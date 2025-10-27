सभी
    किआ कैरेंस में सीएनजी का ऑप्शन हुआ शामिल

    प्रकाशित: अक्टूबर 27, 2025 05:39 pm । स्तुति

    सीएनजी किट एक डीलरशिप रेट्रोफिटमेंट है जो कैरेंस के साथ उपलब्ध है और इसकी कीमत 77,900 रुपये है

    Kia carens

    • किआ कैरेंस में डीलरशिप-लेवल सीएनजी किट 77,900 रुपये अतिरिक्त प्राइस पर लगवाई जा सकती है।

    • इस गाड़ी में सीएनजी ऑप्शन 1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ दिया गया है। 

    • इस एमपीवी कार में 1.5-लीटर डीजल इंजन भी दिया गया है, लेकिन इसमें दोनों इंजन ऑप्शन के साथ केवल मैनुअल गियरबॉक्स मिलता है।

    • कैरेंस कार में 8-इंच इंफोटेनमेंट स्क्रीन, 6 स्पीकर साउंड सिस्टम और मैनुअल एसी जैसे फीचर दिए गए हैं। 

    • सुरक्षा के लिए इसमें 6 एयरबैग्स (स्टैंडर्ड), टीपीएमएस और ऑल-व्हील डिस्क ब्रेक दिए गए हैं।

    • किआ कैरेंस एमपीवी सिंगल वेरिएंट प्रीमियम (ओ) में उपलब्ध है और इसकी कीमत 10.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है। 

    किआ कैरेंस एमपीवी कार में अब 77,900 रुपये अतिरिक्त प्राइस पर डीलरशिप फिटेड सीएनजी किट मिलने लगी है। इस गाड़ी में सीएनजी का ऑप्शन 1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ दिया गया है। यह किट 3 साल या 1 लाख किलोमीटर (जो भी पहले हो) की थर्ड-पार्टी वारंटी के साथ उपलब्ध है। थर्ड पार्टी वारंटी इसलिए दी जा रही है क्योंकि सीएनजी किट लोवाटो द्वारा लगाई जाएगी। किआ कैरेंस क्लाविस की लॉन्चिंग के बाद से कैरेंस कार सिंगल प्रीमियम (ओ) वेरिएंट में बिक्री के लिए उपलब्ध है। यहां देखें किआ कैरेंस कार से जुड़ी जानकारी :- 

    कीमत

    यहां देखें किआ कैरेंस कार की सीएनजी ऑप्शन के साथ और बिना कीमत :- 

    वेरिएंट 

    कैरेंस नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल एमटी 

    कैरेंस (पेट्रोल सीएनजी के साथ) 

    कीमत 

    10.99 लाख रुपये 

    11.77 लाख रुपये (+ 77,900 रुपये)

    सभी कीमत एक्स-शोरूम पैन -इंडिया के अनुसार है।

    यह भी पढ़ें : जीएसटी दर में कटौती का असर: किआ कार्निवल, सोनेट, सिरोस और सेल्टोस पर 4.49 लाख रुपये तक का मिलेगा फायदा

    फीचर और सेफ्टी 

    Kia Carens Premium (O) dashboard

    किआ कैरेंस कार में 8-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले, और 4.2-इंच मल्टी-इंफॉर्मेशन डिस्प्ले (एमआईडी) के साथ सेमी-डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जैसे फीचर दिए गए हैं। इसमें मैनुअल एसी, 6-स्पीकर ऑडियो सिस्टम, यूएसबी टाइप-ए और टाइप-सी पोर्ट जैसे फीचर भी दिए गए हैं। 

    सुरक्षा के लिए इसमें 6 एयरबैग (स्टैंडर्ड), इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), हिल-स्टार्ट असिस्ट, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), ऑल-व्हील डिस्क ब्रेक और रियर पार्किंग सेंसर जैसे फीचर दिए गए हैं।

    इंजन ऑप्शन

    यहां देखें किआ कैरेंस के इंजन स्पेसिफिकेशन :- 

    इंजन 

    1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल

    1.5-लीटर डीजल

    पावर

    115 पीएस

    116 पीएस

    टॉर्क

    144 एनएम

    250 एनएम

    ट्रांसमिशन 

    6-स्पीड एमटी

    6-स्पीड एमटी

    इस गाड़ी के सीएनजी ऑप्शन के पावरट्रेन स्पेसिफिकेशन फिलहाल सामने आने बाकी है। अनुमान है कि इसके आउटपुट आंकड़े नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन से थोड़े कम हो सकते हैं।

    मुकाबला 

    Kia Carens Premium (O) front

    किआ कैरेंस का मुकाबला मारुति अर्टिगा, मारुति एक्सएल6 और टोयोटा रुमियन से है। यह गाड़ी मारुति इन्विक्टो, टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस और टोयोटा इनोवा क्रिस्टा के मुकाबले ज्यादा सस्ता ऑप्शन है। 

    किआ कैरेंस में सीएनजी का ऑप्शन हुआ शामिल
