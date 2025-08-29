किआ कैरेंस क्लाविस ईवी: वीडियो में देखें इलेक्ट्रिक कार के बूट में रखे जा सकते हैं कितने बैग

संशोधित: अगस्त 29, 2025 04:14 pm | सोनू

किआ कैरेंस क्लाविस ईवी में तीनों पंक्ति की सीटें उपयोग में होने पर 216 लीटर बूट स्पेस मिलता है, जिसे दूसरी और तीसरी पंक्ति की सीटों को फोल्ड करके बढ़ाया जा सकता है

किआ कैरेंस क्लाविस ईवी भारत में कोरियन कार कंपनी की सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक एमपीवी कार है, जिसकी कीमत 17.99 लाख रुपये (इंट्रोडक्ट्री एक्स-शोरूम, पैन-इंडिया) है। इसे एक प्रैक्टिकल 3-रो इलेक्ट्रिक कार के तौर पर पेश किया गया है, यह बड़े परिवारों के लिए उपयुक्त है जो अक्सर लंबी ट्रिप या छुट्टियों पर जाते हैं। इसके लिए बड़ा बूट स्पेस जरूरी है जो सभी का सामान रखने में सक्षम है। यह देखने के लिए क्या ये उम्मीदों पर खरा उतरती है, हमने इसके बूट स्पेस का टेस्ट करने का निर्णय लिया कि वास्तव में यह कितना सामान ले जा सकती है। सोच रहे हैं कि इसका प्रदर्शन कैसा रहा? आइए जानते हैं इसके बारे में:

टेस्ट

बूट स्पेस टेस्ट के लिए हमने तीन मिडियम साइज केबिन ट्रॉली बैग, एक बड़ा केबिन बैग, और तीन बैकपैक लिए ताकि यह पता लगाया जा सके कि अलग-अलग सीटिंग लेआउट के साथ कैरेंस क्लाविस ईवी में कितना सामान रखा जा सकता है। क्या इसमें इतना सामान समा सकता है? जानेंगे आगे:

परिणाम

तीनों पंक्ति की सीटें उपयोग में होने पर इसके बूट में केवल एक मिडियम बैग और दो रेगुलर साइज रूकसाक ही आ सकते हैं। तीसरी पंक्ति की सीट को फोल्ड करने के बाद हमारा सारा सामान आराम से रखने के लिए पर्याप्त जगह बन गई।

हमने इसका और टेस्ट नहीं किया, लेकिन इसकी दूसरी पंक्ति में 60:40 अनुपात में फोल्ड होने वाली सीटें दी गई है, जिन्हें फोल्ड करने के बाद स्टोरेस स्पेस बढ़ जाता है, जिससे आप इसमें ज्यादा सामान रख सकते हैं और छोटे घर का सामान भी शिफ्ट कर सकते हैं।

किआ कैरेंस क्लाविस के बारे में ज्यादा जानकारी

कैरेंस क्लाविस ईवी में एक 12.3-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायर्ड एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले कनेक्टिविटी, एक 12.3-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, और 8-स्पीकर बोस साउंड सिस्टम जैसे फीचर दिए गए हैं। अन्य हाइलाइट में एक वायरलेस फोन चार्जर, पीछे वेंट्स के साथ ऑटो एसी, 4 तरह से पावर एडजस्ट होने वाली ड्राइवर सीट, आगे वेंटिलेटेड सीटें, और एक पैनोरमिक सनरूफ शामिल है।

पैसेंजर की सुरक्षा के लिए इस इलेक्ट्रिक कार में 6 एयरबैग स्टैंडर्ड दिए गए हैं। इसके अलावा इसमें ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग के साथ 360 डिग्री कैमरा, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, हिल स्टार्ट असिस्ट, हिल डिसेंट कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), लेवल-2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) और आगे व पीछे पार्किंग सेंसर जैसे सेफ्टी फीचर दिए गए हैं।

कैरेंस क्लाविस ईवी में दो बैटरी पैक का विकल्प और एक फ्रंट-व्हील-ड्राइव सेटअप दिया गया है। यहां देखिए इसके स्पेसिफिकेशन:

स्पेसिफिकेशन कैरेंस क्लाविस ईवी स्टैंडर्ड रेंज कैरेंस क्लाविस ईवी एक्सटेंडेड रेंज इलेक्ट्रिक मोटर की संख्या 1 1 बैटरी पैक 42 केडब्ल्यूएच 51.4 केडब्ल्यूएच सर्टिफाइड रेंज (एमआईडीसी पार्ट 1+2) 404 किलोमीटर 490 किलोमीटर पावर 135 पीएस 171 पीएस टॉर्क 255 एनएम 255 एनएम

प्राइस और कंपेरिजन

2025 किआ कैरेंस क्लाविस ईवी की कीमत 17.99 लाख रुपये से 24.49 लाख रुपये (इंट्रोडक्ट्री एक्स-शोरूम, पैन-इंडिया) के बीच है। इसका मुकाबला बीवाईडी ईमैक्स 7 से है। इसे टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस, इनोवा क्रिस्टा और मारुति इनविक्टो के इलेक्ट्रिक विकल्प के तौर पर भी चुना जा सकता है।

