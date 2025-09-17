नई स्कोडा ऑक्टाविया आरएस परफॉरमेंस सेडान भारत में नवंबर 2025 में होगी लॉन्च

प्रकाशित: सितंबर 17, 2025 04:35 pm । स्तुति

2025 स्कोडा ऑक्टाविया आरएस को भारत में इंपोर्ट करके बेचा जाएगा और यहां इसकी कुछ यूनिट्स ही उतारी जाएंगी

स्कोडा ने ऑक्टाविया आरएस से भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 में पर्दा उठाया था। अब कंपनी ने कंफर्म कर दिया है कि इस सेडान कार को भारत में नवंबर 2025 में लॉन्च किया जाएगा। फोक्सवैगन गोल्फ जीटीआई की तरह इस गाड़ी को भी इंपोर्ट करके बेचा जाएगा और यहां इसकी कुछ यूनिट्स ही उतारी जाएंगी। स्कोडा ऑक्टाविया आरएस में क्या कुछ मिलेगा खास, जानेंगे इसके बारे में आगे -

2025 स्कोडा ऑक्टाविया आरएस से जुड़ी जानकारी

ऑक्टाविया आरएस रेगुलर स्कोडा ऑक्टाविया का ज्यादा स्पोर्टी वर्जन है जिसमें कई सारे आकर्षक डिजाइन टच दिए गए हैं। आगे की तरफ इसमें स्कोडा की सिग्नेचर बटरफ्लाई ग्रिल दी गई है जिस पर ब्लैक फिनिश मिलती है और इसके पास में वी-शेप्ड एलईडी डीआरएल्स के साथ डुअल-पॉड मैट्रिक्स एलईडी हेडलाइट दी गई हैं। पीछे की तरफ इसमें स्लीक रैपअराउंड एलईडी टेललाइट दी गई है। राइडिंग के लिए इसमें एरोडायनामिक ऑप्टिमाइज़्ड 18-इंच डुअल-टोन अलॉय व्हील्स दिए गए हैं। इसमें ब्लैक बूट लिप स्पॉइलर और ब्लैक आउट ओआरवीएम्स दिए गए हैं जो इसे अच्छा कॉन्ट्रास्ट देंगे।

चूंकि यह आरएस मॉडल है, ऐसे में इसमें केबिन के अंदर रेड एक्सेंट के साथ ऑल-ब्लैक कलर थीम मिलेगी जो इसे काफी स्पोर्टी फील देगी। इसमें 3-स्पोक स्टीयरिंग व्हील के साथ 'स्कोडा' लेटरिंग, 13-इंच फ्री-स्टैंडिंग टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और 10-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले दिया जाएगा। इसमें सीटों पर लेदरेट अपहोल्स्ट्री और फ्रंट व रियर पैसेंजर के लिए सेंटर आर्मरेस्ट की सुविधा भी मिलेगी।

इसमें डुअल-जोन ऑटो एसी, हीटेड और पावर्ड फ्रंट सीट, एम्बिएंट लाइटिंग, वायरलेस फोन चार्जर और प्रीमियम साउंड सिस्टम जैसे फीचर भी मिलेंगे। सेफ्टी के लिए इसमें कई सारे एयरबैग्स, ऑटो होल्ड फंक्शन के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), 360-डिग्री कैमरा और एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस (एडीएएस) दिया जा सकता है।

2025 स्कोडा ऑक्टाविया आरएस : इंजन ऑप्शन

स्कोडा ऑक्टाविया आरएस अंतरराष्ट्रीय वर्जन में 2-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन दिया गया है जिसके स्पेसिफिकेशन इस प्रकार हैं :-

इंजन 2-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन पावर 265 पीएस टॉर्क 370 एनएम ट्रांसमिशन 7-स्पीड डीसीटी* 0-100 किमी/घंटे 6.4 सेकंड ड्राइवट्रेन फ्रंट-व्हील-ड्राइव (एफडब्लूडी)

* डीसीटी = डुअल-क्लच ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन

स्कोडा ऑक्टाविया आरएस भारतीय वर्जन में डायनामिक चेसिस कंट्रोल और बेहतर हैंडलिंग के लिए लिमिटेड स्लिप डिफ्रेंशियल दिया जा सकता है। स्टैंडर्ड ऑक्टाविया आरएस के मुकाबले आरएस में कड़े स्प्रिंग, रेस्पॉन्सिव स्टीयरिंग व्हील और अपग्रेडेड ब्रेक्स दिए गए हैं जो बेहतर हैंडलिंग में मदद करेंगे।

2025 स्कोडा ऑक्टाविया आरएस : कीमत और मुकाबला

2025 स्कोडा ऑक्टाविया आरएस की कीमत 45 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू हो सकती है। भारत में इसके मुकाबले में सीधे तौर पर कोई भी गाड़ी मौजूद नहीं होगी, लेकिन इस प्राइस पॉइंट पर इसका मुकाबला फोक्सवैगन गोल्फ जीटीआई से होगा। यह गाड़ी ऑडी ए4, बीएमडब्ल्यू 2 सीरीज और मर्सिडीज ए-क्लास के मुकाबले ज्यादा स्पोर्टी ऑप्शन साबित होगी।

स्कोडा ऑक्टाविया आरएस को लेकर क्या है आपकी राय? हमें कमेंट बॉक्स में बताएं।