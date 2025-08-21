सभी
नई
पुरानी कार
    वोल्वो ईएक्स30: वीडियो में देखिए इस इलेक्ट्रिक कार के बूट में रखे जा सकते हैं कितने बैग

    प्रकाशित: अगस्त 21, 2025 07:23 pm

    25 Views
    वोल्वो ईएक्स30 में 318 लीटर से 400 लीटर बूट स्पेस है, जिसे पीछे वाली सीटों को फोल्ड करके बढ़ाया जा सकता है

    वोल्वो ईएक्स30 से भारत में पर्दा उठ गया है और ये कंपनी की नई एंट्री-लेवल कार है, जिसकी कीमत का खुलासा सितंबर 2025 में होगा। भारत में इसे इंपोर्ट करके बेचा जाएगा और यह एक बैटरी पैक विकल्प में मिलेगी।

    ईएक्स30 की लंबाई 4 मीटर से थोड़ी ज्यादा है और इसका सर्टिफाइड बूट स्पेस 318 लीटर है। हाल ही में हमें इसके साथ कुछ समय बिताने का मौका मिला और हमने इसके बूट स्पेस को परखने का फैसला किया। हमारे टेस्ट में इस कार की परफॉर्मेंस कैसी रही, जानेंगे आगे:

    टेस्ट

    इस टेस्ट के लिए हमने तीन मिडियम-साइज सूटकेस, एक छोटा सूटकेस, दो बैकपैक, और एक छोटा हैंडबैग पैक किया, ताकि यह देखा जा सके कि क्या ईएक्स30 के बूट में इन सबको रखा जा सकता है।

    हैरानी की बात ये है कि यह सब कुछ आसानी से फिट हो गया। हमने दो मध्यम आकार के सूटकेस और एक छोटे सूटकेस को अगल-बगल रखा, और तीसरा मध्यम आकार का सूटकेस सबसे ऊपर रखा। दोनों बैकपैक और हैंडबैग इनके ऊपर रखे, और इसके बाद भी एक हैंडबैग और कुछ छोटे पार्सल रखने के लिए जगह बच गई।

    वोल्वो ईएक्स30 के बारे में

    Volvo EX30

    वोल्वो ईएक्स30 के प्रमुख फीचर में एक 12.3-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, ड्यूल-जोन ऑटो एसी, वायरलेस एपल कारप्ले, वायरलेस फोन चार्जर, एनएफसी कार्ड की, एयर प्यूरीफायर, ड्राइवर सीट के लिए लंबर सपोर्ट के साथ आगे पावर्ड सीटें, और 9-स्पीकर हरमन कार्डन साउंड सिस्टम शामिल है।

    Volvo EX30

    पैसेंजर की सुरक्षा के लिए इसमें 7 एयरबैग, 360 डिग्री कैमरा, रेन-सेंसिंग वाइपर, ऑटो हेडलाइट, हिल स्टार्ट असिस्ट, हिल डिसेंट कंट्रोल, आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट एंकर, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस) और एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) जैसे सेफ्टी फीचर दिए गए हैं।

    जैसा कि ऊपर बताया गया है, वोल्वो ईएक्स30 में एक बैटरी पैक और ऑल-व्हील-ड्राइव सेटअप मिलेगा। यहां देखिए इसकी जानकारी:

    बैटरी पैक

    69 केडब्ल्यूएच

    ड्राइव

    ऑल-व्हील-ड्राइव

    इलेक्ट्रिक मोटर की संख्या

    1

    पावर

    272 पीएस

    टॉर्क

    343 एनएम

    एसेलरेशन (0-100 किलोमीटर प्रति घंटा)

    5.3 सेकंड

    डब्ल्यूएलटीपी सर्टिफाइड रेंज

    480 किलोमीटर

    संभावित लॉन्च और कंपेरिजन

    Volvo EX30

    वोल्वो ईएक्स30 को भारत में सितंबर 2025 तक लॉन्च किया जा सकता है। इसकी कीमत करीब 42-44 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी जा सकता है। इसे मिनी कूपर एसई के विकल्प के रूप में चुना जा सकता है।

    वोल्वो ईएक्स30 पर अपना कमेंट लिखें

