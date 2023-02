Modified On Feb 02, 2023 07:28 PM By Shreyash for Tata Nexon

CNG models have also received an upward price revision, but EVs remain unaffected

Tata’s flagship SUVs, the Harrier and Safari get pricier by up to Rs 25,000.

The Nexon, on the other hand, is costlier by up to Rs 17,000.

Both Tiago and Tigor, including their CNG variants, are up to Rs 15,000 more expensive.

Altroz has received a price jump of up to Rs 15,000.

All variants of the Tata Punch, barring the Pure trim, have gotten pricier Rs 10,000.

Now get ready to shell out more on the ICE range of Tata cars, as they become pricier by up to Rs 25,000. According to the manufacturer, this is due to rising input prices, which are being passed on to customers in order to maintain total regulatory costs. Here’s model-wise price break-up of prices of Tata cars:

Tata Tiago

Tiago Petrol Manual Variants Old Price New Price Difference XE Rs 5.45 lakh Rs 5.54 lakh +Rs 9,000 XTO Rs 5.90 lakh Rs 6.00 lakh +Rs 10,000 XT Rs 6.20 lakh Rs 6.32 lakh +Rs 12,000 XT Rythm Rs 6.50 lakh Rs 6.62 lakh +Rs 12,000 XZ+ Rs 6.90 lakh Rs 7.05 lakh +Rs 15,000 XZ+ DT Rs 7.00 lakh Rs 7.15 lakh +Rs 15,000 Petrol-CNG XE CNG Rs 6.35 lakh Rs 6.44 lakh +Rs 9,000 XM CNG Rs 6.65 lakh Rs 6.77 lakh +Rs 12,000 XT CNG Rs 7.10 lakh Rs 7.22 lakh +Rs 12,000 XZ+ CNG Rs 7.80 lakh Rs 7.95 lakh +Rs 15,000 XZ+ DT CNG Rs 7.90 lakh Rs 8.05 lakh +Rs 15,000

Tiago Petrol Automatic Variants Old Price New Price Difference XTA Rs 6.75 lakh Rs 6.87 lakh +Rs 12,000 XZA+ Rs 7.45 lakh Rs 7.60 lakh +Rs 15,000 XZA+ DT Rs 7.55 lakh Rs 7.70 lakh +Rs 15,000

Tiago NRG Variants Old Price New Price Difference XT Rs 6.50 lakh Rs 6.62 lakh +Rs 12,000 XZ Rs 6.90 lakh Rs 7.05 lakh +Rs 15,000 XZA (Automatic) Rs 7.45 lakh Rs 7.60 lakh +Rs 15,000 Petrol-CNG XT CNG Rs 7.40 lakh Rs 7.52 lakh +Rs 12,000 XZ CNG Rs 7.80 lakh Rs 7.95 lakh +Rs 15,000

The top trims of all iterations of the Tiago have received the maximum price hike of up to Rs 15,000.

Tata Tiago is now priced from Rs 5.54 lakh to Rs 8.05 lakh, meanwhile the prices for the NRG version range between Rs 6.62 lakh and Rs 7.95 lakh.

Tata Tigor

Tigor Petrol Manual Variants Old Price New Price Difference XE Rs 6.10 lakh Rs 6.20 lakh +Rs 10,000 XM Rs 6.55 lakh Rs 6.70 lakh +Rs 15,000 XZ Rs 7.04 lakh Rs 7.15 lakh +Rs 11,000 XZ+ Rs 7.65 lakh Rs 7.80 lakh +Rs 15,000 XZ+ LP Rs 7.85 lakh Rs 8.00 lakh +Rs 15,000 Petrol-CNG XM CNG Rs 7.45 lakh Rs 7.60 lakh +Rs 15,000 XZ CNG Rs 7.95 lakh Rs 8.05 lakh +Rs 10,000 XZ+ CNG Rs 8.55 lakh Rs 8.70 lakh +Rs 15,000 XZ+ LP CNG Rs 8.75 lakh Rs 8.90 lakh +Rs 15,000

Tigor Automatic Variants Old Price New Price Difference XMA Rs 7.15 lakh Rs 7.30 lakh +Rs 15,000 XZA+ Rs 8.25 lakh Rs 8.40 lakh +Rs 15,000 XZA+ LP Rs 8.45 lakh Rs 8.60 lakh +Rs 15,000

Like the Tiago, the top-spec trims of the Tigor sedan, including the CNG variants, have witnessed the biggest price jump of Rs 15,000.

