    नई रेनो डस्टर में मिलेगा एक खास फीचर, जानिए कैसे करता है काम और क्या हैं इसके फायदे

    2026 रेनो डस्टर में पुराने मॉडल वाला एक दिलचस्प फीचर भी मिलता है

    प्रकाशित: जनवरी 30, 2026 11:03 am

    तीसरी जनरेशन रेनो डस्टर से भारत में पर्दा उठ चुका है। यह भारत में बेची गई पुरानी डस्टर के मुकाबले लगभग सभी मामलों में एकदम अलग है, लेकिन हमें इसमें एक ऐसा फीचर मिला है जो पुरानी डस्टर की याद दिलाता है। आप सोच रहे होंगे कि वह क्या है? चलिए जानते हैं इसके बारे में आगे :- 

    नई रेनो डस्टर : इसमें कौनसा हिडन फीचर है?

    इस रील में हमारे होस्ट अरुण शेनॉय ने हमें स्टीयरिंग व्हील के पीछे लगे एक स्टॉक के बारे में बताया है। आमतौर पर मास-मार्किट कारों में हमें ऐसे दो स्टॉक (हर तरफ एक) मिलते हैं, लेकिन रेनो डस्टर कार में हमेशा से इंफोटेनमेंट सेटिंग को कंट्रोल करने के लिए तीसरा स्टॉक भी दिया जा रहा है। तीसरी जनरेशन डस्टर में भी टचस्क्रीन के अलग-अलग कंट्रोल्स के लिए ऐसी ही एक स्टिक दी गई है। आप इसका इस्तेमाल मीडिया के अलग-अलग सोर्स और सोर्स के अंदर के मोड को देखने और वॉल्यूम कंट्रोल (ऑडियो म्यूट कैसे करें यह जानने के लिए रील ज़रूर देखें) करने के लिए कर सकते हैं। 

    A post shared by CarDekho India (@cardekhoindia)

    छोटी जानकारियां : इस स्टिक पर एक इंटीग्रेटेड जॉग डायल है जो सिलेक्टेड सोर्स के तहत अलग-अलग चैनल्स के बीच स्विच करने का काम करता है।

    आमतौर पर अतिरिक्त कंफर्ट के लिए कारों में इंफोटेनमेंट कंट्रोल्स स्टीयरिंग व्हील पर दिए जाते हैं, मगर डस्टर कार में स्टीयरिंग व्हील पर डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले और एडीएएस फंक्शन के लिए कंट्रोल्स मिलते हैं। 

    नई रेनो डस्टर में मिलने वाले फीचर 

    2026 रेनो डस्टर गाड़ी में गूगल बिल्ट-इन, वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो के साथ 10.1-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, पैनोरमिक सनरूफ और 10.25-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले दिया गया है। इस एसयूवी कार में वायरलेस फोन चार्जर, 48-कलर एम्बिएंट लाइटिंग, डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, वेंटिलेशन के साथ 6-वे पावर्ड फ्रंट सीटें, और पावर्ड टेलगेट जैसे फीचर भी दिए गए हैं। 

    सुरक्षा के लिए इसमें छह एयरबैग (स्टैंडर्ड), एबीएस के साथ ईबीडी, 360-डिग्री कैमरा, फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), और लेवल-2 एडीएएस (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) जैसे फीचर दिए गए हैं। नई रेनो डस्टर कार में 10 नए फीचर पहली बार दिए गए हैं। 

    कौनसे इंजन ऑप्शन दिए गए हैं? 

    यह एक पेट्रोल कार है जिसमें तीन इंजन ऑप्शन दिए गए हैं जिसके स्पेसिफिकेशन इस प्रकार हैं :-

    इंजन

    1-लीटर टर्बो-पेट्रोल

    1.3-लीटर टर्बो-पेट्रोल+माइल्ड-हाइब्रिड

    1.8-लीटर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड

    पावर

    100 पीएस

    163 पीएस

    घोषणा होनी बाकी

    टॉर्क

    160 एनएम

    280 एनएम

    घोषणा होनी बाकी

    गियरबॉक्स

    6-स्पीड मैनुअल

    6-स्पीड मैनुअल, 6-स्पीड डीसीटी

    8-स्पीड डीएचटी

    *डीसीटी - डुअल क्लच ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, डीएचटी - डेडिकेटेड हाइब्रिड ट्रांसमिशन  

    भारत में बिकने वाली पुरानी डस्टर के मुकाबले नई रेनो डस्टर केवल एक फ्रंट-व्हील-ड्राइव (एफडब्लूडी) कार है। आपको बता दें कि पुरानी रेनो डस्टर में ऑल-व्हील-ड्राइव (एडब्लूडी) सेटअप भी दिया गया था। यहां देखें नई और पुरानी रेनो डस्टर के बीच कितना है अंतर

    संभावित कीमत और मुकाबला 

    रेनो डस्टर न्यू मॉडल को भारत में मार्च 2026 में लॉन्च किया जाएगा। इस गाड़ी की कीमत 10 लाख रुपये के आसपास रखी जा सकती है। यहां देखें इसकी प्री-लॉन्च बुकिंग और डिलीवरी टाइमलाइन से जुड़ी जानकारी।  
     

    रेनॉल्ट डस्टर पर अपना कमेंट लिखें

    1 कमेंट
    1
    R
    ram charan sharma
    Jan 30, 2026, 1:04:37 PM

    Testing only sdldkj aksdj

