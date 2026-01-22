टोयोटा अर्बन क्रूजर एबेला ईवी: नई इलेक्ट्रिक कार के किस वेरिएंट में कौनसे फीचर मिलेंगे, जानिए यहां

11 Views

प्रकाशित: जनवरी 22, 2026 08:01 pm । सोनू

टोयोटा ने एबेला ईवी में बेस वेरिएंट से अच्छे खासे फीचर दिए हैं और इसमें काफी सारे फीचर्स स्टैंडर्ड मिलते हैं

टोयोटा अर्बन क्रूजर एबेला ईवी जापानी कार कंपनी की पहली ईवी है। यह मारुति ई विटारा का रीबैज वर्जन है और तीन वेरिएंट: ई1, ई2 और ई3 में मिलेगी। एबेला ईवी की बुकिंग शुरू हो चुकी है और अगर आप इस टोयोटा इलेक्ट्रिक कार को खरीदने की सोच रहे हैं तो यहां इसके वेरिएंट अनुसार फीचर्स की पूरी जानकारी दी गई है:

टोयोटा एबेला: एक्सटीरियर

फीचर वेरिएंट ई1 ई2 ई3 एलईडी हेडलाइट ✅ ✅ ✅ एलईडी डीआरएल ✅ ✅ ✅ बॉडी-कलर ओआरवीएम ✅ ✅ ✅ बॉडी-कलर डोर हैंडल ✅ ✅ ✅ व्हील्स 18-इंच अलॉय 18-इंच अलॉय 18-इंच अलॉय एलईडी टेल लैंप ✅ ✅ ✅ शार्क-फिन एंटीना ✅ ✅ ✅

यह अच्छी बात है कि टोयोटा ने बाहर की सभी चीजों को स्टैंडर्ड रखा है। इसमें बेस मॉडल से ही एलईडी लाइटिंग एलिमेंट्स और 18-इंच अलॉय व्हील जैसे फीचर दिए हैं, जिसका मतलब है कि टॉप मॉडल्स में एक्सक्लूसिव लुक एक्सटीरियर स्टाइल के लिए ज्यादा कुछ खास अलग नहीं मिलेगा।

टोयोटा एबेला: केबिन कंफर्ट और सुविधा

फीचर वेरिएंट ई1 ई2 ई3 अपहोल्स्ट्री फैब्रिक फैब्रिक लेदरेट + फैब्रिक वेंटिलेटेड सीटें ❌ ❌ ✅ हाइट-एडजस्टेबल ड्राइवर सीट ✅ ✅ ✅ पावर-एडजस्टेबल ड्राइवर सीट ❌ ❌ ✅ टिल्ट और टेलिस्कोपिक एडजस्टेबल स्टीयरिंग व्हील ✅ ✅ ✅ आर्मरेस्ट आगे और पीछे (कपहोल्डर के साथ) आगे और पीछे (कपहोल्डर के साथ) आगे और पीछे (कपहोल्डर के साथ) पीछे स्लाइडिंग और रिक्लाइनिंग सीटें ✅ ✅ ✅ ऑटो अप/डाउन विंडो ✅ ✅ ✅ वायरलेस फोन चार्जर ❌ ✅ ✅ पुश-बटन स्टार्ट/स्टॉप के साथ कीलेस एंट्री ✅ ✅ ✅ डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले 10.25-इंच 10.25-इंच 10.25-इंच ग्लास रूफ ❌ ❌ ✅ एम्बिएंट लाइटिंग ✅ ✅ ✅ एयर-कंडीशनिंग (एसी) ✅ (पीछे वेंट्स के साथ ऑटोमैटिक) ✅ (पीछे वेंट्स के साथ ऑटोमैटिक) ✅ (पीछे वेंट्स के साथ ऑटोमैटिक) पीएम 2.5 फिल्टर के साथ एयर प्यूरीफायर ✅ ✅ ✅ पीछे वाइपर और वॉशर ✅ ✅ ✅ डेड पेडल ✅ ✅ ✅

केबिन की बात करें तो टोयोटा ने ज्यादातर फीचर्स को सभी वेरिएंट्स में स्टैंडर्ड रखा है। इसमें 10.25-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ऊपर-नीचे और आगे-पीछे एडजस्ट होने वाला स्टीयरिंग व्हील, स्लाइडिंग और रिक्लाइनिंग सीटें, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल जैसे फीचर बेस वेरिएंट से दिए गए हैं।

मिड वेरिएंट ई2 में बेस मॉडल की तुलना में केवल एक वायरलेस फोन चार्जर फीचर ही एक्सट्रा है।

आगे वेंटिलेटेड सीटें, एक पावर्ड ड्राइवर सीट और ग्लास रूफ जैसे फीचर सिर्फ टॉप मॉडल ई3 में ही दिए गए हैं।

