इसुजु वी-क्रॉस का अपडेटेड मॉडल हुआ लॉन्च: कीमत 25.50 लाख रुपये से शुरू, अब केवल 4x4 में ही रहेगी उपलब्ध

प्रकाशित: फरवरी 23, 2026 05:43 pm । भानु

इसुजु इंडिया ने इसुजु वी-क्रॉस पिक-अप ट्रक के 2026 मॉडल के अपडेट पेश किए हैं। 2026 वी-क्रॉस को 25.50 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की कीमत पर लॉन्च किया गया है। इसके डिज़ाइन में कुछ मामूली बदलाव किए गए हैं, फीचर्स की लिस्ट पहले से कहीं ज्यादा है; हालांकि, अब यह 4x2 सेटअप में उपलब्ध नहीं है।

वी-क्रॉस पहले की तरह केवल 4x4 ड्राइवट्रेन विकल्प में ही उपलब्ध रहेगी। क्या आप जानना चाहते हैं कि इसमें और क्या बदलाव किए गए हैं? हम नीचे इस बारे में जानकारी दी है, लेकिन पहले आइए इसकी कीमतों पर एक नज़र डालते हैं:

2026 इसुजु वी-क्रॉस कीमत

वेरिएंट एक्स-शोरूम कीमत जेड स्टैंडर्ड मैनुअल 25.50 लाख रुपये जेड प्रीमियम मैनुअल 25.79 लाख रुपये जेड प्रेस्टीज स्टैंडर्ड मैनुअल 27 लाख रुपये जेड प्रेस्टीज स्टैंडर्ड ऑटोमैटिक 30 लाख रुपये जेड प्रेस्टीज प्रीमियम मैनुअल 27.28 लाख रुपये जेड प्रेस्टीज प्रीमियम ऑटोमैटिक 30.28 लाख रुपये

*एमटी- मैनुअल ट्रांसमिशन, एटी- ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन



2026 इसुजु वी-क्रॉस में क्या कुछ है नया?

कुल मिलाकर इसका डिज़ाइन पहले जैसा ही है; हालांकि, ध्यान से देखने पर कुछ छोटे बदलाव नज़र आएंगे। सामने की ओर, ग्रिल के चारों ओर अब काले रंग की पट्टी है। एलईडी प्रोजेक्टर हेडलाइट्स पहले की ही जगह पर लगी हैं, जबकि फॉग लाइट्स के चारों ओर बॉडी कलर की पट्टी दी गई है। स्किड प्लेट के किनारे पर भी काले और क्रोम का सूक्ष्म फिनिश दिया गया है।

साइड से देखने पर, पिक-अप ट्रक 18 इंच के अलॉय व्हील्स पर खड़ा है। ऊंची काली रूफ रेल्स इसे एक मजबूत लुक देती हैं। ओआरवीएम्स में इंटीग्रेटेड एलईडी टर्न इंडिकेटर्स लगे हैं। टौप वेरिएंट में क्रोम डोर हैंडल्स मिलते हैं। साइड स्टेप्स पैसेंजर्स के लिए अंदर-बाहर आना-जाना आसान बनाते हैं। व्हील आर्च पर क्लैडिंग नहीं है और ये बॉडी कलर में फिनिश किए गए हैं। फ्रंट डोर्स पर वी-क्रॉस का बैज लगा है।

कलर विकल्प: 2026 इसुजु वी-क्रॉस सात कलर विकल्पों में उपलब्ध है, जिनमें पोस्टर रेड स्पिनेल माइका के अलावा गैलेना ग्रे, स्प्लैश व्हाइट, ब्लैक माइका, सिल्वर मेटैलिक, सिल्की व्हाइट और नॉटिलस ब्लू शामिल हैं।

अंदर कदम रखते ही, आपका स्वागत एक शानदार ब्लैक और ब्राउन कल्रर की थीम वाले केबिन में होता है, जो लेदरेट अपहोल्स्ट्री से डेकोरेट किया गया है। डैशबोर्ड में सॉफ्ट-टच लेयर्स दी गई हैं, और इसका मुख्य आकर्षण फ्लोटिंग इंफोटेनमेंट यूनिट है, साथ ही सेंटर कंसोल में रोटरी नॉब दिया गया है जिसके चारों ओर कई बटन लगे हैं। कुल मिलाकर, डैशबोर्ड देखने में मिनिमल्स्टिक लेकिन आकर्षक लगता है।

अब फीचर्स की बात करें तो, यहां आपको कई महत्वपूर्ण अपडेट देखने को मिलेंगे। शुरुआत करते हैं पहले के 9 इंच वाले टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम की जगह लिए गए 10.3 इंच के बड़े टचस्क्रीन सिस्टम से, जिसमें नए 360-डिग्री कैमरा सिस्टम के जरिए ब्लाइंड-स्पॉट मॉनिटरिंग भी दिखाई देती है। साथ ही, अब इसमें टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस) भी दिया गया है।

हमारा ओपिनियन: वी-क्रॉस में नए फीचर्स का आना निश्चित रूप से स्वागत योग्य है। पिछले मॉडल की तुलना में ये बदलाव महत्वपूर्ण हैं और ग्राहकों के लिए ज्यादा सुविधा को बढ़ाते हैं। परिणामस्वरूप, पिकअप की अपील अब इसके मुख्य ऑफ-रोड कार्यों से कहीं आगे तक फैल गई है, जिससे यह और भी ज्यादा वर्सेटाइल व्हीकल बन गया है।

अन्य फीचर्स और सेफ्टी

अन्य प्रमुख फीचर्स में 8-स्पीकर साउंड सिस्टम, वायरलेस एपल कारप्ले/एंड्रॉइड ऑटो, 6-वे पावर एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, क्रूज़ कंट्रोल और ऑटोमेटिक एसी शामिल हैं।

सेफ्टी फीचर्स में भी कई खूबियां हैं, जिनमें 6 एयरबैग तक (जिन्हें सभी वेरिएंट्स में स्टैंडर्ड बनाया जा सकता था), ईबीडी के साथ एबीएस, आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट माउंट, हिल स्टार्ट असिस्ट, हिल होल्ड कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल और रियर डिफॉगर शामिल हैं।

पावरट्रेन

इंजन के अंदर की सभी चीजें पहले जैसी ही हैं, सिवाय 4x2 ड्राइवट्रेन के, जिसे हटा दिया गया है। आपकी जानकारी के लिए, यहां स्पेसिफिकेशन दिए गए हैं:

इंजन 1.9-लीटर 4-सिलेंडर डीजल ड्राइवट्रेन 4डब्ल्यूडी (4-व्हील ड्राइव) पावर 163 पीएस टॉर्क 360 एनएम ट्रांसमिशन 6-स्पीड एमटी, 6-स्पीड एटी*

*एटी - टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन

कंपेरिजन

इज़ुज़ु वी-क्रॉस, टोयोटा हाइलक्स का एक किफायती विकल्प है। इसके अलावा, हमारे देश में इसका कोई और प्रतिद्वंद्वी नहीं है।