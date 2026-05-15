भारत में पेट्रोल और डीजल 3 रुपये महंगा हुआ: कार मालिकों, ग्राहकों और ऑटो इंडस्ट्री पर इसका क्या असर पड़ेगा?

प्रकाशित: मई 15, 2026 05:30 pm । सोनू

भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमत एक फिर बढ़ गई है, कई शहरों में फ्यूल प्राइस 3 रुपये प्रति लीटर से ज्यादा बढ़ी है। हालांकि यह बदलाव अपने आप में अहम है, लेकिन सबसे बड़ी चिंता ये है कि अगर वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमत ऊंचाई पर बनी रहती है तो क्या यह फ्यूल की रेट में होने वाले एक बड़े बदलाव की शुरुआत है।

यह बढ़ोतरी ऐसे समय पर हुई है, जब भारत के कार बाजार में पहले से ही लोग बढ़ती रनिंग कॉस्ट से ईवी, सीएनजी और हाइब्रिड गाड़ी की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं।

पेट्रोल और डीजल की कीमत में नया बदलाव

नए बदलावों के बाद एक बार फिर दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 100 रुपये प्रति लीटर के करीब पहुंच गई है, जबकि डीजल प्राइस में भी तेज बढ़ोतरी हुई है। डीजल भारत के ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक सेक्टर के लिए अहम है, इसलिए इसकी कीमत प्राइवेट कार ऑनर्स के अलावा दूसरे सेक्टर के लिए विशेश रूप से महत्वपूर्ण हैं।

इससे अब रोजाना सफर करने वालों की मासिक रनिंग कॉस्ट तुरंत बढ़ जाएगी। बड़ी एसयूवी, डीजल गाड़ी और ज्यादा माइलेज वाली कार रखने वाले ग्राहकों पर इसका साफ असर पड़ेगा। यहां तक कि सीएनजी की कीमत भी 2 रुपये प्रति किलोग्राम तक बढ़ी है, जिससे पूरे देश में ट्रांसपोर्टेशन और रोजाना के सफर का खर्च भी बढ़ गया है।

पेट्रोल प्राइस

शहर कीमत में बढ़ोतरी नई कीमत दिल्ली 3 रुपये प्रति लीटर 97.77 रुपये प्रति लीटर महाराष्ट्र 3.14 रुपये प्रति लीटर 106.68 रुपये प्रति लीटर तमिलनाडु 2.83 रुपये प्रति लीटर 103.67 रुपये प्रति लीटर पश्चिम बंगाल 3.29 रुपये प्रति लीटर 108.74 रुपये प्रति लीटर

डीजल प्राइस

शहर कीमत में बढ़ोतरी नई कीमत दिल्ली 3 रुपये प्रति लीटर 90.67 रुपये प्रति लीटर महाराष्ट्र 3.11 रुपये प्रति लीटर 93.14 रुपये प्रति लीटर तमिलनाडु 2.86 रुपये प्रति लीटर 95.25 रुपये प्रति लीटर पश्चिम बंगाल 3.11 रुपये प्रति लीटर 95.13 रुपये प्रति लीटर

सीएनजी प्राइस

शहर कीमत में बढ़ोतरी नई कीमत दिल्ली 2 रुपये प्रति किलोग्राम 79.09 रुपये प्रति किलोग्राम महाराष्ट्र 2 रुपये प्रति किलोग्राम 84 रुपये प्रति किलोग्राम

पेट्रोल-डीजल की कीमत और क्यों बढ़ सकती है?

हाल ही में हुई बढ़ोतरी दुनियाभर में कच्चे तेल की कीमत में हो रही वृद्धि के बीच हुई है, जो मुख्य रूप से पश्चिम एशिया में जियोपॉलिटिकल टेंशन और होर्मुज जलडमरूमध्य जैसे प्रमुख तेल मार्ग पर रूकावटों की वजह से हुई है।

रिपोर्ट से पता चलता है कि कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों और ज्यादा शिपिंग कॉस्ट के कारण तेल कंपनियां इस समय दबाव में हैं। इंडस्ट्री एक्सपर्ट का अनुमान है कि पेट्रोल-डीजल की मौजूदा प्राइस में शायद अभी कच्चे तेल की मौजूदा वैश्विक प्राइस पूरी तरह से शामिल नहीं है।

इसका मतलब है कि अगर आने वाले दिनों में कच्चे तेल की कीमत ज्यादा रहती है तो पेट्रोल-डीजल की कीमत में और बदलाव होने की संभावना बनी रहेगी।

