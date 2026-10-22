2026 मर्सिडीज-एएमजी जीटी एसयूवी से पर्दा उठा: फुल चार्ज में 700 किलोमीटर की रेंज देगी ये इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्सकार, 2.7 सेकंड में पकड़ेगी 100 की स्पीड

last updated on Oct 22, 2026 19:08 IST

मर्सिडीज-एएमजी की जीटी स्पोर्ट्स कार पिछले एक दशक से ब्रांड के सबसे प्रतिष्ठित मॉडलों में से एक रही है। अब, इलेक्ट्रिफिकेशन के इस नए दौर में, कंपनी ने इस मशहूर नाम को एक नए इलेक्ट्रिक एसयूवी के रूप में उतारा है। यह नया फॉर्म फैक्टर और इलेक्ट्रिक पावरट्रेन होने के बावजूद, एएमजी जीटी एसयूवी अपनी स्पोर्ट्स कार की जड़ों से जुड़ी हुई है और रोमांचक परफॉर्मेंस, लंबी रेंज और एक बेहद रेडिकल डिजाइन का वादा करती है। यह कदम एएमजी के भविष्य की दिशा को दिखाता है, जहां परफॉर्मेंस और प्रैक्टिकैलिटी एक साथ इलेक्ट्रिक पावर के साथ आगे बढ़ेंगे।

डिजाइन

नई मर्सिडीज-एएमजी जीटी एसयूवी एक साफ और अलग डिजाइन लैंग्वेज के साथ आती है, हालांकि फिर भी यह पहली नजर में ही एक एएमजी मॉडल के रूप में पहचानी जा सकती है। इसमें आगे की तरफ एक बड़ी पैनाअमेरिकन ग्रिल दी गई है, लेकिन यहां एक ब्लैंक्ड-आउट पैनल है जिसमें रोशनी वाले वर्टिकल स्लैट्स और एक चमकदार लोगो है, जो इसके इलेक्ट्रिक होने का संकेत देता है। बंपर का डिजाइन बेहद आक्रामक है जिसमें कई एयरोडायनामिक एलिमेंट्स दिए गए हैं, और इसके साथ स्वेप्ट-बैक एलईडी हेडलैम्प्स इसके लुक को और भी शार्प बनाते हैं। दिलचस्प बात यह है कि ग्रिल के ठीक ऊपर एक एक्टिव एयर वेंट है जो जरूरत पड़ने पर मैकेनिकल कंपोनेंट्स को ठंडा करने के लिए खुलता है।

साइड से देखने पर, इसकी स्पोर्टी, कूपे जैसी रूफलाइन तुरंत ध्यान खींचती है। मजबूत शोल्डरलाइन और मसल्ड हंचेस इसे एक पावरफुल स्टांस देते हैं। इसमें 23 इंच तक के बड़े एएमजी फोर्ज्ड अलॉय व्हील्स का ऑप्शन मिलता है जो इसके परफॉर्मेंस ओरिएंटेड कैरेक्टर को और बढ़ाते हैं। फ्लश-फिटिंग डोर हैंडल्स और पियानो-ब्लैक क्लैडिंग, जैसा कि हाल के अन्य एएमजी मॉडलों में देखा गया है, इसे एक स्लीक और मॉडर्न लुक देते हैं।

पीछे की स्टाइल को "सीधे किसी स्पेसशिप से प्रेरित" कहा जा सकता है। इसमें 'टर्बाइन-जैसे' गोल टेललैम्प्स और एक बड़ा सा काला इंसर्ट है। यह डिजाइन हाल ही में पेश की गई एएमजी जीटी 4-डोर कूपे की याद दिलाता है। नीचे की तरफ एक चंकी डिफ्यूजर और एक एक्टिव स्पॉइलर है, जो 150 किलोमीटर प्रति घंटे से ऊपर की स्पीड पर ऑटोमैटिक रूप से अपनी पोजीशन एडजस्ट करके एयरोडायनामिक्स को बेहतर बनाता है।

इंटीरियर

अंदर कदम रखते ही, एएमजी जीटी एसयूवी का केबिन आपको बेहद लग्जरी फील देता है। डैशबोर्ड का लेआउट पूरी तरह से ड्राइवर फोकस है, लेकिन लग्जरी और आराम का भी पूरा ध्यान रखा गया है। केबिन में लेदरेट, एल्युमिनियम, कार्बन-फाइबर और पियानो-ब्लैक इंसर्ट जैसे प्रीमियम मटीरियल्स का इस्तेमाल किया गया है, जो इसे एक हाई-एंड फील देते हैं।

