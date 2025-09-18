सभी
नई
पुरानी कार
    • English
    • लॉगिन / रजिस्टर
    English | हिंदी

    2025 महिंद्रा बोलेरो नियो भारत में टेस्टिंग के दौरान दिखी, नई ग्रिल डिजाइन आई नजर

    प्रकाशित: सितंबर 18, 2025 07:22 pm । सोनू

    53 Views
    • Write a कमेंट

    हम यह भी उम्मीद करते हैं कि नई बोलेरो नियो में ऑटो एसी और बड़ी टचस्क्रीन जैसे नए फीचर मिलेंगे

    Updated Bolero Neo Spied

    महिंद्रा बोलेरो नियो को भारत में जुलाई 2021 में लॉन्च किया गया था और इसे महिंद्रा टीयूवी300 सब-4 मीटर एसयूवी कार के अपडेट और रीबैज वर्जन के तौर पर उतारा गया था। अब बोलेरो नियो को नए अपडेट की दरकार है। हाल ही में अपडेट बोलेरो नियो को भारत में टेस्ट करते देखा गया है, और इसमें कुछ नए डिजाइन एलिमेंट्स नजर आए हैं। हमें उम्मीद है कि यह नया मॉडल जल्द ही बिक्री के लिए उपलब्ध होगा। टेस्टिंग के दौरान दिखी कार में क्या कुछ नजर आया, जानेंगे आगे:

    क्या नजर आया?

    Updated Mahindra Bolero Neo spied
    Updated Mahindra Bolero Neo spied

    टेस्टिंग के दौरान दिखी 2025 महिंद्रा बोलेरो नियो गाड़ी कवर से ढ़की हुई थी, हालांकि इसके बाद भी कुछ नए डिजाइन एलिमेंट्स की झलक दिखी है। इसमें सबसे प्रमुख नई ग्रिल डिजाइन है, जिसमें एक हेडलाइट से दूसरी तक होरिजोंटल एलिमेंट्स दिया गया है। वहीं मौजूदा एसयूवी कार में वर्टिकल पट्टियों के साथ एक हनीकॉम्ब मैश ग्रिल डिजाइन दी गई है।

    बंपर के नीचे वाले हिस्से पर एक एयर इनटेक चेनल है, मौजूदा मॉडल में यहां ग्रिल की तरह हनीकॉम्ब मैश पेटर्न दिया गया है, जबकि टेस्ट मॉडल में होरिजोंटल एलिमेंट्स दिए गए हैं।

    Updated Mahindra Bolero Neo spied

    इसके अलावा, टेस्ट मॉडल में मौजूदा बोलेरो नियो जैसी हेलोजन हेडलाइटें और फॉग लैंप्स दिए गए हैं। टेस्ट मॉडल में पूरी बॉडी तक फैली ब्लैक स्ट्रिप दी गई है, जो बोलेरो कार की खासियत है। कैमरे में कैद हुई नई बोलेरो नियो में मौजूदा मॉडल वाले 15-इंच सिल्वर अलॉय व्हील दिए गए हैं, लेकिन प्रोडक्शन वर्जन में ज्यादा प्रीमियम लुक के लिए नई रिम दी जा सकती है।

    Updated Mahindra Bolero Neo spied

    पीछे से यह अभी भी पहले जैसी दिखी है, क्योंकि इसमें वही रैपअराउंड हेलोजन टेल लाइटें और कवर के साथ बूट माउंटेड स्पेयर व्हील दिया गया है। 

    केबिन की झलक अभी नहीं दिखी है, हालांकि हम उम्मीद कर सकते हैं कि महिंद्रा इसे आधुनिक दिखाने के लिए थोड़ा अपडेट करेगी। बेहतर कंफर्ट के लिए इसमें एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले के साथ बड़ी टचस्क्रीन, पीछे एसी वेंट्स के साथ ऑटो एसी, और पीछे सेंटर आर्मरेस्ट जैसे कुछ नए फीचर भी दिए जा सकते हैं।

