोंच और दाग-धब्बे हट जाएं। इसके बाद, कोटिंग की दो परतें लगाई जाती हैं, और फिर उसे पेंट के साथ अच्छी तरह से चिपकने के लिए सूखने दिया जाता है। कोटिंग के सूख जाने के बाद, सतह को माइक्रोफ़ाइबर कपड़े से पोंछा जाता है ताकि उसे शोरूम जैसी चमकदार फ़िनिश मिले जो पानी और पर्यावरणीय क्षति से सुरक्षित रहे।

यह उन कार मालिकों के लिए एक विकल्प प्रदान करता है जो अपने वाहनों की सुंदरता को लंबे समय तक बनाए रखना चाहते हैं।

3एम द्वारा अन्य कौन सी सर्विसेज प्रदान की जाती हैं?

कार कोटिंग के अलावा, 3एम इंडिया ऑटोमोटिव और कार केयर सर्विसेज की एक विस्तृत रेंज प्रदान करता है। इनमें डिटेलिंग ट्रीटमेंट, एंटी-रस्ट सॉल्यूशन, रेस्टोरेशन और इंटीरियर क्लीनिंग सर्विसेज शामिल हैं। कंपनी इंडस्ट्रीयल, घरेलू और व्यक्तिगत सेफ्टी प्रोडक्ट्स भी प्रदान करती है।