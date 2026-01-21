सभी
    टोयोटा अर्बन क्रूजर एबेला ईवी फोटो गैलरी: नई इलेक्ट्रिक कार में क्या कुछ खास मिलता है, जानिए यहां

    प्रकाशित: जनवरी 21, 2026 04:06 pm । सोनू

    टोयोटा की पहली इलेक्ट्रिक एसयूवी कार आखिरकार भारत में आ गई है

    Toyota Urban Cruiser Ebella

    टोयोटा ने भारत में अपनी पहली इलेक्ट्रिक एसयूवी कार अर्बन क्रूजर एबेला ईवी से पर्दा उठा दिया है। टोयोटा इलेक्ट्रिक कार असल में मारुति सुजुकी ई विटारा का ही रीबैज वर्जन है, जिसका मुकाबला हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक से रहेगा। इसमें कुछ अलग स्टाइल और ब्रांड स्पेसिफिक टच दिए गए हैं।

    यहां हम तस्वीरों के जरिए टोयोटा अर्बन क्रूजर एबेला ईवी के डिजाइन, केबिन, फीचर, और पावरट्रेन के बारे में विस्तार से जानेंगे:

    एक्सटीरियर

    आगे का डिजाइन

    • पहली नजर में टोयोटा अर्बन क्रूजर एबेला ईवी का लुक मस्क्यूलर लेकिन मॉडर्न दिखता है। आगे से यह साफ-सुथरी और फ्यूचरिस्टिक है, जिसमें पिक्सल स्टाइल एलईडी डीआरएल के साथ पतली एलईडी हेडलैंप्स है जो इसे एक खास ईवी पहचान देती है।

    Toyota Urban Cruiser Ebella
    Toyota Urban Cruiser Ebella

    • मोटा बंपर डिजाइन दिया गया है जो एसयूवी कार को दमदार रोड प्रजेंस देता है। बोनट पर हल्के क्रीज इसके रफ लुक को और बढ़ाते हैं।

    • अधिकांश इलेक्ट्रिक कार की तरह, इसमें भी एक बंद ग्रिल है जो इसके इलेक्ट्रिक नेचर की पहचान है।

    • कुल मिलाकर, यह आगे से साफ और मॉडर्न दिखती है जिसमें शार्प स्टाइल एलिमेंट्स हैं।

    साइड

    • साइड से टोयोटा अर्बन क्रूजर एबेला ईवी काफी हद तक ई विटारा जैसी दिखती है। यह काफी बैलेंस्ड है जिसमें थोड़ी ऊपर उठी हुई विंडो लाइन और स्कवायर ऑफ व्हील आर्क हैं जो इसे मस्क्यूलर लुक देते हैं।

    Toyota Urban Cruiser Ebella

    • राइडिंग के लिए इसमें एयरो स्टाइल 18-इंच ड्यूल-टोन अलॉय व्हील दिए गए हैं जो इसे बोल्ड लुक देते हैं।

    Toyota Urban Cruiser Ebella

    • हल्की बॉडी क्लेडिंग एसयूवी वाले लुक को और बेहतर करती है।

    • फेंडर पर चार्जिंग पोर्ट दिया गया है और पीछे वाला डोर हैंडल सी पिलर पर पोजिशन किया गया है, जो एसयूवी कार को एक अलग लुक देता है।

    पीछे का डिजाइन

    • पीछे से टोयोटा अर्बन क्रूजर एबेला ईवी का डिजाइन साफ लेकिन काम का है। इसमें नया एलईडी टेल लैंप सेटअप दिया गया है जो टेलगेट तक फैला हुआ है और एसयूवी कार को चौड़ा और शानदार लुक देता है।

    Toyota Urban Cruiser Ebella

    • टेलगेट काफी साफ-सुथरा है, जिसमें बीच में टोयोटा बैजिंग और नीचे बाईं तरफ ‘अर्बन क्रूजर एबेला’ बैजिंग दी गई है।

