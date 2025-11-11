स्कोडा कायलाक, कुशाक और स्लाविया के साथ अब नहीं मिलेगा टॉर्नेडो रेड एक्सटीरियर कलर का ऑप्शन

प्रकाशित: नवंबर 11, 2025 06:53 pm । स्तुति

Write a कमेंट

टॉर्नेडो रेड एक्सटीरियर कलर ऑप्शन अब स्लाविया और कुशाक एसयूवी के स्पोर्टी मोंटे कार्लो वेरिएंट के साथ भी नहीं मिलेगा

स्कोडा इंडिया ने कायलाक, कुशाक और स्लाविया में से टॉर्नेडो रेड कलर ऑप्शन हटा दिया है। कंपनी ने अपने ऑफिशियल ब्रोशर में से यह रेड कलर ऑप्शन हटाया है। यदि आपको इनमें से किसी भी कार के साथ यह कलर ऑप्शन चाहिए तो हम आपको नजदीकी स्कोडा डीलरशिप पर संपर्क करने की सलाह देंगे। स्कोडा की इन तीनों गाड़ियों के साथ कौनसे कलर ऑप्शन मिलने जारी हैं आइए जानते हैं इसके बारे में आगे :-

कायलाक, कुशाक और स्लाविया के साथ मिल रहे हैं यह कलर ऑप्शन

यदि आप नई स्कोडा कायलाक, कुशाक और स्लाविया को खरीदते हैं तो आप इनमें से कोई भी कलर ऑप्शन इन कारों के साथ चुन सकते हैं :-

कलर स्कोडा कायलाक स्कोडा कुशाक स्कोडा स्लाविया ऑलिव गोल्ड हां - - लावा ब्लू हां हां हां कार्बन स्टील हां हां हां ब्रिलिएंट सिल्वर हां हां हां कैंडी व्हाइट हां हां हां डीप ब्लैक हां हां हां

ऑलिव गोल्ड कलर केवल स्कोडा कायलाक एसयूवी के साथ उपलब्ध है। जबकि, बाकी सारे कलर ऑप्शन तीनों कारों में दिए गए हैं। वेरिएंट अनुसार आप कैंडी व्हाइट या लावा ब्लू कलर को डुअल टोन कलर ऑप्शन में ब्लैक रूफ के साथ भी चुन सकते हैं।

हाल ही में इन तीनों कारों के नए स्पेशल एडिशन मॉडल पेश किए गए हैं, जिसमें कई हल्के-कॉस्मेटिक बदलाव हुए हैं, साथ ही इसमें कई नए फीचर भी शामिल किए गए हैं।

स्कोडा कायलाक, कुशाक और स्लाविया फीचर

स्कोडा कायलाक, कुशाक और स्लाविया कार में 10.1-इंच इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन, 8-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, वेंटिलेशन के साथ 6-वे पावर एडजस्टेबल फ्रंट सीटें, एम्बिएंट लाइटिंग, सिंगल-पैन सनरूफ, वायरलेस स्मार्टफोन चार्जर, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, ऑटो हेडलैंप, ऑटो वाइपर और पुश बटन स्टार्ट के साथ कीलेस एंट्री जैसे फीचर कॉमन मिलते हैं।

यह तीनों कारें काफी सुरक्षित भी है। कायलाक को भारत एनकैप क्रैश टेस्ट (यहां देखें क्रैश टेस्ट रिपोर्ट) में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिल चुकी है, जबकि कुशाक और स्लाविया को ग्लोबल एनकैप क्रैश टेस्ट में 5-स्टार रेटिंग मिली है। यहां देखें कुशाक की क्रैश टेस्ट रिपोर्ट और स्लाविया का क्रैश टेस्ट स्कोर। सुरक्षा के लिए इन तीनों गाड़ियों में 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), हिल-होल्ड असिस्ट, रिमाइंडर के साथ थ्री-पॉइंट सीटबेल्ट, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस) जैसे फीचर दिए गए हैं।

स्कोडा कायलाक, कुशाक और स्लाविया इंजन ऑप्शन

कायलाक, स्लाविया और कुशाक में 1-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन दिया गया है, जबकि स्लाविया और कुशाक में ज्यादा पावरफुल 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन ऑप्शन भी दिया गया है। इसमें स्मॉल इंजन के साथ मैनुअल और ऑटोमेटिक गियरबॉक्स ऑप्शन दिए गए हैं, जबकि 1.5-लीटर इंजन के साथ केवल ऑटोमेटिक गियरबॉक्स की चॉइस दी गई है। यहां देखें इंजन ऑप्शन से जुड़ी जानकारी :-

पैरामीटर 1-लीटर टर्बो पेट्रोल 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल पावर 115 पीएस 150 पीएस टॉर्क 178 एनएम 250 एनएम ट्रांसमिशन 6-स्पीड एमटी/ 6-स्पीड एटी 7-स्पीड डुअल क्लच एटी

स्कोडा कायलाक, कुशाक और स्लाविया कंपेरिजन

स्कोडा कायलाक का मुकाबला किआ सोनेट, टाटा नेक्सन, मारुति ब्रेजा और महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ से है। यदि आप मार्केट में कोई नई सब-4 मीटर एसयूवी कार खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो नई हुंडई वेन्यू कार देख सकते हैं जिसे हाल ही में नया जनरेशन अपडेट मिला है।

स्कोडा कुशाक का मुकाबला हुंडई क्रेटा, मारुति ग्रैंड विटारा, मारुति विक्टोरिस, किआ सेल्टोस और होंडा एलिवेट से है, जबकि स्कोडा स्लाविया का होंडा सिटी, हुंडई वरना और फोक्सवैगन वर्टस से है।