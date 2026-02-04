फॉक्सवैगन टेरॉन आर लाइन की बुकिग शुरू: जल्द लॉन्च होगी, जानिए कैसे करें बुक

प्रकाशित: फरवरी 04, 2026 07:07 pm । सोनू

हाल ही में फॉक्सवैगन टेरॉन आर लाइन से जर्मन कार कंपनी की नई फ्लैगशिप एसयूवी कार के तौर पर पर्दा उठा है। यह टिग्वान आर लाइन का थ्री-रो विकल्प है, जिसे 7 सीटर लेआउट में पेश किया गया है। अब आप इस एसयूवी कार को बुक कर सकते हैं और यहां वो सब बातें बताई गई हैं जो आपको इसे बुक करने से पहले जाननी चाहिए:

संभावित प्राइस और डिलीवरी डिटेल्स

फॉक्सवैगन टेरॉन आर लाइन की कीमत की घोषणा इस महीने के आखिर में होगी। इस एसयूवी कार को भारत में असेंबल किया जाएगा, और हमें उम्मीद है कि इसकी प्राइस करीब 48 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है।

फोक्सवैगन ने टेरॉन आर लाइन की डिलीवरी टाइमलाइन के बारे में नहीं बताया है।

कैसे बुक करें?

फॉक्सवैगन टेरॉन आर लाइन की बुकिंग के लिए इस वेबसाइट पेज पर विजिट करें। आप फॉक्सवैगन इंडिया के होमपेज पर जाकर और मॉडल लिस्ट से टेरॉन आर लाइन को सिलेक्ट करके ऐसा कर सकते हैं।

‘प्री-बुक’ नाऊ बटन पर क्लिक करें।

इसके बाद, आपको टेरॉन आर लाइन को फिर से सिलेक्ट करना होगा और फिर अपना पसंदीदा कलर चुनना होगा।

नोट: टेरॉन आर लाइन केवल ही एक वेरिएंट में है, इसलिए आप केवल क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं।

आगे बढ़ने पर आपको अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स के साथ एक फॉर्म भरना होगा और अपनी पसंदीदा डीलरशिप चुननी होगी।

इससे आप पेमेंट पेज पर पहुंच जाएंगे और पेमेंट करने के बाद आपकी बुकिंग कंफर्म होगी।

आपकी डीलरशिप के पास मॉडल आने और टेस्ट ड्राइव शुरू होने के बाद वे आपसे संपर्क करेंगे।

ऑफलाइन बुकिंग: ऑफलाइन बुकिंग के मामले में प्रोसेस और बुकिंग राशि वही है। आप अपने नजदीकी डीलरशिप पर जा सकते हैं और एक एग्जीक्यूटिव से मिल सकते हैं जो आपको आगे गाइड करेगा।

कलर ऑप्शन

फॉक्सवैगन टेरॉन आर लाइन सात मोनोटोन कलर में उपलब्ध है:

अलट्रा वायलेट

सिप्रसिनो ग्रीन

नाइटशेड ब्लू

ओरिक्स व्हाइट

ग्रेनाडिला ग्रे

ऑयस्टर सिल्वर

डॉल्फिन ग्रे

आप इस रिपोर्ट में टेरॉन आर लाइन के सभी कलर ऑप्शन देख सकते हैं। अगर आप एसयूवी कार के डिजाइन के बारे में जानना चाहते हैं तो टेरॉन आर लाइन की फोटो गैलरी देखें।

फीचर

फोक्सवैगन टेरॉन आर लाइन में एक 15-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, एक 10.25-इंच फुल डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, 30-कलर एम्बिएंट लाइटिंग, एक प्रीमियम हरमन कार्डन ऑडियो सिस्टम, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, एक हेड-अप डिस्प्ले, आगे वाली सीटों में मसाज, वेंटिलेशन और हीटिंग फंक्शन, ट्रिपल-जोन ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, और दो वायरलेस फोन चार्जर जैसे कई मॉडर्न फीचर दिए गए हैं।

टेरॉन आर लाइन के सेफ्टी फीचर में 9 एयरबैग, आगे और पीछे पार्किंग सेंसर, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), 360 डिग्री कैमरा और सभी पहियों पर डिस्क ब्रेक जैसे सेफ्टी फीचर दिए गए हैं। इसमें लेवल-2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) भी दिया गया है।

इंजन

टेरॉन आर लाइन में एक टर्बो पेट्रोल इंजन दिया गया है, जिसके स्पेसिफिकेशन इस प्रकार हैं:

इंजन 2-लीटर टर्बो-पेट्रोल गियरबॉक्स 7-स्पीड डीसीटी* पावर 204 पीएस टॉर्क 320 एनएम ड्राइव ऑल-व्हील ड्राइव

*डीसीटी - ड्यूल क्लच ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन

विकल्प