इसका सबसे बड़ा आकर्षण हाल के मर्सिडीज मॉडलों जैसा थ्री-स्क्रीन सेटअप है। इसमें एक 14-इंच का सेंट्रल टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, ड्राइवर के लिए 10.2-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और सामने वाले पैसेंजर के लिए एक अलग 14-इंच की एंटरटेनमेंट स्क्रीन शामिल है। यह 'हाइपरस्क्रीन' जैसा अनुभव देता है और केबिन को टेक्नोलॉजी से भरपूर बनाता है।

स्टीयरिंग व्हील एक स्पोर्टी थ्री-स्पोक यूनिट है जिसमें ड्राइव मोड और अन्य सेटिंग्स को कंट्रोल करने के लिए कई बटन दिए गए हैं। सीटें खास तौर पर स्पोर्ट्स सीट्स हैं जिन्हें तीखे मोड़ों पर भी बेहतरीन सपोर्ट और पकड़ देने के लिए डिजाइन किया गया है।

फीचर्स और सेफ्टी

मर्सिडीज-एएमजी जीटी एसयूवी फीचर्स के मामले में कोई कसर नहीं छोड़ती है। इसमें कुछ बहुत ही यूनिक फीचर्स दिए गए हैं जैसे कस्टमाइजेबल इंजन साउंड मोड, जो सीट शेकर्स के साथ मिलकर एक पारंपरिक इंजन वाली कार का अनुभव देने की कोशिश करता है। एमबीयूएक्स वर्चुअल असिस्टेंट, सात अलग-अलग ड्राइव मोड, और एक शानदार बर्मस्टर 4डी साउंड सिस्टम है। एक और खास फीचर फोटोक्रोमैटिक पैनोरमिक ग्लास रूफ है, जो लाइटिंग इफेक्ट्स के साथ आती है और एक बटन के टच पर पारदर्शी से अपारदर्शी हो सकती है। मल्टी-जोन क्लाइमेट कंट्रोल और एक ऑनबोर्ड परफॉर्मेंस मैनेजर भी है, जो रेसिंग ट्रैक के हिसाब से पावर आउटपुट को ऑप्टिमाइज करता है।

सेफ्टी के लिए इसमें एडीएएस (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) दिया गया है। इसके अलावा, कई एयरबैग, 360-डिग्री कैमरा, और आगे व पीछे पार्किंग सेंसर जैसी सुविधाएं भी शामिल हैं। बेहतर ब्रेकिंग परफॉर्मेंस के लिए वैकल्पिक कार्बन सिरेमिक ब्रेक का भी ऑप्शन है। साथ ही, ट्रैक्शन कंट्रोल और स्टेबिलिटी कंट्रोल जैसे कई इलेक्ट्रॉनिक असिस्ट भी दिए गए हैं जो इसकी जबरदस्त पावर को संभालने में मदद करते हैं।

पावरट्रेन

एएमजी जीटी एसयूवी को तीन वेरिएंट्स: जीटी 53, जीटी 55, और जीटी 63 में पेश किया गया है। बेस जीटी 53 वेरिएंट में 106 केडब्ल्यूएच का बैटरी पैक मिलता है, जबकि जीटी 55 और जीटी 63 में 106 केडब्ल्यूएच के साथ-साथ एक बड़े 128 केडब्ल्यूएच बैटरी पैक का भी विकल्प है। यह बड़ा बैटरी पैक 700 किलोमीटर तक की सर्टिफाइड रेंज देता है। सभी वेरिएंट्स स्टैंडर्ड तौर पर ऑल-व्हील ड्राइव के साथ आते हैं।

परफॉर्मेंस के आंकड़े हैरान करने वाले हैं। बेस जीटी 53 भी 544 पीएस की पावर और 800 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है, जो इसे 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे तक सिर्फ 4.2 सेकंड में पहुंचा देता है। जीटी 55 में तीन इलेक्ट्रिक मोटर हैं जो मिलकर 816 पीएस और 1860 एनएम का टॉर्क पैदा करती हैं, जिससे यह 3.1 सेकंड में 0-100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ लेती है। लेकिन असली स्टार जीटी 63 है, जो 1169 पीएस की पावर और 2000 एनएम का टॉर्क देता है। यह वेरिएंट मात्र 2.7 सेकंड में 0-100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकता है, जो कई सुपरकारों से भी तेज है।

