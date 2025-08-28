विनफास्ट वीएफ6 और वीएफ7 भारत में 6 सितंबर को होंगी लॉन्च

प्रकाशित: अगस्त 28, 2025 07:03 pm । भानु

ये कोई नई खबर नहीं है कि वियतनाम बेस्ड इलेक्ट्रिक कारमेकर विनफास्ट भारत में विनफास्ट वीएफ6 और वीएफ7 इलेक्ट्रिक एसयूवी के साथ एंट्री करने जा रही है। अगस्त 2025 की शुरूआत में विनफास्ट ने वीएफ6 और वीएफ7 का प्रोडक्शन शुरू कर दिया था जिससे ये इशारा मिल रहा था कि इन्हें इस फेस्टिव सीजन के दौरान लॉन्च कर दिया जाएगा। अब इस वियतनामी कंपनी ने कंफर्म कर दिया है कि भारत में ये दोनों मॉडल्स 6 सितंबर 2025 के दिन लॉन्च किए जाएंगे।

यदि आप विनफास्ट वीएफ6 और वीएफ7 के बारे में ज्यादा जानने चाहते है तो जानिए आगे:

विनफास्ट वीएफ6

विनफास्ट के इंडियन लाइनअप में सबसे पहला और सबसे सस्ता प्रोडक्ट वीएफ6 होगी जिसका मुकाबला हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक और टाटा कर्व ईवी जैसी इलेक्ट्रिक एसयूवी कारों से होगा।

डिजाइन की बात करें तो विनफास्ट वीएफ6 का ​एक्सटीरियर डिजाइन काफी स्लीक है जिसमें क्लीन बॉडी लाइन दी गई है। इसमें विनफास्ट के लोगो से कनेक्ट होते हुए आईब्रो शेप के एलईडी डेटाइम ​रनिंग लैंप्स,18 इंच के ड्युअल टोन अलॉय व्हील्स और विनफास्ट के लोगो से कनेक्ट होती एलईडी टेललाइट बार दी गई है।

इसके अलावा इसमें व्हील आर्क पर मोटी ब्लैक क्लैडिंग भी दी गई है जो इस एसयूवी के नीचे वाले पोर्शन को कवर कर रही है जिससे इसे एक दमदार अपील मिल रही है।

इस कार के इंटीरियर में ड्युअल टोन थीम दी गई है जिसके साथ 12.9-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम,कलर्ड हेडअप डिस्प्ले और 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील दिए गए हैं। इसके अलावा इसमें स्लीक एसी वेंट्स के साथ मिनिमलिस्ट डिजाइन का डैशबोर्ड लेआउट भी दिया गया है।

वीएफ6 के इंडियन वर्जन की पावरट्रेन डीटेल्स अभी सामने नहीं आई है। मगर इसका इंटरनेशनल वर्जन दो वेरिएंट्स में उपलब्ध है जिनकी डीटेल्स इस प्रकार से है:

वेरिएंट ईको प्लस बैटरी पैक 59.6 केडब्ल्यूएच 59.6 केडब्ल्यूएच सर्टिफाइड रेंज 410 किलोमीटर 379 किलोमीटर इलेक्ट्रिक मोटर 1 1 पावर 177 पीएस 204 पीएस टॉर्क 250 एनएम 310 एनएम

वीएफ6 के साथ ही विनफास्ट वीएफ7 को भी लॉन्च किया जाएगा जिसका मुकाबला हुंडई आयोनिक 5 और बीएमडब्ल्यू आईएक्स1 लॉन्ग व्हीलबेस से रहेगा।

वीएफ6 के कंपेरिजन में वीएफ7 का डिजाइन ज्यादा दमदार है जिसमें काफी कट और क्रीज मौजूद है। इसमें वीएफ6 जैसी एलईडी डीआरएल,प्रोजेक्टर एलईडी हेडलाइट्स,19 इंच अलॉय व्हील्स,फ्लश टाइप डोर हैंडल्स और पीछे स्लीक लाइटबार दी गई है जिसके बीच विनफास्ट का लोगो लगा है।

वीएफ7 के केबिन में ड्युअल टाेन थीम दी गई है मगर इसमें हर प्रमुख टचपॉइन्ट्स पर काफी ज्यादा लेदरेट मैटेरियल्स का इस्तेमाल हुआ है। इसमें वीएफ6 की ही तरह टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और​ डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले दी गई है। इसके अलावा इसमें 8 तरीकों से एडजस्ट होने वाली ड्राइवर सीट,ड्युअल जोन ऑटोमैटिक एसी,वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स और पैनोरमिक ग्लास रूफ दी गई है।

विनफास्ट वीएफ7 के इंडियन वर्जन के पावरट्रेन स्पेसिफिकेशन से पर्दा उठ चुका है ​जो कि इस प्रकार से है:

ईको एफडब्ल्यूडी प्लस एडब्ल्यूडी बैटरी पैक 70.8 केडब्ल्यूएच 70.8 केडब्ल्यूएच इलेक्ट्रिक मोटर 1 2 पावर 201 पीएस 204 पीएस टॉर्क 310 एनएम ड्राइवट्रेन फ्रंट-व्हील-ड्राइव ऑल-व्हील-ड्राइव एसेलेरेशन (0-100 किमी/घंटे) 9.5 सेकंड 5.8 सेकंड

प्लस एफडब्ल्यूडी को 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ने में 9.5 सेकंड्स का समय लगेगा जबकि इसके ऑल व्हील ड्राइव वर्जन को यही रफ्तार हासिल करने में 5.8 सेकंड्स लगेंगे।

संभावित कीमत और कंपेरिजन

विनफास्ट वीएफ6 की कीमत 25 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के आसपास रखी जा सकती है। इसका मुकाबला हुंडई क्रेटा ईवी, टाटा कर्व ईवी, महिंद्रा बीई 6, एमजी जेडएस ईवी और अपकमिंग मारुति ई विटारा से रहेगा। दूसरी तरफ विनफास्ट वीएफ 7 इलेक्ट्रिक एसयूवी की कीमत 50 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू हो सकती है। सेगमेंट में इसका मुकाबला बीवाईडी सीलायन 7, हुंडई आयोनिक 5 और बीएमडब्ल्यू आईएक्स1 लॉन्ग व्हीलेबस वर्जन से रहेगा।