Automatic variants of the subcompact sedan have received a constant price jump of Rs 15,000 throughout the range.

Now, the Tigor is listed from Rs 6.20 lakh to Rs 8.90 lakh.

Tata Altroz

Altroz Petrol Manual Variants Old Price New Price Difference XE Rs 6.35 lakh Rs 6.45 lakh +Rs 10,000 XE+ Rs 6.65 lakh Rs 6.65 lakh No Change XM+ Rs 7.30 lakh Rs 7.40 lakh +Rs 10,000 XT Rs 7.80 lakh Rs 7.90 lakh +Rs 10,000 XT Dark Rs 8.16 lakh Rs 8.26 lakh +Rs 10,000 XZ Rs 8.30 lakh Rs 8.40 lakh +Rs 10,000 XZ+ Rs 8.80 lakh Rs 8.90 lakh +Rs 10,000 XZ+ Dark Rs 9.00 lakh Rs 9.10 lakh +Rs 10,000 XZ (0) Turbo Rs 8.95 lakh Rs 9.00 lakh +Rs 5,000 XZ Turbo Rs 8.95 lakh Rs 9.00 lakh +Rs 5,000 XZ+ Turbo Rs 9.35 lakh Rs 9.50 lakh +Rs 15,000 XZ+ Dark Turbo Rs 9.55 lakh Rs 9.70 lakh +Rs 15,000

The price of the XE+ petrol-manual trim of the Altroz remains unchanged.

On an average, the Altroz is pricier by Rs 10,000.

The turbocharged petrol models have received the meatiest price jump of up to Rs 15,000.

Altroz Diesel Manual Variants Old Price New Price Difference XE+ Rs 7.90 lakh Rs 8.00 lakh +Rs 10,000 XM+ Rs 8.55 lakh Rs 8.70 lakh +Rs 15,000 XT Rs 9.05 lakh Rs 9.20 lakh +Rs 15,000 XZ Rs 9.55 lakh Rs 9.70 lakh +Rs 15,000 XZ+ Rs 10.05 lakh Rs 10.20 lakh +Rs 15,000 XZ+ Dark Rs 10.25 lakh Rs 10.40 lakh +Rs 15,000

Except for the entry-level diesel trim, all other diesel variants have become expensive by Rs 15,000.

Altroz Petrol-DCT Auto Variants Old Price New Price Difference XMA+ Rs 8.40 lakh Rs 8.50 lakh +Rs 10,000 XTA Rs 8.90 lakh Rs 9.00 lakh +Rs 10,000 XTA Dark Rs 9.26 lakh Rs 9.36 lakh +Rs 10,000 XZA Rs 9.40 lakh Rs 9.50 lakh +Rs 10,000 XZA+ Dark Rs 10.00 lakh Rs 10.00 lakh No change XZA+ Rs 9.90 lakh Rs 10.00 lakh +Rs 10,000

The XZA+ Dark edition costs the same as before, while all other automatic variants of the Altroz have gotten pricier by Rs 10,000.

Tata Altroz is now priced from Rs 6.45 lakh to Rs 10.40 lakh.

