2026 फोक्सवैगन टाइगन फेसलिफ्ट कंफर्ट vs हाइलाइन वेरिएंट कंपेरिजन

प्रकाशित: अप्रैल 20, 2026 11:13 am । स्तुति

हाल ही में फोक्सवैगन टाइगन को नया फेसलिफ्ट अपडेट मिला है। यह गाड़ी सात वेरिएंट : कंफर्टलाइन, हाइलाइन, हाइलाइन प्लस, टॉपलाइन, जीटी लाइन, जीटी प्लस क्रोम और जीटी प्लस स्पोर्ट में आती है। इसकी कीमत 11 लाख रुपये से 19.30 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच है। यहां हमनें नई फोक्सवैगन टाइगन कार के बेस वेरिएंट कंफर्टलाइन और बेस से ऊपर वाले हाइलाइन वेरिएंट के बीच कंपेरिजन किया है। तो चलिए जानते हैं कि क्या बेस से ऊपर वाले हाइलाइन वेरिएंट के लिए ज्यादा पैसे खर्च करना वाजिब होगा?

कीमत

सबसे पहले नई फोक्सवैगन टाइगन कार के कंफर्टलाइन और हाइलाइन वेरिएंट की कीमत पर डालते हैं एक नजर :-

वेरिएंट कंफर्टलाइन हाइलाइन 1-लीटर टीएसआई पेट्रोल मैनुअल 11 लाख रुपये — 1-लीटर टीएसआई पेट्रोल ऑटोमेटिक 12.70 लाख रुपये 13.80 लाख रुपये

सभी कीमतें एक्स-शोरूम के अनुसार है।

टाइगन कंफर्टलाइन वेरिएंट में केवल मैनुअल गियरबॉक्स दिया गया है, जो कि हाइलाइन मैनुअल वेरिएंट से 1.70 रुपये ज्यादा सस्ता है।

एक्सटीरियर

आगे की डिजाइन

2026 फोक्सवैगन टाइगन कार के बेस वेरिएंट कंफर्टलाइन में एलईडी डीआरएल्स के साथ एलईडी हेडलैंप्स, ब्लैक ग्रिल (क्रोम इंसर्ट के साथ) और स्किड प्लेट के साथ स्पोर्टी बंपर दिया गया है। इसमें कनेक्टेड एलईडी डीआरएल स्ट्रिप या फिर इल्युमिनेटेड फोक्सवैगन लोगो नहीं दिया गया है, इसकी बजाए इसमें ग्रिल पर क्रोम स्ट्रिप दी गई है।

हाइलाइन वेरिएंट में एलईडी हेडलैंप्स और डीआरएल्स भी दी गई है, साथ ही इसमें ऑटो-लेवलिंग फंक्शन भी मिलता है। इसमें बंपर के निचले हिस्से पर अतिरिक्त क्रोम डिटेलिंग और सिल्वर फिनिश्ड फ्रंट डिफ्यूजर दिया गया है। हालांकि, कंफर्टलाइन वेरिएंट की तरह इसमें इल्युमिनेटेड लोगो या कनेक्टेड डीआरएल स्ट्रिप नहीं दी गई है।

साइड

साइड प्रोफाइल पर गौर करें तो दोनों वेरिएंट में एक जैसे एलिमेंट दिए गए हैं जिनमें रूफ रेल्स, व्हील आर्क और डोर पर बॉडी क्लैडिंग, बॉडी कलर्ड डोर हैंडल्स और टर्न इंडिकेटर इंटीग्रेटेड ओआरवीएम्स शामिल हैं। कंफर्टलाइन वेरिएंट में कवर के साथ स्टील व्हील्स दिए गए हैं, जबकि हाइलाइन वेरिएंट में 16-इंच अलॉय व्हील्स लगे हुए हैं।

पीछे की डिजाइन

कंफर्टलाइन वेरिएंट में पीछे की तरफ एलईडी टेललैंप्स के साथ इल्युमिनेट होने वाला कनेक्टिंग एलिमेंट दिया गया है जिसे ग्लॉस ब्लैक स्ट्रिप पर लगाया गया है, साथ ही इसमें बंपर पर क्रोम स्ट्रिप और सिल्वर स्किड प्लेट भी दी गई है। वहीं, हाइलाइन वेरिएंट में एलईडी टेललैंप्स के साथ सिक्वेन्शियल टर्न इंडिकेटर दिए गए हैं और इसमें टेलगेट पर 'टाइगन' लेटरिंग भी मिलती है। इसमें रियर वाइपर, वॉशर और डिफॉगर और बंपर पर क्रोम डिटेलिंग भी दी गई है।

इंटीरियर

फोक्सवैगन टाइगन न्यू मॉडल के बेस वेरिएंट कंफर्टलाइन में ऑल-ब्लैक कलर केबिन थीम के साथ डैशबोर्ड पर ग्रे पैटर्न इंसर्ट दिए गए हैं, जो स्टीयरिंग व्हील, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर हाउसिंग और एसी वेंट्स पर दिए गए ब्रश्ड एल्युमिनियम एक्सेंट को अच्छा कॉम्प्लिमेंट देते हैं। इसमें ग्रे स्टिचिंग के साथ ब्लैक फैब्रिक सीटें और सभी पैसेंजर के लिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट की सुविधा भी दी गई है। इसमें फ्रंट सेंटर आर्मरेस्ट दिया गया है, मगर इसमें रियर सेंटर आर्मरेस्ट की कमी है।

