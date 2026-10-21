2027 टोयोटा फॉर्च्यूनर टेस्टिंग के दौरान दिखी: जानिए क्या कुछ खास मिलेगा और कब तक होगी लॉन्च

last updated on Oct 21, 2026 11:04 IST

टोयोटा की भारत में सबसे लोकप्रिय एसयूवी फॉर्च्यूनर को जल्द ही एक बड़ा अपडेट मिलने वाला है। मौजूदा जनरेशन मॉडल 2016 में लॉन्च हुआ था और अब लगभग एक दशक बाद कंपनी इसका नेक्स्ट-जनरेशन मॉडल लाने की तैयारी में है। हाल ही में इस नई एसयूवी कार को टेस्टिंग के दौरान देखा गया है, जिससे इसके डिजाइन और फीचर्स के बारे में कई अहम जानकारियां सामने आई हैं। उम्मीद है कि नई टोयोटा फॉर्च्यूनर का डिजाइन हाल ही में अपडेट हुई हाइलक्स से काफी प्रेरित होगा। भारत में इसे 2027 में लॉन्च किया जा सकता है।

2027 टोयोटा फॉर्च्यूनर स्पाई शॉट्स में क्या दिखा?

टेस्टिंग के दौरान दिखी तस्वीरों से यह साफ है कि नई फॉर्च्यूनर गाड़ी के डिजाइन में बड़े बदलाव किए जा रहे हैं, इसमें ज्यादा चौकोर और बॉक्सी सिल्हूट देखने को मिलेगा। आगे की तरफ इसमें पतले एलईडी हेडलैम्प्स का सेटअप दिया गया है, जिन्हें एलईडी डीआरएल के साथ जोड़ा गया है। इन डीआरएल को एक पतली ग्लॉस ब्लैक स्ट्रिप कनेक्ट करती है। सबसे बड़ा बदलाव इसकी ग्रिल में है, जो अब पहले से कहीं ज्यादा बड़ी है और इसमें "हनीकॉम्ब" मेश पैटर्न दिया गया है, ठीक वैसा ही जैसा हमने नई हाइलक्स में देखा था। यह भी उम्मीद की जा रही है कि टोयोटा लोगो की जगह अब ग्रिल पर बोल्ड अक्षरों में “टोयोटा” बैजिंग दी जाएगी, जो इसकी रोड प्रजेंस को और बढ़ाएगी।

साइड प्रोफाइल की बात करें तो इसका ए-पिलर अब ज्यादा सीधा है, जो एसयूवी को एक दबंग स्टांस देता है। तस्वीरों में नई डिजाइन के अलॉय व्हील्स भी देखे जा सकते हैं। इसके अलावा, रूफ रेल्स, शार्क-फिन एंटीना और बड़े साइज के ओआरवीएम भी इसके लुक को पूरा करेंगे।

पीछे की तरफ भी बड़े बदलाव की उम्मीद है। माना जा रहा है कि इसमें मौजूदा ट्रेंड को ध्यान में रखते हुए आखिरकार एक कनेक्टेड एलईडी टेललैम्प सेटअप दिया जाएगा, जो कार की पूरी चौड़ाई में फैला होगा। इसका टेलगेट भी मौजूदा मॉडल की तुलना में ज्यादा सपाट और चौकोर दिखाई देता है। बम्पर का डिजाइन काफी मिनिमल है और यह मौजूदा जनरेशन की तरह भारी-भरकम नहीं लगता।

फीचर्स और सेफ्टी

न्यू फॉर्च्यूनर कार के केबिन में भी बड़े अपग्रेड की उम्मीद है, ताकि यह अपने सेगमेंट की नई गाड़ियों को टक्कर दे सके। उम्मीद की जा रही है कि इंटीरियर को पूरी तरह से नया रूप दिया जाएगा और इसमें कई मॉडर्न टेक्नोलॉजी शामिल की जाएगी। सेंटर कंसोल में एक बड़ा 12.3-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया जा सकता है, जो वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले को सपोर्ट करेगा। ड्राइवर के लिए एक पूरी तरह से डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी दिया जा सकता है, जो ड्राइविंग से जुड़ी सारी जानकारी दिखाएगा।

कंफर्ट और लग्जरी के मामले में भी टोयोटा कोई कसर नहीं छोड़ना चाहेगी। इसमें सनरूफ की पेशकश की जा सकती है, जिसकी मांग भारतीय ग्राहकों में काफी समय से थी। इसके अलावा, एक प्रीमियम साउंड सिस्टम और पावर-एडजस्टेबल फ्रंट सीट जैसे फीचर्स भी टॉप वेरिएंट्स में मिल सकते हैं। कुल मिलाकर, केबिन का फील मौजूदा मॉडल से ज्यादा प्रीमियम और टेक्नोलॉजी-फोकस्ड होने की उम्मीद है।