मॉडल एएमजी जीटी 53 एसयूवी एएमजी जीटी 55 एसयूवी एएमजी जीटी 63 एसयूवी बैटरी पैक 106 केडब्ल्यूएच 106 केडब्ल्यूएच/128 केडब्ल्यूएच 106 केडब्ल्यूएच/128 केडब्ल्यूएच इलेक्ट्रिक मोटर की संख्या 2 3 3 सर्टिफाइड रेंज (डब्ल्यूएलटीपी) 668 किलोमीटर 585 किलोमीटर/700 किलोमीटर 585 किलोमीटर/700 किलोमीटर पावर 544 पीएस 816 पीएस 1169 पीएस टॉर्क 800 एनएम 1860 एनएम 2000 एनएम ड्राइव ऑल-व्हील ड्राइव ऑल-व्हील ड्राइव ऑल-व्हील ड्राइव सर्टिफाइड एसेलरेशन (0-100 किलोमीटर प्रति घंटे) 4.2 सेकंड 3.1 सेकंड 2.7 सेकंड सर्टिफाइड टॉप स्पीड 250 किलोमीटर प्रति घंटे 270 किलोमीटर प्रति घंटे 270 किलोमीटर प्रति घंटे

इस जबरदस्त पावर को संभालने के लिए, जीटी एसयूवी में एक्टिव हाइड्रॉलिक सस्पेंशन के साथ थ्री-स्टेज एयर सस्पेंशन और रियर-एक्सल स्टीयरिंग जैसी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी दी गई है। यह हाई-स्पीड पर स्टेबिलिटी और डायनामिक्स को बेहतर बनाती है। चार्जिंग की बात करें तो इसकी 128 केडब्ल्यूएच बैटरी 710 किलोवाट डीसी फास्ट-चार्जिंग सपोर्ट करती है, जिससे यह सिर्फ 12 मिनट में 10% से 80% तक चार्ज हो सकती है।

भारत में लॉन्च, कीमत और मुकाबला

मर्सिडीज-बेंज ने अभी तक भारत में एएमजी जीटी एसयूवी की लॉन्च की तारीख की पुष्टि नहीं की है। हालांकि, ग्लोबल लॉन्च और सामान्य टाइमलाइन को देखते हुए, इसके 2027 की दूसरी छमाही में भारत में डेब्यू करने की उम्मीद की जा सकती है। भारत में इसकी शुरुआती कीमत लगभग 3 करोड़ रुपये (एक्स-शोरूम, ऑप्शंस से पहले) हो सकती है।

इसका मुकाबला पोर्श केयेन इलेक्ट्रिक, लोटस एलेट्रे और आगामी रोवर स्पोर्ट इलेक्ट्रिक से होगा।

कारदेखो का क्या है कहना

मर्सिडीज-एएमजी ने हमेशा अपनी पेशकशों के साथ सीमाओं को आगे बढ़ाया है, और नई जीटी एसयूवी भी इससे अलग नहीं है। यह एक ही पैकेज में रेडिकल, स्पेस-एज स्टाइल, हाई-एंड मर्सिडीज वाला प्रीमियम कम्फर्ट, लेटेस्ट ईवी टेक्नोलॉजी और एक एसयूवी की प्रैक्टिकैलिटी को एक साथ लाती है, और साथ ही 'जीटी' की पहचान को भी बनाए रखती है।

हालांकि इसकी स्टाइल और एक आइकॉनिक स्पोर्ट्स कार नाम के पूर्ण इलेक्ट्रिफिकेशन पर कुछ लोगों की तीखी प्रतिक्रियाएं हो सकती हैं, लेकिन इसमें दी गई टेक्नोलॉजी और जबरदस्त परफॉर्मेंस के आंकड़े इसे बेहद आकर्षक बनाते हैं। जो खरीदार एक ऐसी इलेक्ट्रिक एसयूवी चाहते हैं जो परफॉर्मेंस, लग्जरी और टेक्नोलॉजी में सबसे आगे हो और वे इसकी भारी कीमत चुकाने को तैयार हैं, उनके लिए यह एक शानदार प्रस्ताव हो सकता है।

आपको नई मर्सिडीज-एएमजी जीटी एसयूवी का डिजाइन और कॉन्सेप्ट कैसा लगा? हमें कमेंट्स में बताएं।