वहीं, हाइलाइन प्लस वेरिएंट में ग्रे डैशबोर्ड थीम के साथ ग्रे डैशबोर्ड इंसर्ट दिए गए हैं। इस वेरिएंट में फैब्रिक सीटों पर सिल्वर-ग्रे स्टिचिंग की हुई है। इसमें एक स्लाइडिंग फ्रंट आर्मरेस्ट, कप होल्डर्स के साथ रियर सेंटर आर्मरेस्ट और 60:40 स्प्लिट-फोल्डिंग रियर सीट जोड़कर प्रैक्टिकैलिटी को बेहतर बनाया गया है। बेस से ऊपर वाले हाइलाइन वेरिएंट को अपमार्केट फील देने के लिए इसमें एम्बिएंट लाइटिंग भी दी गई है।

फीचर और सेफ्टी

कंफर्टलाइन टाइगन एसयूवी का फीचर लोडेड बेस वेरिएंट है, जिसमें वायर्ड एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले और 6-स्पीकर साउंड सिस्टम के साथ 7-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है। इस वेरिएंट में इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल ओआरवीएम्स, रियर वेंट्स के साथ ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, स्टीयरिंग-माउंटेड कंट्रोल्स, क्रूज कंट्रोल, सभी पावर विंडो और मल्टी-इंफॉर्मेशन डिस्प्ले के साथ एनालॉग डायल्स जैसे फीचर भी मिलते हैं।

सुरक्षा के लिए इसमें छह एयरबैग, एबीएस के साथ ईबीडी, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), ब्रेक असिस्ट, रियर फॉग लैंप, रियर डिफॉगर और रियर पार्किंग सेंसर जैसे फीचर दिए गए हैं। मगर, इसमें टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम या रियर व्यू कैमरा नहीं दिया गया है। यहां देखें इसके वेरिएंट-वाइज फीचर की जानकारी।

जबकि, हाइलाइन वेरिएंट में वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले, एआई असिस्टेंट, वॉइस कमांड और इन-बिल्ट ऐप्स और 6-स्पीकर साउंड सिस्टम के साथ 10.1-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है। इसमें वायरलेस फोन चार्जर, पैडल शिफ्टर, फ्रंट और रियर चार्जिंग पोर्ट, और एम्बिएंट लाइटिंग जैसे अतिरिक्त फीचर भी मिलते हैं।

दोनों वेरिएंट में इन महत्वपूर्ण फीचर की कमी : नई फोक्सवैगन टाइगन के टॉप वेरिएंट में डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, इलेक्ट्रिक फोल्डेबल ओआरवीएम्स, कूल्ड ग्लवबॉक्स, वन-टच अप/डाउन ड्राइवर विंडो, ऑटो हेडलाइट, पैनोरमिक सनरूफ, या वेंटिलेटेड और पावर्ड फ्रंट सीट जैसे फीचर दिए गए हैं।

इंजन ऑप्शन

कंफर्टलाइन और हाइलाइन दोनों वेरिएंट में छोटा टर्बो पेट्रोल इंजन दिया गया है, जिसके साथ नया ऑटोमेटिक गियरबॉक्स मिलता है।

इंजन 1-लीटर टर्बो पेट्रोल पावर 115 पीएस टॉर्क 178 एनएम ट्रांसमिशन 6-स्पीड एमटी/ 8-स्पीड एटी (नया)

एटी- टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन

फोक्सवैगन टाइगन न्यू मॉडल के टॉप वेरिएंट में बड़ा 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन (150 पीएस/250 एनएम) भी दिया गया है, जिसके साथ 7-स्पीड डुअल क्लच ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलता है। यहां देखें इसके वेरिएंट-वाइज इंजन ऑप्शन की जानकारी।

मुकाबला

नई फोक्सवैगन टाइगन गाड़ी का मुकाबला हुंडई क्रेटा, किआ सेल्टोस, टाटा सिएरा, टोयोटा हाइराइडर, मारुति ग्रैंड विटारा, मारुति विक्टोरिस, टाटा कर्व, स्कोडा कुशाक फेसलिफ्ट, एमजी एस्टर, होंडा एलिवेट, रेनो डस्टर और सिट्रोएन बसॉल्ट से है।

कारदेखो का क्या है कहना

अगर आप फोक्सवैगन टाइगन 2026 मॉडल के कंफर्टलाइन और हाइलाइन वेरिएंट में से किसी एक को चुन रहे हैं, तो यह पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करेगा कि आप कंफर्ट और फीचर्स को कितनी अहमियत देते हैं। कंफर्टलाइन वेरिएंट में सभी जरूरी फीचर और अच्छे सेफ्टी फीचर दिए गए हैं जो ड्राइविंग एक्सपीरिएंस को बेहतर बनाते हैं। यदि आप बजट कम है तो इसे चुनना आपके लिए अच्छा रहेगा।

जबकि, हाइलाइन वेरिएंट रोजाना इस्तेमाल करने के हिसाब से अच्छा है। इसमें बड़ी टचस्क्रीन, वायरलेस कनेक्टिविटी, बेहतर सीट फ्लेक्सिबिलिटी और अतिरिक्त कंफर्ट फीचर दिए गए हैं जिनका इस्तेमाल आप शायद रोजाना करना चाहेंगे। इसमें ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन भी मिलता है, जो शहर में ड्राइव के हिसाब से काफी काम का साबित होता है।