Tata Punch

Punch Manual Variants Old Price New Price Difference Pure Rs 6.00 lakh Rs 6.00 lakh No change Pure Rhythm Rs 6.32 lakh Rs 6.35 lakh +Rs 3,000 Adventure Rs 6.75 lakh Rs 6.85 lakh +Rs 10,000 Adventure Camo Rs 6.85 lakh Rs 6.95 lakh +Rs 10,000 Adventure Rhythm Rs 7.10 lakh Rs 7.20 lakh +Rs 10,000 Adventure Rhythm Camo Rs 7.20 lakh Rs 7.30 lakh +Rs 10,000 Accomplish Rs 7.55 lakh Rs 7.65 lakh +Rs 10,000 Accomplish Camo Rs 7.65 lakh Rs 7.75 lakh +Rs 10,000 Accomplish Dazzle Rs 7.93 lakh Rs 8.03 lakh +Rs 10,000 Accomplish Dazzle Camo Rs 8.03 lakh Rs 8.13 lakh +Rs 10,000 Creative Rs 8.37 lakh Rs 8.47 lakh +Rs 10,000 Creative DT Rs 8.47 lakh Rs 8.57 lakh +Rs 10,000 Creative iRA Rs 8.67 lakh Rs 8.77 lakh +Rs 10,000 Creative iRA DT Rs 8.77 lakh Rs 8.87 lakh +Rs 10,000

Punch Automatic Variants Old Price New Price Difference Adventure Rs 7.35 lakh Rs 7.45 lakh +Rs 10,000 Adventure Camo Rs 7.45 lakh Rs 7.55 lakh +Rs 10,000 Adventure Rhythm Rs 7.70 lakh Rs 7.80 lakh +Rs 10,000 Adventure Rhythm Camo Rs 7.80 lakh Rs 7.90 lakh +Rs 10,000 Accomplish Rs 8.15 lakh Rs 8.25 lakh +Rs 10,000 Accomplish Camo Rs 8.25 lakh Rs 8.35 lakh +Rs 10,000 Accomplish Dazzle Rs 8.53 lakh Rs 8.63 lakh +Rs 10,000 Accomplish Dazzle Camo Rs 8.63 lakh Rs 8.73 lakh +Rs 10,000 Creative Rs 8.97 lakh Rs 9.07 lakh +Rs 10,000 Creative DT Rs 9.07 lakh Rs 9.17 lakh +Rs 10,000 Creative iRA Rs 9.27 lakh Rs 9.37 lakh +Rs 10,000 Creative iRA DT Rs 9.37 lakh Rs 9.47 lakh +Rs 10,000

No price change is observed for the base-spec Pure variant of the Tata Punch.

The one above base Pure Rhythm trim has received the least price jump of just Rs 3,000.

All other variants of the micro SUV, including the automatics, have gotten pricier by Rs 10,000.

Tata’s micro SUV is priced between Rs 6.00 lakh and Rs 9.47 lakh.

Tata Nexon

Nexon Petrol Manual Variant Old Prices New Prices Difference XE Rs 7.70 lakh Rs 7.80 lakh +Rs 10,000 XM Rs 8.70 lakh Rs 8.80 lakh +Rs 10,000 XM S Rs 9.30 lakh Rs 9.40 lakh +Rs 10,000 XM+ S Rs 9.85 lakh Rs 9.95 lakh +Rs 10,000 XZ+ Rs 10.40 lakh Rs 10.50 lakh +Rs 10,000 XZ+ Dark Rs 10.70 lakh Rs 10.80 lakh +Rs 10,000 XZ+ S Rs 11.15 lakh Rs 11.25 lakh +Rs 10,000 XZ+ S DT Rs 11.30 lakh Rs 11.40 lakh +Rs 10,000 XZ+ S Dark Rs 11.45 lakh Rs 11.55 lakh +Rs 10,000 XZ+ LUX Rs 11.48 lakh Rs 11.60 lakh +Rs 12,000 XZ+ LUX DT Rs 11.63 lakh Rs 11.75 lakh +Rs 12,000 XZ+ LUX Dark Rs 11.78 lakh Rs 11.90 lakh +Rs 12,000 XZ+ LUX S N.A. Rs 12.10 lakh - XZ+ LUX S Kaziranga Rs 12.09 lakh Rs 12.20 lakh +Rs 11,000 XZ+ LUX S DT N.A. Rs 12.25 lakh - XZ+ LUX S Dark N.A. Rs 12.30 lakh -

