2025 महिंद्रा बोलेरो नियो भारत में टेस्टिंग के दौरान दिखी, नई ग्रिल डिजाइन आई नजर

हम यह भी उम्मीद करते हैं कि नई बोलेरो नियो में ऑटो एसी और बड़ी टचस्क्रीन जैसे नए फीचर मिलेंगे

महिंद्रा बोलेरो नियो को भारत में जुलाई 2021 में लॉन्च किया गया था और इसे महिंद्रा टीयूवी300 सब-4 मीटर एसयूवी कार के अपडेट और रीबैज वर्जन के तौर पर उतारा गया था। अब बोलेरो नियो को नए अपडेट की दरकार है। हाल ही में अपडेट बोलेरो नियो को भारत में टेस्ट करते देखा गया है, और इसमें कुछ नए डिजाइन एलिमेंट्स नजर आए हैं। हमें उम्मीद है कि यह नया मॉडल जल्द ही बिक्री के लिए उपलब्ध होगा। टेस्टिंग के दौरान दिखी कार में क्या कुछ नजर आया, जानेंगे आगे:

क्या नजर आया?

टेस्टिंग के दौरान दिखी 2025 महिंद्रा बोलेरो नियो गाड़ी कवर से ढ़की हुई थी, हालांकि इसके बाद भी कुछ नए डिजाइन एलिमेंट्स की झलक दिखी है। इसमें सबसे प्रमुख नई ग्रिल डिजाइन है, जिसमें एक हेडलाइट से दूसरी तक होरिजोंटल एलिमेंट्स दिया गया है। वहीं मौजूदा एसयूवी कार में वर्टिकल पट्टियों के साथ एक हनीकॉम्ब मैश ग्रिल डिजाइन दी गई है।

बंपर के नीचे वाले हिस्से पर एक एयर इनटेक चेनल है, मौजूदा मॉडल में यहां ग्रिल की तरह हनीकॉम्ब मैश पेटर्न दिया गया है, जबकि टेस्ट मॉडल में होरिजोंटल एलिमेंट्स दिए गए हैं।

इसके अलावा, टेस्ट मॉडल में मौजूदा बोलेरो नियो जैसी हेलोजन हेडलाइटें और फॉग लैंप्स दिए गए हैं। टेस्ट मॉडल में पूरी बॉडी तक फैली ब्लैक स्ट्रिप दी गई है, जो बोलेरो कार की खासियत है। कैमरे में कैद हुई नई बोलेरो नियो में मौजूदा मॉडल वाले 15-इंच सिल्वर अलॉय व्हील दिए गए हैं, लेकिन प्रोडक्शन वर्जन में ज्यादा प्रीमियम लुक के लिए नई रिम दी जा सकती है।

पीछे से यह अभी भी पहले जैसी दिखी है, क्योंकि इसमें वही रैपअराउंड हेलोजन टेल लाइटें और कवर के साथ बूट माउंटेड स्पेयर व्हील दिया गया है।

केबिन की झलक अभी नहीं दिखी है, हालांकि हम उम्मीद कर सकते हैं कि महिंद्रा इसे आधुनिक दिखाने के लिए थोड़ा अपडेट करेगी। बेहतर कंफर्ट के लिए इसमें एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले के साथ बड़ी टचस्क्रीन, पीछे एसी वेंट्स के साथ ऑटो एसी, और पीछे सेंटर आर्मरेस्ट जैसे कुछ नए फीचर भी दिए जा सकते हैं।

अन्य फीचर और सेफ्टी

ऊपर बताए फीचर के अलावा महिंद्रा इसमें एक कलर मल्टी-इंफोर्मेशन डिस्प्ले (एमआईडी) के साथ एक एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, सभी पावर विंडो, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, क्रूज कंट्रोल और 6-स्पीकर साउंड सिस्टम जैसे फीचर दे सकती है।

पैसेंजर की सुरक्षा के लिए वर्तमान में इसमें दो एयरबैग दिए गए हैं और अपडेट मॉडल में 6 एयरबैग (स्टैंडर्ड) दिए जा सकते हैं। इसमें पहले की तरह सेंसर के साथ पीछे पार्किंग कैमरा, ईबीडी के साथ एबीएस, और आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट एंकर जैसे सेफ्टी फीचर मिलना जारी रह सकते हैं।

इंजन

मौजूदा महिंद्रा बोलेरो नियो में 1.5-लीटर डीजल इंजन दिया गया है, जो नए मॉडल में भी मिलना जारी रह सकता है। यहां देखिए इसके स्पेसिफिकेशन:

इंजन 1.5-लीटर डीजल इंजन पावर 100 पीएस टॉर्क 260 एनएम गियरबॉक्स 5-स्पीड मैनुअल ड्राइव रियर-व्हील-ड्राइव

संभावित प्राइस और कंपेरिजन

नई महिंद्रा बोलेरो नियो की कीमत मौजूदा मॉडल से थोड़ी ज्यादा हो सकती है, वर्तमान में इसकी प्राइस जीएसटी कटौती के बाद 9.97 लाख रुपये से 12.18 लाख रुपये के बीच है। इसका सीधा मुकाबला किसी से नहीं रहेगा, लेकिन इसे महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ, मारुति ब्रेजा, टाटा नेक्सन, किआ सोनेट और हुंडई वेन्यू जैसी सब-4 मीटर एसयूवी कार के विकल्प के तौर पर चुना जा सकता है।

सभी कीमत एक्स-शोरूम के अनुसार है

टेस्ट करते दिखी नई महिन्द्रा बोलेरो नियो के बारे में आपके क्या विचार हैं? हमें नीचे कमेंट में बताएं।

