महाराष्ट्र में इलेक्ट्रिक गाड़ी पर नहीं लगेगा टोल टैक्स, इन तीन प्रमुख राजमार्गों पर मिलेगी ये छूट

मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे, समृद्धि महामार्ग एक्सप्रेसवे, और अटल-सेतु ट्रांस हार्बर लिंक जैसे प्रमुख राजमार्गों पर कोई टोल टैक्स नहीं लगेगा

अगर आप महाराष्ट्र में इलेक्ट्रिक गाड़ी चला रहे हैं तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। इलेक्ट्रिक व्हीकल को अपनाने में तेजी लाने के लिए, महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2025 के तहत राज्य के प्रमुख हाईवे और एक्सप्रेसवे पर इलेक्ट्रिक गाड़ी के लिए 100 प्रतिशत टोल टैक्स माफ करने की घोषणा की है।

इस पॉलिसी में शामिल हाईवे

राज्य सरकार यशवंतराव चव्हाण मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे, नागपुर से मुंबई हिंदू हृयदसम्राट बालासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग एक्सप्रेसवे, और मुंबई से नवी मुंबई अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी-न्हावा शेवा अटल सेतु ट्रांस हार्बर लिंक जैसे प्रमुख राजमार्गों पर 100 प्रतिशत टोल छूट दे रही है।

यहां ध्यान देने वाली बात ये है कि यह केवल प्योर इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर ही लागू है। सरकार ने यह भी संकेत दिया है कि वह अन्य राज्य राजमार्गों पर भी चरणबद्ध तरीके से टोल छूट पर विचार कर रही है।

ईवी अपनाने के लिए अन्य कदम

इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए यात्रा को और अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए, महाराष्ट्र सरकार राज्यभर में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार पर काम कर रही है। पॉलिसी के अनुसार, राज्य और राष्ट्रीय हाईवे पर प्रत्येक 25 किलोमीटर पर एक चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया जाएगा।

परिवहन विभाग और ऑयल मार्केटिंग कंपनी के बीच प्रत्येक पेट्रोल पंप पर कम से कम एक फास्ट चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए एमओयू साइन किया जाएगा। इसके अलावा, सभी महाराष्ट्र स्टेट रोड़ ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन (एमएसआरटीसी) बस स्टेशन परिसर में कम से कम एक चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया जाएगा।

ईवी के लिए प्रोत्साहन

राज्य सरकार महाराष्ट्र में इलेक्ट्रिक व्हीकल की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन भी दे रही है। जारी किए गए ड्राफ्ट के अनुसार, 1,00,000 इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर पर 10,000 रुपये तक का प्रोत्साहन दिया जाएगा, जबकि 10,000 इलेक्ट्रिक कार अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक प्रोत्साहन दिया जाएगा। दिलचस्प बात ये है कि महाराष्ट्र में इलेक्ट्रिक व्हीकल की खरीद पर कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं है।

नई महाराष्ट्र ईवी पॉलिसी का उद्देश्य राज्य के प्रमुख शहरों में स्थायी कनेक्टिविटी बनाना है। टोल टैक्स में छूट इलेक्ट्रिक वाहनों की रनिंग कॉस्ट को कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, और मजबूत चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ इससे इलेक्ट्रिक व्हीकल को अपनाने का बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