Nexon Petrol Automatic Variants Old Price New Price Difference XMA Rs 9.35 lakh Rs 9.45 lakh +Rs 10,000 XMA S Rs 9.95 lakh Rs 10.00 lakh +Rs 5,000 XMA+ S Rs 10.50 lakh Rs 10.60 lakh +Rs 10,000 XZA+ Rs 11.05 lakh Rs 11.15 lakh +Rs 10,000 XZA+ Dark Rs 11.35 lakh Rs 11.45 lakh +Rs 10,000 XZA+ S RS 11.80 lakh Rs 11.90 lakh +Rs 10,000 XZA+ S DT Rs 11.95 lakh Rs 12.05 lakh +Rs 10,000 XZA+ S Dark Rs 12.10 lakh Rs 12.20 lakh +Rs 10,000 XZA+ LUX Rs 12.13 lakh Rs 12.25 lakh +Rs 12,000 XZA+ LUX DT Rs 12.28 lakh Rs 12.40 lakh +Rs 12,000 XZA+ LUX Dark Rs 12.43 lakh Rs 12.55 lakh +Rs 12,000 XZA+ LUX S N.A. Rs 12.75 lakh - XZA+ LUX Kaziranga Rs 12.75 lakh Rs 12.85 lakh +Rs 10,000 XZA+ LUX S DT N.A. Rs 12.90 lakh - XZA+ LUX S Dark N.A. Rs 12.95 lakh -

On an average, the petrol variants of the Nexon have gotten pricier by Rs 10,000, while the XZ+ LUX trims got the biggest hike of Rs 12,000.

Nexon Diesel Manual Variants Old Price New Price Difference XM Rs 10.00 lakh Rs 10.05 lakh +Rs 5,000 XM S Rs 10.60 lakh Rs 10.75 lakh +Rs 15,000 XM+ S Rs 11.15 lakh Rs 11.30 lakh +Rs 15,000 XZ+ Rs 11.70 lakh Rs 11.85 lakh +Rs 15,000 XZ+ Dark Rs 12.00 lakh Rs 12.15 lakh +Rs 15,000 XZ+ S Rs 12.45 lakh Rs 12.60 lakh +Rs 15,000 XZ+ S DT Rs 12.60 lakh Rs 12.75 lakh +Rs 15,000 XZ+ S Dark Rs 12.75 lakh Rs 12.90 lakh +Rs 15,000 XZ+ LUX Rs 12.78 lakh Rs 12.95 lakh +Rs 17,000 XZ+ LUX DT Rs 12.93 lakh Rs 13.10 lakh +Rs 17,000 XZ+ LUX Dark Rs 13.08 lakh Rs 13.25 lakh +Rs 17,000 XZ+ LUX S N.A. Rs 13.45 lakh - XZ+ LUXS Kaziranga Rs 13.40 lakh Rs 13.55 lakh +Rs 15,000 XZ+ LUX S DT N.A. Rs 13.60 lakh - XZ+ LUX S Dark N.A. Rs 13.65 lakh -

Nexon Diesel Automatic Variants Old Price New Price Difference XMA S Rs 11.25 lakh Rs 11.40 lakh +Rs 15,000 XMA+ S Rs 11.80 lakh Rs 11.95 lakh +Rs 15,000 XZA+ Rs 12.35 lakh Rs 12.50 lakh +Rs 15,000 XZA+ Dark Rs 12.65 lakh Rs 12.80 lakh +Rs 15,000 XZA+ LUX Rs 13.43 lakh Rs 13.60 lakh +Rs 17,000 XZA+ LUX DT Rs 13.58 lakh Rs 13.75 lakh +Rs 17,000 XZA+ LUX Dark Rs 13.73 lakh Rs 13.90 lakh +Rs 17,000 XZA+ LUX S N.A. Rs 14.10 lakh - XZA+ LUX S Kaziranga Rs 14.05 lakh Rs 14.20 lakh +Rs 15,000 XZA+ LUX S DT N.A. Rs 14.25 lakh - XZA+ LUX Dark N.A. Rs 14.30 lakh -