    यह भी पढ़ें: जीएसटी दर में कटौती के बाद महिंद्रा कारों की नई प्राइस लिस्ट

    अन्य फीचर और सेफ्टी

    ऊपर बताए फीचर के अलावा महिंद्रा इसमें एक कलर मल्टी-इंफोर्मेशन डिस्प्ले (एमआईडी) के साथ एक एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, सभी पावर विंडो, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, क्रूज कंट्रोल और 6-स्पीकर साउंड सिस्टम जैसे फीचर दे सकती है।

    पैसेंजर की सुरक्षा के लिए वर्तमान में इसमें दो एयरबैग दिए गए हैं और अपडेट मॉडल में 6 एयरबैग (स्टैंडर्ड) दिए जा सकते हैं। इसमें पहले की तरह सेंसर के साथ पीछे पार्किंग कैमरा, ईबीडी के साथ एबीएस, और आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट एंकर जैसे सेफ्टी फीचर मिलना जारी रह सकते हैं।

    इंजन

    मौजूदा महिंद्रा बोलेरो नियो में 1.5-लीटर डीजल इंजन दिया गया है, जो नए मॉडल में भी मिलना जारी रह सकता है। यहां देखिए इसके स्पेसिफिकेशन:

    इंजन

    1.5-लीटर डीजल इंजन

    पावर

    100 पीएस

    टॉर्क

    260 एनएम

    गियरबॉक्स

    5-स्पीड मैनुअल

    ड्राइव

    रियर-व्हील-ड्राइव

    संभावित प्राइस और कंपेरिजन

    Updated Mahindra Bolero Neo spied

    नई महिंद्रा बोलेरो नियो की कीमत मौजूदा मॉडल से थोड़ी ज्यादा हो सकती है, वर्तमान में इसकी प्राइस जीएसटी कटौती के बाद 9.97 लाख रुपये से 12.18 लाख रुपये के बीच है। इसका सीधा मुकाबला किसी से नहीं रहेगा, लेकिन इसे महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ, मारुति ब्रेजा, टाटा नेक्सन, किआ सोनेट और हुंडई वेन्यू जैसी सब-4 मीटर एसयूवी कार के विकल्प के तौर पर चुना जा सकता है।

    सभी कीमत एक्स-शोरूम के अनुसार है

    टेस्ट करते दिखी नई महिन्द्रा बोलेरो नियो के बारे में आपके क्या विचार हैं? हमें नीचे कमेंट में बताएं।

    फोटो क्रेडिट

    was this article helpful ?

    महिंद्रा बोलेरो नियो पर अपना कमेंट लिखें

    कंपेयर करने के लिए मिलती-जुलती कारें

    कार न्यूज़

    • ट्रेंडिंग न्यूज़
    • ताजा खबरें

    संबंधित समाचार

    ट्रेंडिंग एसयूवी कारें

    • लेटेस्ट
    • अपकमिंग
    • पॉपुलर
    सभी नई कारें देखें
    सभी अपकमिंग कारें देखें
    सभी पॉपुलर कारें देखें

    सभी ब्रांड्स

    सभी ब्रांड देखें
    होम
    नई कारें
    न्यूज़
    2025 महिंद्रा बोलेरो नियो भारत में टेस्टिंग के दौरान दिखी, नई ग्रिल डिजाइन आई नजर
    *नई दिल्ली में एक्स-शोरूम प्राइस
    भारत का #1

    सबसे बड़ा ऑटो पोर्टल

    कार बेचें

    हर 4 मिनट में एक कार बिकती है

    ऑफर

    अपडेट रहें और पैसे बचाएं

    तुलना

    सही कार चुनें

    © 2025 गिरनार सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड

    ×
    हमें आपके अनुभव को कस्टमाइज करने के लिए आपके शहर की आवश्यकता है