टोयोटा एबेला: इंफोटेनमेंट

फीचर वेरिएंट ई1 ई2 ई3 इंफोटेनमेंट 10.1-टचस्क्रीन 10.1-टचस्क्रीन 10.1-टचस्क्रीन वायरलेस एपल कारप्ले/एंड्रॉइड ऑटो ✅ ✅ ✅ स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स ✅ ✅ ✅ साउंड सिस्टम 4-स्पीकर 4-स्पीकर 10-स्पीकर JBL कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी ✅ ✅ ✅

जैसा कि ऊपर देखा जा सकता है, इंफोटेनमेंट डिस्प्ले बेस वेरिएंट से दी गई है।

अगर आप ऑडियो सुनने के शौकीन हैं और बहुत सारे स्पीकर वाला ब्रांडेड ऑडियो सेटअप पसंद करते हैं तो यह सुविधा सिर्फ टॉप मॉडल ई3 में जेबीएल यूनिट के साथ मिलती है।

टोयोटा एबेला: सेफ्टी

फीचर वेरिएंट ई1 ई2 ई3 एयरबैग 7 7 7 ईबीडी के साथ एबीएस ✅ ✅ ✅ पार्किंग कैमरा ❌ ✅ (पीछे का व्यू) ✅ (360 डिग्री) पार्किंग सेंसर आगे और पीछे आगे और पीछे आगे और पीछे इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक ✅ ✅ ✅ डिस्क ब्रेक आगे और पीछे आगे और पीछे आगे और पीछे हिल होल्ड कंट्रोल ✅ ✅ ✅ ईएससी (इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल) ✅ ✅ ✅ पीछे डिफॉगर ✅ ✅ ✅ रीजेनरेटिव ब्रेकिंग ✅ ✅ ✅ अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल ❌ ❌ ✅ ऑटो-हेडलाइट्स ✅ ✅ ✅ रेन-सेंसिंग वाइपर्स ✅ ✅ ✅ लेवल-2 एडीएएस (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) ❌ ❌ ✅ एवीएएस (अकॉस्टिक व्हीकल अलर्टिंग सिस्टम) ✅ ✅ ✅ टीपीएमएस (टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम) ✅ ✅ ✅ आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट एंकरेज ✅ ✅ ✅

एबेला के बेस वेरिएंट में सात एयरबैग, आगे और पीछे डिस्क ब्रेक, टीपीएमएस, और आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट एंकर जैसे जरूरी सेफ्टी फीचर दिए गए हैं।

इसमें पार्किंग कैमरा, क्रूज कंट्रोल, और एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) जैसे फीचर का अभाव है।

मिड वेरिएंट ई2 में पीछे पार्किंग कैमरा मिलता है, जबकि टॅप मॉडल ई3 में 360 डिग्री कैमरा, क्रूज कंट्रोल और फुल एडीएएस टेक्नोलॉजी मिलती है।

बैटरी पैक और रेंज

टोयोटा एबेला ईवी में मारुति ई विटारा वाले ही दो बैटरी पैक का विकल्प दिया है, यहां देखिए इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन:

बैटरी पैक 49 केडब्ल्यूएच 61 केडब्ल्यूएच इलेक्ट्रिक मोटर की संख्या 1 1 ड्राइव फ्रंट-व्हील ड्राइव फ्रंट-व्हील ड्राइव पावर 144 पीएस 174 पीएस टॉर्क 189 एनएम 189 एनएम फुल चार्ज में रेंज 440 किलोमीटर 543 किलोमीटर

एबेला ई1 बेस मॉडल केवल एक छोटे 49केडब्ल्यूएच बैटरी पैक ऑप्शन में उपलब्ध है।

ऊपर वाले ई2 और ई3 में बड़े बैटरी पैक का विकल्प मिलता है।

कारदेखो की राय

टोयोटा एबेला के वेरिएंट मे सबसे बड़ा अंतर बैटरी साइज का है ना कि फीचर लिस्ट का। बेस मॉडल ई1 की फुल चार्ज में रेंज 440 किलोमीटर बताई गई है, जिसका मतलब है कि आप ऑन रोड इससे 250-300 किलोमीटर की उम्मीद कर सकते हैं। अगर आपका बजट कम है और आप ज्यादातर लंबी ड्राइव और कभी-कभी एक शहर से दूसरे शहर में आते-जाते रहते हैं तो ई1 एक पैसा वसूल ऑप्शन है।

अगर बड़ी बैटरी और ज्यादा लंबी ड्राइव रेंज आपकी प्राथमिकता है, तो हम आपको सलाह देंगे कि बजट बढ़ाएं और टॉप मॉडल लें, क्योंकि मिड वेरिएंट और बेस मॉडल में ज्यादा अंतर नहीं है।

संभावित प्राइस और कंपेरिजन

टोयोटा अर्बन क्रूजर एबेला ईवी की कीमत 18 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू हो सकती है। इसका मुकाबला टाटा कर्व ईवी, हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक, एमजी जेडएस ईवी और महिंद्रा बीई 6 से रहेगा।