    सितंबर में महिंद्रा इलेक्ट्रिक कार पर चल रहा है कितना वेटिंग पीरियड, जानिए यहां

    प्रकाशित: सितंबर 04, 2025 01:24 pm

    19 Views
    आधुनिक और तकनीक से लैस महिंद्रा ईवी के लिए सबसे ज्यादा इंतजार मुंबई में रहने वाले लोगों को करना पड़ रहा है

    You Will Have To Wait Up To 5 Months To Bring A Mahindra EV Home In September 2025

    इलेक्ट्रिक गाड़ियां नए और बार-बार कार खरीदने वाले ग्राहकों की पहली पसंद बनती जा रही है। पिछले कुछ सालों में हमने देखा कि ईवी केवल बैटरी से चलने वाली गाड़ी की छवि से बढ़कर अब ढेर सारी तकनीक से लैस हो गई है, जिनमें टाटा और महिंद्रा समेत कई अन्य ब्रांड की ईवी शामिल है। अगर आप सितंबर 2025 में महिंद्रा की तीनों इलेक्ट्रिक कार में से किसी एक को लेने की सोच रहे हैं, तो यहां देखिए आपको उसे घर लाने के लिए कितना इंतजार करना होगा:

    शहर

    महिंद्रा बीई 6

    महिंद्रा एक्सईवी 9ई

    महिंद्रा एक्सयूवी400

    नई दिल्ली

    2-3 महीने

    2-3 महीने

    1 महीना

    बेंगलुरु

    2-3 महीने

    2-3 महीने

    2 महीने

    मुंबई

    4-5 महीने

    4-5 महीने

    2 महीने

    हैदराबाद

    2-3 महीने

    2-3 महीने

    1-1.5 महीने

    पुणे

    2-3 महीने

    2-3 महीने

    1-2 महीने

    चेन्नई

    2-3 महीने

    2-3 महीने

    2.5 महीने

    जयपुर

    2-3 महीने

    2-3 महीने

    2 महीने

    अहमदाबाद

    2-3 महीने

    2-3 महीने

    2 महीने

    गुरुग्राम

    2-3 महीने

    2-3 महीने

    2.5 महीने

    लखनऊ

    2-3 महीने

    2-3 महीने

    2 महीने

    कोलकाता

    2-3 महीने

    2-3 महीने

    2 महीने

    ठाणे

    2-3 महीने

    2-3 महीने

    2 महीने

    सूरत

    2-3 महीने

    2-3 महीने

    1.5 महीने

    गाजियाबाद

    2-3 महीने

    2-3 महीने

    1-1.5 महीने

    चंडीगढ़

    2-3 महीने

    2-3 महीने

    1-2 महीने

    कोयंबटूर

    2-3 महीने

    2-3 महीने

    2.5 महीने

    पटना

    2-3 महीने

    2-3 महीने

    1 महीना

    फरीदाबाद

    2-3 महीने

    2-3 महीने

    1.5 महीने

    इंदौर

    2-3 महीने

    2-3 महीने

    2 महीने

    नोएडा

    2-3 महीने

    2-3 महीने

    2 महीने

    Mahindra BE 6

    • अगर आप महिंद्रा बीई 6 को लेने की सोच रहे हैं तो सितंबर में इस पर 5 महीने तक का इंतजार करने के लिए तैयार रहें, खासकर अगर आप मुंबई में रहते हैं। नई दिल्ली, जयपुर, गाजियाबाद और इंदौर जैसे शहरों में करीब दो से तीने महीने का इंतजार करना होगा।

    Mahindra XEV9e

    • मुंबई में सितंबर में महिंद्रा एक्सईवी 9ई पर भी 5 महीने तक का इंतजार करना पड़ रहा है। वहीं बेंगलुरु, पुणे, कोलकाता और पटना जैसे अन्य टॉप शहर में इस इलेक्ट्रिक एसयूवी-कूपे कार पर करीब दो से तीन महीने का वेटिंग पीरियड चल रहा है।

    Mahindra XUV 400 EV

    • जो लोग महिंद्रा एक्सयूवी400 लेना चाहते हैं, उन्हें चेन्नई, गुरुग्राम और कोयंबटूर में अधिकतम ढ़ाई महीने का इंतजार करना होगा। नई दिल्ली, हैदराबाद, पुणे और पटना जैसे शहरों में न्यूनतम वेटिंग पीरियड एक महीने है।

    नोट: नई कार पर वेटिंग पीरियड आपके द्वारा चुने गए वेरिएंट, कलर और नजदीकी डीलरशिप पर उपलब्ध स्टॉक के आधार पर कम-ज्यादा हो सकता है। इस बारे में अधिक जानकारी के लिए हम आपको नजदीकी महिंद्रा कार शोरूम पर संपर्क करने की सलाह देते हैं।