    Toyota Urban Cruiser Ebella

    • बंपर मोटा है और इस पर ब्लैक क्लेडिंग दी गई है जो एसयूवी कार को रग्ड लुक देता है, इस पर हल्के लाल रिफ्लेक्टर भी दिए गए हैं।

    कुल मिलाकर पीछे के डिजाइन में फ्यूचरिस्टिक लुक के बजाय मॉडर्न ईवी स्टाइल और एक मजबूत एसयूवी वाले लुक का बैलेंस है। हमें उम्मीद है कि यह एसयूवी ईवी सेगमेंट में सबसे अलग दिखेगी।

    केबिन लेआउट

    • अगर आपने ई विटारा देखी है तो आपको अंदर से अर्बन क्रूजर एबेला ईवी का केबिन लेआउट जाना-पहचाना लगेगा। ब्लैक और टेन कलर स्कीम भी वैसी ही है।

    Toyota Urban Cruiser Ebella

    • फंक्शनल डैशबोर्ड डिजाइन में स्क्रीन और जरूरी फिजिकल बटन का अच्छा मिक्स है।

    • सॉफ्ट-टच मटीरियल और लेदरेट सीटें अंदर से प्रीमियम फील देती है।

    • आपको एक नया टू-स्पोक स्टीयरिंग व्हील मिलता है जो स्पोर्टी लुक देता है और इसमें ऑडियो सिस्टम और एडीएएस फीचर के लिए जरूरी कंट्रोल हैं।

    • केबिन में चारों तरफ ग्लॉस ब्लैक एलिमेंट्स हैं जो प्रीमियमनेस का अहसास कराते हैं, लेकिन इन्हें अतिरिक्त देखभाल की जरूरत होगी।

    • केबिन में बॉटल और छोटा-मोटा सामान रखने के लिए अच्छे स्टोरेज स्पेस हैं।

    Toyota Urban Cruiser Ebella

    • पीछे वाली सीट पर कंफर्ट बढ़ाने के लिए स्लाइडिंग और रिक्लाइनिंग फंक्शन मिलता है।

    • पीछे बैठने वालों को सेंटर आर्मरेस्ट और एडजस्टेबल हेडरेस्ट भी मिलते हैं।

    आईसीई पावर्ड अर्बन क्रूजर हाइराइडर की तुलना में अर्बन क्रूजर एबेला ईवी का केबिन पूरी तरह से नया है।

    फीचर

    टोयोटा अर्बन क्रूजर एबेला ईवी की फीचर लिस्ट में ये प्रमुख फीचर्स शामिल हैं:

    • 10.1-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम: यह एक फ्री-स्टेंडिंग यूनिट है जो वायरलेस एपल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो कनेक्टिविटी सपोर्ट करती है। इसका यूआई काफी क्लीन है और रोजाना इस्तेमाल के लिए तेज रिस्पॉन्स करता है।

    • 10.25-इंच फुल डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले: ड्राइविंग डाटा, नेविगेशन प्रॉम्प्ट और ईवी स्पेसिफिक इंफोर्मेशन जैसे रेंज और कस्टमाइजेबल लेआउट दिखता है।

    Toyota Urban Cruiser Ebella

    • आगे वेंटिलेटेड सीटें: भारतीय परिस्थितियों के लिए एक बहुत जरूरी कंफर्ट फीचर, खासकर लंबे सफर और गर्मियों में ड्राइव के लिए।

    • 10 तरह से पावर एडजस्ट होने वाली ड्राइवर सीट: एक बटन दबाते ही आसानी से एडजस्ट होती है जिससे सुविधा और प्रीमियम टच मिलता है।

    • वायरलेस फोन चार्जर: आगे सेंटर कंसोल पर लगा है, जिससे केबिन में केबल नहीं दिखते।

    • हेड-अप डिस्प्ले: स्पोर्टी इफेक्ट के लिए एक हेड-अप डिस्प्ले दी गई है जिसमें जरूरी जानकारी दिखती है।

