सभी
नई
पुरानी कार
    • English
    • लॉगिन / रजिस्टर
    English | हिंदी

    जीएसटी दर में कटौती का असर: महिंद्रा एक्सयूवी700 की कीमत 1.43 लाख रुपये तक कम हुई

    प्रकाशित: सितंबर 11, 2025 04:29 pm । सोनू

    51 Views
    • Write a कमेंट

    Mahindra XUV700

    नई महिंद्रा कार घर लाने की योजना बना रहे लोगों के लिए अच्छी खबर है। कंपनी ने 22 सितंबर 2025 से लागू होने वाली नई दरों से पहले जीएसटी दरों में कटौती का लाभ ग्राहकों को दे दिया है। महिंद्रा एक्सयूवी700 के अलावा कंपनी ने अपने लोकप्रिय मॉडल की वेरिएंट अनुसार बचत का खुलासा किया है, जिसके बारे में हम इस रिपोर्ट में बात करने जा रहे हैं।

    महिंद्रा एक्सयूवी700: वेरिएंट अनुसार प्राइस बचत

    महिंद्रा ने अभी तक एक्सयूवी700 की वेरिएंट अनुसार प्राइस बचत की विस्तृत में घोषणा नहीं की है, लेकिन कंपनी ने यह जानकारी जरूर दी है कि ग्राहक चुने गए वेरिएंट के आधार पर कितनी बचत कर सकते हैं। विवरण इस प्रकार है:

    वेरिएंट

    पुरानी जीएसटी + सेस

    नई जीएसटी दर

    बचत

    एमएक्स

    48 प्रतिशत 

    40 प्रतिशत

    88,900 रुपये

    एएक्स3

    48 प्रतिशत 

    40 प्रतिशत

    1,06,500 रुपये

    एएक्स5 एस

    48 प्रतिशत 

    40 प्रतिशत

    1,10,200 रुपये

    एएक्स5

    48 प्रतिशत 

    40 प्रतिशत

    1,18,300 रुपये

    एएक्स7

    48 प्रतिशत 

    40 प्रतिशत

    1,31,900 रुपये

    एएक्स7 एल

    48 प्रतिशत 

    40 प्रतिशत

    1,43,000 रुपये

    जैसा कि ऊपर टेबल में दिखाई दे रहा है, बेस मॉडल को छोड़कर बाकी सभी वेरिएंट 1 लाख रुपये से ज्यादा सस्ते हो गए हैं। यह जानने के लिए आप चुने गए इंजन के आधार पर कितनी बचत कर सकते हैं, हम आपको नजदीकी महिंद्रा डीलरशिप पर संपर्क करने का सुझाव देते हैं।

    यह भी पढ़ें: जीएसटी दर में कटौती के बाद महिंद्रा एसयूवी कार की नई प्राइस लिस्ट

    महिंद्रा एक्सयूवी: कीमत क्यों कम हुई है?

    Mahindra XUV700

    महिंद्रा एक्सयूवी700 एसयूवी सेगमेंट में आती है, जिसकी लंबाई 4 मीटर से ज्यादा और इंजन क्षमता 1500सीसी से ज्यादा है। इसलिए, ग्राहक इस पर 8 प्रतिशत बचत कर सकते हैं, क्योंकि पहले इस पर 48 प्रतिशत जीएसटी (28 प्रतिशत जीएसटी + 20 प्रतिशत सेस) था। अब एक्सयूवी700 पर फ्लैट 40 प्रतिशत जीएसटी है।

    व्हीकल टाइप

    पुराना जीएसटी स्लैब (सेस सहित)

    नया जीएसटी स्लैब

    ग्राहकों के लिए बचत

    एसयूवी (4 मीटर से लंबी और इंजन क्षमता 1500सीसी से अधिक)

    50 प्रतिशत तक (28% जीएसटी + 22% तक सेस)

    40 प्रतिशत

    10 प्रतिशत

    अगर आप सब-4 मीटर एसयूवी, हाइब्रिड और डीजल कार जैसे अन्य व्हीकल पर बचत के बारे में जानना चाहते हैं तो आप यह रिपोर्ट पढ़ सकते हैं

    कारदेखो का क्या है कहना

    Mahindra XUV700

    यह महिंद्रा एक्सयूवी700 घर लाने का अच्छा समय है! जीएसटी दर में कटौती के बाद एक्सयूवी700 अपने पावरफुल इंजन, स्पेशियस केबिन और ढेरों फीचर के साथ अब ज्यादा किफायती हो गई है। अगर आपकी नजर इस पर है तो हम आपको इसके लिए पैसे खर्च करने की सलाह देते हैं। यहां ध्यान देने वाली बात ये है कि कार की एक्स-शोरूम प्राइस में कमी के साथ, आरटीओ, इंश्योरेंस आदि चार्ज भी कम हो जाते हैं। इसलिए कार खरीदने की कुल लागत भी कम हो जाती है।

    was this article helpful ?

    महिंद्रा एक्सयूवी700 पर अपना कमेंट लिखें

    कंपेयर करने के लिए मिलती-जुलती कारें

    कार न्यूज़

    • ट्रेंडिंग न्यूज़
    • ताजा खबरें

    संबंधित समाचार

    ट्रेंडिंग एसयूवी कारें

    • लेटेस्ट
    • अपकमिंग
    • पॉपुलर
    सभी नई कारें देखें
    सभी अपकमिंग कारें देखें
    सभी पॉपुलर कारें देखें

    सभी ब्रांड्स

    सभी ब्रांड देखें
    होम
    नई कारें
    न्यूज़
    जीएसटी दर में कटौती का असर: महिंद्रा एक्सयूवी700 की कीमत 1.43 लाख रुपये तक कम हुई
    *नई दिल्ली में एक्स-शोरूम प्राइस
    भारत का #1

    सबसे बड़ा ऑटो पोर्टल

    कार बेचें

    हर 4 मिनट में एक कार बिकती है

    ऑफर

    अपडेट रहें और पैसे बचाएं

    तुलना

    सही कार चुनें

    © 2025 गिरनार सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड

    ×
    हमें आपके अनुभव को कस्टमाइज करने के लिए आपके शहर की आवश्यकता है