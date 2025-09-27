प्रकाशित: सितंबर 27, 2025 11:42 am । स्तुति

मारुति विक्टोरिस एसयूवी के पैनोरमिक सनरूफ वाले वेरिएंट में रूफ लाइनिंग थोड़ी नीची है, लेकिन इसमें हेडरूम के साथ कितना समझौता करना पड़ता है? जानिए यहां :-

हाल ही में मारुति विक्टोरिस की कॉम्पेक्ट एसयूवी सेगमेंट में एंट्री हुई है। इसमें कई सारे नए फीचर दिए गए हैं जो मारुति की कार में पहली बार मिल रहे हैं। नई टेक्नोलॉजी के अलावा इसमें पैनोरमिक सनरूफ फीचर भी दिया गया है जो कि इसके जेडएक्सआई (ओ) और जेडएक्सआई प्लस (ओ) वेरिएंट के साथ मिलता है। हाल ही में हमें विक्टोरिस की पीछे वाली सीट को दो तरह से एक्सपीरिएंस करने का मौका मिला : पहला पैनोरमिक सनरूफ के साथ और दूसरा सनरूफ के बिना। इन दोनों वेरिएंट में रियर सीट स्पेस के बीच कितना अंतर है, यह जानने के लिए नई कारदेखो इंस्टाग्राम रील देखें :

जैसा की वीडियो में दिखाया गया है, विक्टोरिस गाड़ी के दोनों वर्जन में रियर सीट स्पेस का टेस्ट 5'9 हाइट वाले पैसेंजर को बिठाकर किया गया। विक्टोरिस के नॉन-सनरूफ वाले वेरिएंट में सिर और रूफ के बीच थोड़ा गैप मिला, जबकि पैनोरमिक सनरूफ वाले वेरिएंट में गैप बिलकुल नहीं मिल सका क्योंकि इसकी रूफ लाइनिंग थोड़ी नीची है। ऐसे में विक्टोरिस के नॉन-सनरूफ वर्जन के मुकाबले पैनोरमिक सनरूफ वाले वेरिएंट में हेडरूम के साथ समझौता करना पड़ता है। विक्टोरिस के नॉन-सनरूफ वाले वेरिएंट में भी हेडरूम स्पेस 6 फुट या उससे लंबी हाइट वाले पैसेंजर को थोड़ी कम ही मिल पाती है।

एवरेज साइज भारतीय वयस्क पैसेंजर को इसमें हेडरूम के अलावा पर्याप्त नीरूम और लेगरूम स्पेस, और अंडरथाई सपोर्ट मिलता है। अतिरिक्त कंफर्ट के लिए इसमें रियर एसी वेंट्स और सेंटर आर्मरेस्ट दिया गया है।

फीचर

विक्टोरिस गाड़ी में 10.1-इंच टचस्क्रीन, 10.25 इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, हेड-अप डिस्प्ले (एचयूडी), डॉल्बी एटमॉस सपोर्ट के साथ 8 स्पीकर इंफिनिटी साउंड सिस्टम, वायरलेस फोन चार्जर और रियर वेंट्स के साथ ऑटो एसी जैसे फीचर दिए गए हैं। इसमें पैनोरमिक सनरूफ, वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, 8-वे पावर्ड ड्राइवर सीट, 64-कलर एम्बिएंट लाइटिंग और पावर्ड टेलगेट जैसे फीचर भी दिए गए हैं।

पैसेंजर सेफ्टी के लिए इसमें 6 एयरबैग (स्टैंडर्ड), हिल डिसेंट कंट्रोल, 360 डिग्री कैमरा, ऑल-व्हील डिस्क ब्रेक, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर और लेवल-2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) सूट (केवल पेट्रोल-एटी वेरिएंट में) दिए गए हैं। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि मारुति विक्टोरिस को भारत एनकैप और ग्लोबल एनकैप क्रैश टेस्ट में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग भी मिल चुकी है।

इंजन ऑप्शन

मारुति विक्टोरिस कार में तीन इंजन ऑप्शन : माइल्ड हाइब्रिड पेट्रोल, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड और सीएनजी दिए गए हैं जिसके स्पेसिफिकेशन इस प्रकार हैं :-

इंजन 1.5-लीटर माइल्ड हाइब्रिड पेट्रोल इंजन 1.5-लीटर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन 1.5-लीटर पेट्रोल + सीएनजी ऑप्शन पावर 103 पीएस 116 पीएस (संयुक्त) 88 पीएस टॉर्क 139 एनएम 141 एनएम 121.5 एनएम ट्रांसमिशन 5-स्पीड एमटी, 6-स्पीड एटी ई-सीवीटी 5-स्पीड एमटी ड्राइवट्रेन फ्रंट-व्हील-ड्राइव, ऑल-व्हील-ड्राइव (केवल एटी) फ्रंट-व्हील-ड्राइव फ्रंट-व्हील-ड्राइव सर्टिफाइड माइलेज 21.18 किमी/लीटर (एमटी), 21.06 किमी/लीटर (एटी), 19.07 किमी/लीटर (एडब्ल्यूडी एटी) 28.65 किमी/लीटर 27.02 किमी/किलोग्राम

एटी - टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन

सीवीटी - कंटिन्युअसली वेरिएबल ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन

कीमत और मुकाबला

मारुति विक्टोरिस एसयूवी कार की कीमत 10.50 लाख रुपये से 19.99 लाख रुपये के बीच है। इसका मुकाबला होंडा एलिवेट, किआ सेल्टोस, स्कोडा कुशाक, हुंडई क्रेटा, सिट्रोएन बसॉल्ट, टाटा कर्व और एमजी एस्टर जैसी कॉम्पेक्ट एसूयवी कार से है।