    2026 स्कोडा कुशाक फेसलिफ्ट का प्रोडक्शन चाकण प्लांट में हुआ शुरू, जल्द होगी लॉन्च

    नई स्कोडा कुशाक फेसलिफ्ट कार की प्री-बुकिंग 15,000 रुपये के टोकन अमाउंट के साथ फिलहाल जारी है

    प्रकाशित: फरवरी 23, 2026 05:26 pm । स्तुति

    Skoda Kushaq

    स्कोडा इंडिया 2026 कुशाक फेसलिफ्ट से भारत में पर्दा उठा चुकी है और कंपनी इस गाड़ी की प्री-बुकिंग लेनी भी शुरू कर चुकी है। यदि आप इस गाड़ी को बुक करवा चुके हैं तो यह खबर आपके काफी काम की है। अब स्कोडा ने पुणे में स्थित चाकण प्लांट में नई कुशाक एसयूवी कार का प्रोडक्शन शुरू कर दिया है। इस गाड़ी की कीमत फिलहाल सामने आनी बाकी है। नई स्कोडा कुशाक गाड़ी में कई नए फीचर जोड़े गए हैं और इसकी डिजाइन को भी अपडेट किया गया है। यहां देखें नई स्कोडा कुशाक को क्या कुछ नए अपडेट मिले हैं :-

    डिजाइन 

    स्कोडा कुशाक फेसलिफ्ट में आगे की तरफ चौड़ी बटरफ्लाई ग्रिल, एलईडी हेडलाइट, फॉगलाइट और डीआरएल्स दी गई हैं। इसमें ग्रिल के ऊपर की तरफ कनेक्टेड लाइट स्ट्रिप दी गई है जो इसे काफी आकर्षक लुक देती है। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि कुशाक कार का मोंटे कार्लो एडिशन भी लॉन्च किया जाएगा, जिसमें स्पोर्टी टच के लिए ग्रिल और बंपर पर ब्लैक आउट एलिमेंट और ग्रिल पर रेड हाइलाइट दिए गए हैं। 

    नोट:

    नई स्कोडा कुशाक गाड़ी चार स्टैंडर्ड वेरिएंट : क्लासिक प्लस, सिग्नेचर, स्पोर्टलाइन और प्रेस्टीज, और टॉप मोंटे कार्लो एडिशन में आएगी।

    Skoda Kushaq Facelift

    इसकी साइड प्रोफाइल जानी पहचानी लगती है। राइडिंग के लिए इसके सभी वेरिएंट में 16 से 17-इंच अलॉय व्हील्स दिए गए हैं। यदि आप जानना चाहते हैं कि स्कोडा कुशाक की डिजाइन में क्या कुछ नए बदलाव हुए हैं तो यह फोटो गैलरी देख सकते हैं। 

    पीछे की तरफ इसमें कनेक्टेड एलईडी लाइटिंग स्ट्रिप में इंटीग्रेटेड इल्युमिनेटिंग स्कोडा लेटरिंग दी गई है जो इसे काफी कूल लुक देती है। जबकि, इसके टेलगेट और रियर बंपर की डिजाइन एकदम क्लीन रखी गई है। 

    इंटीरियर और फीचर 

    2026 स्कोडा कुशाक गाड़ी में केबिन के अंदर नई कलर थीम दी गई है। इसमें लेदरेट अपहोल्स्ट्री और नई डुअल-टोन एम्बिएंट लाइटिंग दी गई है जो इसे प्रीमियम वाइब देती है।

    New Skoda Kushaq Facelift

    इस अपकमिंग एसयूवी कार में 10.1-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट, 10.25-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, वायरलेस एप्पल कारप्ले/एंड्रॉइड ऑटो, पैनोरमिक सनरूफ, पावर्ड और वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, 6-स्पीकर साउंड सिस्टम, और रियर वेंट्स के साथ ऑटो एसी, क्रूज कंट्रोल, कनेक्टेड कार टेक और वायरलेस फोन चार्जर जैसे फीचर दिए गए हैं। 

    लग्जरी अपडेट : नई स्कोडा कुशाक गाड़ी में सेगमेंट फर्स्ट रियर सीटों के लिए मसाज फंक्शन दिया गया है। यह फीचर पीछे बैठे पैसेंजर को खुश रखेगा और पैसेंजर को लग्जरी कारों जैसा कंफर्ट भी देगा। 

    सुरक्षा के लिए इसमें 6 एयरबैग (स्टैंडर्ड), रेन-सेंसिंग वाइपर, ऑटो-डिमिंग इनसाइड रियर-व्यू मिरर (आईआरवीएम), ऑल फोर व्हील्स डिस्क ब्रेक (केवल 1.5-लीटर टीएसआई), इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल स्टार्ट असिस्ट, और आइएसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस) और फ्रंट पार्किंग सेंसर जैसे फीचर दिए गए हैं। हालांकि, इसमें एडीएएस और 360-डिग्री कैमरा की कमी है। 

    इंजन ऑप्शन

    स्कोडा कुशाक फेसलिफ्ट कार में फन-2-ड्राइव टर्बो पेट्रोल इंजन ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें 1-लीटर टीएसआई टर्बो इंजन के साथ अब 6-स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स की बजाए नया 8-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर गियरबॉक्स दिया गया है। 

    New Skoda Kushaq Facelift

    यहां देखें इसके इंजन स्पेसिफिकेशन :-

    इंजन

    1-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन

    1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन

    ट्रांसमिशन

    6-स्पीड एमटी / 8-स्पीड एटी* (नया)

    7-स्पीड डीसीटी^

    पावर

    115 पीएस

    150 पीएस 

    टॉर्क

    178 एनएम

    250 एनएम

    *एटी = टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन

    ^डीसीटी = डुअल-क्लच ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन

    मुकाबला

    2026 स्कोडा कुशाक फेसलिफ्ट की कीमत 10.50 लाख रुपये से शुरू हो सकती है। इसका मुकाबला फोक्सवैगन टाइगन, एमजी एस्टर,होंडा एलिवेट, किआ सेल्टोस, टाटा सिएरा, टोयोटा हाइराडर, ग्रैंड विटारा, मारुति विक्टोरिस, हुंडई क्रेटा से रहेगा। 

    स्कोडा कुशाक फेसलिफ्ट पर अपना कमेंट लिखें

    *नई दिल्ली में एक्स-शोरूम प्राइस
