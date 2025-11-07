सभी
    2025 हुंडई वेन्यू के टॉप वेरिएंट एचएक्स10 के साथ मिल रहा है केवल ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ऑप्शन

    प्रकाशित: नवंबर 07, 2025 10:39 am । स्तुति

    541 Views
    यदि आपको नई हुंडई वेन्यू में मैनुअल गियरबॉक्स ऑप्शन चाहिए तो आपको इसके लोअर वेरिएंट को चुनना होगा

    Hyundai Venue

    हुंडई इंडिया ने 2025 वेन्यू को भारत में लॉन्च कर दिया है। इस गाड़ी की कीमत 7.90 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है। यह गाड़ी आठ वेरिएंट में आती है। यदि आप इसके टॉप वेरिएंट को खरीदने के बारे में विचार कर रहे हैं तो आपको इसके साथ केवल ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन मिल सकेगा। वहीं, अगर आप वेन्यू का टॉप मैनुअल वेरिएंट चाहते हैं तो आपके पास चुनने के लिए केवल एक ही ऑप्शन रहेगा वो है इसका लोअर वेरिएंट। 

    यहां देखें नई हुंडई वेन्यू की पूरी प्राइस लिस्ट। 

    हुंडई वेन्यू : कौनसे हैं टॉप मैनुअल वेरिएंट?

    अगर आप वेन्यू का टॉप मैनुअल वेरिएंट चाहते हैं तो यह सभी वेरिएंट हैं जिन्हें आप अलग-अलग इंजन अनुसार चुन सकते हैं :- 

    टर्बो पेट्रोल मैनुअल : एचएक्स 8

    डीजल मैनुअल : एचएक्स 7

    एनए पेट्रोल मैनुअल : एचएक्स 6टी 

    यहां देखें 2025 हुंडई वेन्यू के वेरिएंट-वाइज इंजन ऑप्शन से जुड़ी जानकारी जिससे आपको अंदाजा लग सकेगा कि इसमें किस वेरिएंट के साथ कौनसा इंजन ऑप्शन दिया गया है। 

    2025 वेन्यू एचएक्स 10: फीचर

    2025 Hyundai Venue

    एचएक्स 10 टॉप वेरिएंट होने के नाते काफी फीचर लोडेड है। इसमें वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले के साथ 12.3-इंच इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन, 12.3-इंच वर्चुअल क्लस्टर, 8-स्पीकर बोस ऑडियो सिस्टम, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, 4-वे इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, मून व्हाइट एम्बिएंट लाइटिंग, रियर विंडो सनशेड और सिंगल-पेन सनरूफ जैसे फीचर दिए गए हैं। 

    यदि आप इसका मैनुअल वेरिएंट चुनते हैं तो जाहिर है कि आपको इनमें से कुछ फीचर के साथ समझौता करना पड़ेगा। यह जानने के लिए कि आपको इसके लोअर वेरिएंट में किन फीचर्स की कमी खलेगी, नई वेन्यू के वेरिएंट-वाइज फीचर से जुड़ी जानकारी यहां प्राप्त करें। 

    सेफ्टी के लिए इसके टॉप वेरिएंट में 6 एयरबैग, एबीएस के साथ ईबीडी, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), हिल-स्टार्ट असिस्ट कंट्रोल, टायर-प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर, 360-डिग्री कैमरा और लेवल-2 एडवांस्ड असिस्टेंस ड्राइवर सिस्टम (एडीएएस) जैसे फीचर दिए गए हैं। 

    2025 हुंडई वेन्यू : इंजन ऑप्शन

    2025 Hyundai Venue

    नई हुंडई वेन्यू एसयूवी कार में तीन इंजन ऑप्शन दिए गए हैं जिसके स्पेसिफिकेशन इस प्रकार हैं :- 

    इंजन  

    1.2-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल 

    1-लीटर टर्बो पेट्रोल 

    1.5-लीटर डीजल 

    पावर

    83 पीएस

    120 पीएस

    116 पीएस

    टॉर्क

    114 एनएम

    172 एनएम

    250 एनएम

    ट्रांसमिशन 

    5-स्पीड एमटी

    6-स्पीड एमटी/ 7-स्पीड डीसीटी 

    6-स्पीड एमटी/ 6-स्पीड एटी 

    डीसीटी - डुअल क्लच ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन 

    एटी - टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन 

    एचएक्स10 वेरिएंट में 1-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन और 1.5-लीटर डीजल इंजन के साथ केवल ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन दिया गया है। 

    कीमत और मुकाबला

    2025 Hyundai Venue

    2025 हुंडई वेन्यू की कीमत 7.90 लाख रुपये से 15.51 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच रखी गई है। इस एसयूवी कार का मुकाबला मारुति ब्रेजा, किआ सोनेट, किआ सिरोस, टाटा नेक्सन, महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ, निसान मैग्नाइट और रेनो काइगर जैसी सब-4 मीटर एसयूवी कार से रहेगा। यह गाड़ी टोयोटा टाइजर और मारुति फ्रॉन्क्स सब-कॉम्पेक्ट क्रॉसओवर को भी कड़ी टक्कर देगी।