Most diesel variants of the Nexon have gotten pricier by Rs 15,000, with the XZ+ Lux trims getting the biggest hike of Rs 17,000. The entry-level diesel-manual trim gets a price hike of just Rs 5,000.

Also, Tata has discontinued the Jet edition of the Nexon.

Tata’s sub-four-metre SUV’s cost now ranges from Rs 7.80 lakh to Rs 14.30 lakh.

Tata Harrier

Harrier Manual Variants Old Price New Price Difference XE Rs 14.75 lakh Rs 15.00 lakh +Rs 25,000 XM Rs 16.20 lakh Rs 16.45 lakh +Rs 25,000 XMS Rs 17.31 lakh Rs 17.56 lakh +Rs 25,000 XT Rs 17.50 lakh Rs 17.75 lakh +Rs 25,000 XT+ Rs 18.30 lakh Rs 18.55 lakh +Rs 25,000 XT+ Dark Rs 18.65 lakh Rs 18.90 lakh +Rs 25,000 XZ Rs 18.90 lakh Rs 19.15 lakh +Rs 25,000 XZ DT Rs 19.10 lakh Rs 19.35 lakh +Rs 25,000 XZS Rs 20.16 lakh Rs 20.41 lakh +Rs 25,000 XZS DT Rs 20.36 lakh Rs 20.61 lakh +Rs 25,000 XZS Dark Rs 20.51 lakh Rs 20.76 lakh +Rs 25,000 XZ+ Rs 20.70 lakh Rs 20.95 lakh +Rs 25,000 XZ+ DT Rs 20.90 lakh Rs 21.15 lakh +Rs 25,000 XZ+ Kaziranga Rs 20.91 lakh Rs 21.16 lakh +Rs 25,000 XZ+ Jet Rs 20.95 lakh Rs 21.20 lakh +Rs 25,000 XZ+ Dark Rs 21.05 lakh Rs 21.30 lakh +Rs 25,000

Harrier Automatic Variants Old Price New Price Difference XMA Rs 17.50 lakh Rs 17.75 lakh +Rs 25,000 XMAS Rs 18.61 lakh Rs 18.86 lakh +Rs 25,000 XTA+ Rs 19.60 lakh Rs 19.85 lakh +Rs 25,000 XTA+ Dark Rs 19.95 lakh Rs 20.20 lakh +Rs 25,000 XZA Rs 20.20 lakh Rs 20.45 lakh +Rs 25,000 XZA DT Rs 20.40 lakh Rs 20.65 lakh +Rs 25,000 XZAS Rs 21.46 lakh Rs 21.71 lakh +Rs 25,000 XZAS DT Rs 21.66 lakh Rs 21.91 lakh +Rs 25,000 XZAS Dark Rs 21.81 lakh Rs 22.06 lakh +Rs 25,000 XZA+ Rs 22.00 lakh Rs 22.25 lakh +Rs 25,000 XZA+ DT Rs 22.20 lakh Rs 22.45 lakh +Rs 25,000 XZA+ Kaziranga Rs 22.21 lakh Rs 22.46 lakh +Rs 25,000 XZA+ Jet Rs 22.25 lakh Rs 22.50 lakh +Rs 25,000 XZA+ Dark Rs 22.35 lakh Rs 22.60 lakh +Rs 25,000

Tata’s five-seater midsize SUV has received a uniform price jump of Rs 25,000 throughout the range.

Prices for the Harrier now range from Rs 15 lakh To Rs 22.60 lakh.

