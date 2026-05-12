2026 फोक्सवैगन टाइगन फेसलिफ्ट ईएमआई गाइड: आपको हर महीने कितना करना होगा भुगतान? जानिए यहां

प्रकाशित: मई 12, 2026 11:07 am । स्तुति

फोक्सवैगन टाइगन ने भारत में सबसे ज्यादा ड्राइवर-फोकस्ड कॉम्पैक्ट एसयूवी कार के तौर पर सेगमेंट में अपनी मजबूत जगह बनाई है। टाइगन फेसलिफ्ट की कीमत 11 लाख रुपये से शुरू होती है और इसके टॉप जीटी प्लस स्पोर्ट डीएसजी की प्राइस 19.30 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तक जाती है। नया फेसलिफ्ट अपडेट मिलने के साथ यह गाड़ी अब और भी ज्यादा स्टाइलिश नजर आती है, इसमें कई नए फीचर भी जोड़े गए हैं और इसके इंजन ऑप्शन में भी कई छोटे-मोटे बदलाव किए गए हैं।

अगर आपने टाइगन फेसलिफ्ट को खरीदने का विचार किया है और आप इसे लोन पर लेना चाह रहे हैं, तो ऐसे में अनुमानित मंथली ईएमआई को समझना जरूरी हो जाता है। आपकी मदद के लिए हमनें नई टाइगन फेसलिफ्ट कार के टॉप वेरिएंट जीटी प्लस स्पोर्ट 1.5 डीएसजी वेरिएंट की ईएमआई डिटेल्स को विस्तार से समझाया है, जो कि टाइगन का सबसे महंगा वेरिएंट है। नई दिल्ली में इसकी अनुमानित ऑन-रोड कीमत और आपकी ईएमआई से जुड़ी जानकारी नीचे दी गई है :-

वेरिएंट फोक्सवैगन टाइगन जीटी प्लस स्पोर्ट ऑन-रोड कीमत (नई दिल्ली) 22,25,969 रुपये डाउन पेमेंट ( ऑन-रोड कीमत का 20%) 4,50,000 रुपये लोन राशि 17,75,969 रुपये ब्याज दर 9.5 %

टाइगन की ऑन-रोड कीमत जानने के लिए यह रिपोर्ट देखें।

नोट : आपकी ईएमआई कार के वेरिएंट, डाउन पेमेंट और लागू ब्याज दर के आधार पर अलग-अलग होती है। कार लोन पर दी जाने वाली ब्याज दर आपके सिबिल स्कोर के आधार पर अलग-अलग होगी। इस कैलकुलेशन के लिए हमने 9.5 प्रतिशत की एक स्टैंडर्ड रेट मानी है। ज्यादा जानकारी के लिए हम आपको सलाह देते हैं कि आप अपने नजदीकी डीलरशिप और बैंक से संपर्क करें।

यहां देखें ईएमआई से जुड़ी जानकारी :-

3 साल का ईएमआई प्लान

डाउन पेमेंट: 4,50,000 रुपये

ईएमआई राशि : 56,890 रुपये

3 साल के बाद कीमत : 24,98,040 रुपये (ब्याज समेत)

4 साल का ईएमआई प्लान

डाउन पेमेंट: 4,50,000 रुपये

ईएमआई राशि : 44,618 रुपये

4 साल के बाद कीमत : 25,91,664 रुपये (ब्याज समेत)

5 साल का ईएमआई प्लान

डाउन पेमेंट: 4,50,000 रुपये

ईएमआई राशि : 37,299 रुपये

5 साल के बाद कीमत : 26,87,940 रुपये (ब्याज समेत)

7 साल का ईएमआई प्लान

डाउन पेमेंट: 4,50,000 रुपये

ईएमआई राशि : 29,026 रुपये

7 साल के बाद कीमत : 28,88,184 रुपये (ब्याज समेत)

फोक्सवैगन टाइगन फेसलिफ्ट से जुड़ी जानकारी

टाइगन फेसलिफ्ट फोक्सवैगन की कॉम्पेक्ट एसयूवी कार है जिसे टिग्वान आर-लाइन के नीचे पोजिशन किया गया है। यह गाड़ी कई सारे वेरिएंट में आती है, जिसमें जीटी और नॉन-जीटी वेरिएंट शामिल हैं। यह एक फीचर लोडेड एसयूवी कार है। टाइगन की सबसे बड़ी खासियत इसके शानदार ड्राइविंग डायनामिक्स, बिल्ड क्वालिटी, पावरफुल टर्बो इंजन और कन्वेंशनल स्टाइलिंग वाला प्रीमियम केबिन है। यहां देखें इस एसयूवी कार की फोटो गैलरी।

इस गाड़ी में 10.1-इंच इंफोटेनमेंट, वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो, 10.25-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट, पावर्ड फ्रंट सीट, 8-स्पीकर ऑडियो सिस्टम, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, कूल्ड ग्लवबॉक्स, पैनोरमिक सनरूफ और वायरलेस फोन चार्जिंग जैसे फीचर दिए गए हैं।

सुरक्षा के लिए इसमें 6 एयरबैग, ईएससी (इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल), हिल होल्ड असिस्ट, फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर, और रियर पार्किंग कैमरा जैसे फीचर दिए गए हैं। यहां देखें इसके वेरिएंट-वाइज फीचर की जानकारी।

2026 फोक्सवैगन टाइगन फेसलिफ्ट कार के इंजन स्पेसिफिकेशन इस प्रकार हैं :-

इंजन 1-लीटर टर्बो-पेट्रोल टीएसआई 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल टीएसआई पावर 115 पीएस 150 पीएस टॉर्क 178 एनएम 250 एनएम गियरबॉक्स 6-स्पीड एमटी/8-स्पीड एटी 7-स्पीड डीसीटी

एमटी - मैनुअल ट्रांसमिशन, एटी - ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन (टॉर्क कनवर्टर)

डीसीटी - ड्यूल क्लच ट्रांसमिशन (ऑटोमैटिक)

कारदेखो का क्या है कहना...

फोक्सवैगन टाइगन भारत की सबसे फन-2-ड्राइव कॉम्पेक्ट एसयूवी कार में से है, जो खासकर अपने 1.5-लीटर टर्बो इंजन के साथ जबरदस्त परफॉर्मेंस को जर्मन बिल्ड क्वालिटी के साथ जोड़ती है। लोन लेकर इस गाड़ी को खरीदना काफी आसान हो जाता है। अगर आप कुल चुकाए जाने वाले ब्याज को कम रखना चाहते हैं तो आपके लिए 3 या 4 साल की लोन अवधि सबसे सही रहेगी, वहीं 5 या 7 साल की लोन अवधि आपके मासिक बोझ को तो कम कर देगी, लेकिन समय के साथ कुल कीमत बढ़ जाएगी।

आप कारदेखो के ऑनलाइन कार लोन कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके वेरिएंट, डाउन पेमेंट, ब्याज दर और अपनी पसंद की लोन अवधि के आधार पर अलग-अलग ईएमआई कॉम्बिनेशन भी देख सकते हैं।