कार खरीददारों और ओनरशिप कॉस्ट पर प्रभाव

भारतीय बाजार में पेट्रोल डीजल प्राइस ने हमेशा से लोगों के खरीदने के फैसलों को प्रभावित करने में अहम भूमिका निभाई है। पहले जब फ्यूल प्राइस ज्यादा थी तो ग्राहक धीरे-धीरे ज्यादा माइलेज वाली गाड़ी, छोटे इंजन और दूसरे फ्यूल विकल्प की तरफ शिफ्ट हो गए थे।

अगर कीमत लगातार बढ़ती रही तो ऐसा ही रूझान फिर से देखने को मिल सकता है।

इससे ज्यादा माइलेज वाली कार, खासकर हैचबैक, कॉम्पैक्ट सेडान और स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड एसयूवी की डिमांड में तेजी आ सकती है। सीएनजी कार भी ज्यादा माइलेज चाहने वालों को पसंद आ सकती है, क्योंकि इन्हें चलाने का खर्च काफी कम होता है।

वहीं दूसरी ओर, बड़ी पेट्रोल एसयूवी और डीजल गाड़ी को चलाना महंगा हो सकता है,, खास उन लोगों के लिए जो रोजाना लंबा सफर करते हैं।

क्या इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड कारों को फायदा होगा?

हाल ही में हुई फ्यूल प्राइस में बढ़ोतरी का अप्रत्यक्ष रूप से इलेक्ट्रिक कारों को फायदा मिलेगा।

टाटा और महिंद्रा जैसी कई कंपनियां पहले से ही अपने ईवी और हाइब्रिड पोर्टफोलियो का तेजी से विस्तार कर रही हैं, फ्यूल प्राइस में लगातार बढ़ोतरी से ज्यादातर शहरी ग्राहक ईवी की तरफ शिफ्ट हो सकते हैं, खासकर वे लोग जिनका डेली ड्राइविंग रूटीन फिक्स है।

स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड कारों को भी अच्छा फायदा मिल सकता है, क्योंकि ये चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत के बिना फ्यूल की बचत करते हैं।

हालांकि, गाड़ी की कीमत, चार्जिंग की सुविधा और लंबे समय की ऑनरशिप का भरोसा अभी भी कई ग्राहकों के फैसले में अहम भूमिका निभाएंगे।

कमर्शियल व्हीकल और लॉजिस्टक पर भी दिखेगा असर

फ्यूल की बढ़ती कीमतों का असर सिर्फ प्राइवेट कार मालिकों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका दायरा इससे कहीं ज्यादा बड़ा है।

कमर्शियल वाहन, ट्रक और लंबी दूरी के ट्रांसपोर्टेशन में डीजल सबसे ज्यादा उपयोग होता है। डीजल की कीमत बढ़ने से लॉजिस्टक ऑपरेटरों और फ्लीट ऑनर्स की ऑपरेशनल कॉस्ट बढ़ जाएगी, जिसका असर सभी उद्योगों की माल ढुलाई और ट्रांसपोर्टेशन की प्राइस पर पड़ सकता है।

ऑटोमोटिव सेक्टर में इसका असर सीधे पर गाड़ियों की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, डीलरशिप लॉजिस्टिक और ऑनरशिप खर्चे पर भी पड़ सकता है।

आगे क्या होगा?

अब बहुत कुछ इस बात पर निर्भर है कि यहां से वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमत किस दिशा में जाती है। अगर तनाव कम होता है और कच्चे तेल की प्राइस स्थिर रहती है, तो रेट में और ज्यादा बड़े बदलाव रूक सकते हैं। हालांकि, अगर अंतरराष्ट्रीय बाजार में ऑयल प्राइस लगातार बढ़ती रहती है, तो भारत में पेट्रोल डीजल की प्राइस पर दबाव रह सकता है।

ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के लिए आने वाले सप्ताह काफी अहम रह सकते हैं, और यह देखना होगा कि ग्राहक कैसा रिस्पॉन्स देते हैं, क्या ग्राहक बड़ी एसयूवी और परफॉर्मेंस फोकस कार को अहमियत देते हैं, या धीरे-धीरे ज्यादा माइलेज वाली कार की तरफ शिफ्ट होते हैं।

कारदेखो का क्या है कहना

पेट्रोल-डीजल की कीमत में बढ़ोतरी से शायद रातों-रात कोई बड़ा बदलाव न आए, लेकिन यह देखा गया है कि जब भी फ्यूल की प्राइस बढ़ी है भारत में ग्राहकों ने खरीदने की प्राथमिकताओं को बदला है। अगर फ्यूल प्राइस इसी तरह बढ़ती रही तो एक बार फिर से माइलेज, कम रनिंग कॉस्ट और वैकल्पिक फ्यूल कार खरीदने के फैसले में अहम भूमिका निभाएंगे।

फिलहाल, स्थिति स्पष्ट नहीं है और आगे क्या होगा यह अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की प्राइस और जियोपॉलिटिकल डेपलपमेंट पर निर्भर करेगा।