Tata Safari

Safari Manual Variant Old Price New Price Difference XE Rs 15.45 lakh Rs 15.65 lakh +Rs 20,000 XM Rs 16.90 lakh Rs 17.15 lakh +Rs 25,000 XMS Rs 18.07 lakh Rs 18.32 lakh +Rs 25,000 XT Rs 18.43 lakh Rs 18.68 lakh +Rs 25,000 XT+ Rs 19.23 lakh Rs 19.48 lakh +Rs 25,000 XT+ Dark Rs 19.53 lakh Rs 19.78 lakh +Rs 25,000 XZ Rs 20.13 lakh Rs 20.38 lakh +Rs 25,000 XZ+ Rs 21.25 lakh Rs 21.50 lakh +Rs 25,000 XZ+ 6S Rs 21.35 lakh Rs 21.60 lakh +Rs 25,000 XZ+ Jet Rs 21.50 lakh Rs 21.75 lakh +Rs 25,000 XZ+ Adventure Rs 21.50 lakh Rs 21.75 lakh +Rs 25,000 XZ+ Kaziranga Rs 21.50 lakh Rs 21.75 lakh +Rs 25,000 XZ+ Kaziranga 6S Rs 21.60 lakh Rs 21.85 lakh +Rs 25,000 XZ+ Adventure 6S Rs 21.60 lakh Rs 21.85 lakh +Rs 25,000 XZ+ Jet 6S Rs 21.60 lakh Rs 21.85 lakh +Rs 25,000 XZ+ Dark Rs 21.60 lakh Rs 21.85 lakh +Rs 25,000 XZ+ Dark 6S Rs 21.70 lakh Rs 21.95 lakh +Rs 25,000 XZ+ Gold Rs 22.36 lakh Rs 22.61 lakh +Rs 25,000 XZ+ Gold 6S Rs 22.46 lakh Rs 22.71 lakh +Rs 25,000

Safari Automatic Variant Old Price New Price Difference XMA Rs 18.20 lakh Rs 18.45 lakh +Rs 25,000 XMAS Rs 19.37 lakh Rs 19.62 lakh +Rs 25,000 XTA+ Rs 20.53 lakh Rs 20.78 lakh +Rs 25,000 XTA+ Dark Rs 20.83 lakh Rs 21.08 lakh +Rs 25,000 XZA Rs 21.43 lakh Rs 21.68 lakh +Rs 25,000 XZA+ Rs 22.55 lakh Rs 22.80 lakh +Rs 25,000 XZA+ 6S Rs 22.65 lakh Rs 22.90 lakh +Rs 25,000 XZA+ Jet Rs 22.80 lakh Rs 23.05 lakh +Rs 25,000 XZA+ Adventure Rs 22.80 lakh Rs 23.05 lakh +Rs 25,000 XZA+ Kaziranga Rs 22.80 lakh Rs 23.05 lakh +Rs 25,000 XZA+ Kaziranga 6S Rs 22.90 lakh Rs 23.15 lakh +Rs 25,000 XZA+ Adventure 6S Rs 22.90 lakh Rs 23.15 lakh +Rs 25,000 XZA+ Jet 6S Rs 22.90 lakh Rs 23.15 lakh +Rs 25,000 XZA+ Dark Rs 22.90 lakh Rs 23.15 lakh +Rs 25,000 XZA+ Dark 6S Rs 23.00 lakh Rs 23.25 lakh +Rs 25,000 XZA+ Gold Rs 23.66 lakh Rs 23.91 lakh +Rs 25,000 XZA+ Gold 6S Rs 23.76 lakh Rs 24.01 lakh +Rs 25,000

Except for the base XE manual trim, all other variants of the Safari SUV have received an upward price revision of Rs 25,000, across the range.

The diesel-manual XE trim is costlier by Rs 20,000.

The Safari is retailed from Rs 15.65 lakh to Rs 24.01 lakh.

All prices are ex-showroom Delhi