    • 10-स्पीकर जेबीएल साउंड सिस्टम: आपके अंदर के ऑडियोफाइल को संतुष्ट करने के लिए।

    • मल्टी-कलर एम्बिएंट लाइटिंग: केबिन के अंदर के माहौल को बेहतर बनाने के लिए एक शानदार फीचर।

    Toyota Urban Cruiser Ebella

    • फिक्स्ड ग्लास रूफ: इससे केबिन खुला-खुला फील देता है लेकिन यह पारंपरिक सनरूफ की तरह खुलता नहीं है।

    • पुश बटन स्टार्ट-स्टॉप के साथ कीलेस एंट्री: ये स्टैंडर्ड फीचर है जिनकी इस सेगमेंट की कार से उम्मीद की जाती है।

    • कई यूएसबी चार्जिंग पॉइंट: आगे और पीछे वाले दोनों पैसेंजर के लिए यूएसबी टाइप-सी पोर्ट्स शामिल है ताकि सफर के दौरान डिवाइस चार्ज रहे।

    सेफ्टी

    सुरक्षा के लिए 7 एयरबैग, ईबीडी के साथ एबीएस, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), लेवल-2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस), आगे और पीछे पार्किंग सेंसर, 360 डिग्री कैमरा, हिल स्टार्ट असिस्ट, और हिल डिसेंट कंट्रोल जैसे सेफ्टी फीचर दिए गए हैं।

    भारत एनकैप में ई विटारा को 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है, इसलिए यह माना जा सकता है कि टोयोटा अर्बन क्रूजर एबेला ईवी भी 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग वाली एसयूवी कार होगी।

    बूट स्पेस

    • अर्बन क्रूजर एबेला ईवी का बूट स्पेस 310 लीटर है। हालांकि यह नंबर सेगमेंट में सबसे अच्छा नहीं है, लेकिन यह ठीक-ठाक है और लंबी ट्रिप में आपको अतिरिक्त सामान ले जाने के लिए चिंता नहीं करनी पड़ेगी।

    • आप पीछे वाली सीट को 40:20:40 रेश्यो में फोल्ड करके बूट स्पेस को और बढ़ा सकते हैं।

    बैटरी पैक और रेंज

    अर्बन क्रूजर एबेला ईवी में मारुति ई विटारा वाले इलेक्ट्रिक पावरट्रेन दिए गए हैं, जिनके स्पेसिफिकेशन इस प्रकार हैं:

    बैटरी

    49 केडब्ल्यूएच

    61 केडब्ल्यूएच

    पावर

    144 पीएस

    174 पीएस

    टॉर्क

    189 एनएम

    189 एनएम

    फुल चार्ज में रेंज

    543 किलोमीटर तक (एआरएआई)

    • जैसा कि ऊपर बताया, अर्बन क्रूजर एबेला ईवी में दो बैटरी पैक का विकल्प दिया गया है, और इसकी फुल चार्ज में रेंज 543 किलोमीटर तक बताई गई है।

    • दोनों बैटरी पैक के साथ फ्रंट-व्हील ड्राइव कॉन्फिगरेशन और अधिकतम आउटपुट 174 पीएस है।

    • टॉर्क आउटपुट समान है।

    अंतरराष्ट्रीय मार्केट में आपको ऊपर बताए पावरट्रेन ऑप्शन के अलावा ऑल-व्हील ड्राइव वर्जन भी मिलता है।

    प्राइस और कंपेरिजन

    टोयोटा अर्बन क्रूजर एबेला ईवी की कीमत जल्द आने की उम्मीद है और इसकी प्राइस 18 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू हो सकती है।

    अर्बन क्रूजर एबेला ईवी का मुकाबला हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक, एमजी जेडएस ईवी, टाटा कर्व ईवी, महिंद्रा बीई 6, विनफास्ट वीएफ6 और आगामी मारुति ई विटारा से रहेगा।