*संदर्भ के लिए मौजूदा टोयोटा फॉर्च्यूनर की फोटो का इस्तेमाल

सेफ्टी के मामले में, अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन उम्मीद है कि नई फॉर्च्यूनर में सेफ्टी फीचर्स की एक लंबी लिस्ट होगी। इसमें लेवल 2 एडीएएस (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम), कई एयरबैग, एक 360-डिग्री कैमरा, आगे और पीछे पार्किंग सेंसर, ईएससी (इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल) और टीपीएमएस (टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम) जैसे सेफ्टी फीचर्स मिल सकते हैं।

पावरट्रेन

2027 टोयोटा फॉर्च्यूनर में मौजूदा मॉडल का भरोसेमंद 2.8-लीटर डीजल इंजन बरकरार रखा जा सकता है। हालांकि, सबसे बड़ा अपडेट एक स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के रूप में आ सकता है। डीजल इंजन के साथ एक स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड सिस्टम न सिर्फ माइलेज को बेहतर बनाएगा, बल्कि परफॉर्मेंस में भी सुधार करेगा।

मौजूदा 2.7-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन को नए मॉडल में जारी रखा जाएगा या नहीं, इस पर अभी भी अनिश्चितता बनी हुई है। फॉर्च्यूनर की दमदार और ऑफ-रोड छवि को देखते हुए, यह लगभग तय है कि टोयोटा नई फॉर्च्यूनर में भी एक प्रॉपर फोर-व्हील ड्राइवट्रेन का ऑप्शन देना जारी रखेगी, जिसमें लो-रेंज ट्रांसफर केस भी शामिल होगा। नीचे मौजूदा फॉर्च्यूनर के इंजन स्पेसिफिकेशन दिए गए हैं:

इंजन 2.7-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल 2.8-लीटर डीजल 2.8-लीटर डीजल + माइल्ड-हाइब्रिड पावर 166 पीएस 204 पीएस 204 पीएस टॉर्क 245 एनएम 420 एनएम (एमटी)/ 500 एनएम (एटी) 500 एनएम (एटी) गियरबॉक्स 5-स्पीड एमटी 6-स्पीड एमटी/6-स्पीड एटी 6-स्पीड एमटी/6-स्पीड एटी ड्राइव रियर-व्हील ड्राइव रियर-व्हील ड्राइव/4-व्हील ड्राइव 4-व्हील ड्राइव

एमटी- मैनुअल ट्रांसमिशन, एटी- ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन (टॉर्क कन्वर्टर)

*संदर्भ के लिए मौजूदा टोयोटा फॉर्च्यूनर की फोटो का इस्तेमाल

लॉन्च तारीख, संभावित कीमत और मुकाबला

नई टोयोटा फॉर्च्यूनर का ग्लोबल डेब्यू 2027 की शुरुआत में होने की उम्मीद है, जिसके बाद इसे 2027 की दूसरी छमाही में भारतीय बाजार में लॉन्च किया जा सकता है। इसके डिजाइन, फीचर्स और पावरट्रेन में बड़े अपग्रेड को देखते हुए, इसकी कीमत में भी बढ़ोतरी होना तय है। अनुमान है कि नई फॉर्च्यूनर की शुरुआती कीमत 40 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के आसपास हो सकती है।

नई फॉर्च्यूनर का मुकाबला एमजी मैजेस्टर से होगा, साथ ही यह स्कोडा कोडिएक, फॉक्सवैगन टेरॉन और किआ सोरेंटो जैसी मोनोकोक एसयूवी का भी ऑप्शन होगी।

कारदेखो का क्या है कहना

इनोवा के बाद फॉर्च्यूनर टोयोटा का सबसे प्रतिष्ठित और मजबूत ब्रांड रहा है। लगभग एक दशक पुरानी होने के बावजूद, दूसरी पीढ़ी की यह एसयूवी आज भी कई ग्राहकों के गैराज में अपनी जगह बनाती है।

नई जनरेशन के साथ, उम्मीद है कि टोयोटा इस सफल फॉर्मूले को और भी बेहतर बनाएगी। हाइलक्स से प्रेरित एक बोल्ड और बॉक्सी डिजाइन, मॉडर्न फीचर्स से भरपूर केबिन, और एक संभावित स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड पावरट्रेन इसे आज के समय के लिए पूरी तरह से तैयार कर देगा। यह उन युवा खरीदारों को आकर्षित करेगी जो एक आधुनिक एसयूवी चाहते हैं, लेकिन साथ ही फॉर्च्यूनर के पुराने जमाने वाले रफ-टफ लुक को भी नहीं छोड़ना चाहते। यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या यह नया अवतार फॉर्च्यूनर को अपने सेगमेंट का किंग बनाए रखने में मदद करता है।

आपको नई टोयोटा फॉर्च्यूनर का यह बॉक्सी और दमदार लुक कैसा लगा? हमें कमेंट्स में बताएं।

फोटो क्रेडिट: Kurdistan Automotive Blog