    टोयोटा टाइजर में अब बेस मॉडल से 6 एयरबैग मिलेंगे, नए ब्लूइश ब्लैक कलर में हुई पेश

    प्रकाशित: अगस्त 12, 2025 06:24 pm । सोनू

    17 Views
    इस अपडेट से पहले टाइजर के टॉप मॉडल में ही 6 एयरबैग मिलते थे

    Toyota Taisor Updated With 6 Airbags As Standard, Gets A New Bluish Black Exterior Colour

    जुलाई 2025 में मारुति फ्रॉन्क्स को नया सेफ्टी अपडेट मिला था और इसमें बेस मॉडल से 6 एयरबैग स्टैंडर्ड दिए गए थे। अब इसके रीबैज वर्जन टोयाटा टाइजर को भी ऐसा ही अपडेट मिला है और इसके सभी वेरिएंट में 6 एयरबैग स्टैंडर्ड हो गए हैं। इतना ही नहीं, टोयोटा ने इसे नए ब्लूइश ब्लैक एक्सटीरियर कलर में भी पेश किया है। इसके अलावा, टाइजर में अन्य कोई बदलाव नहीं किए गए हैं। अगर आप टोयोटा की सब-4 मीटर कार में दिलचस्पी रखते हैं, तो यहां देखिए इससे जुड़ी हर वो बात जो आपको जाननी चाहिए:

    टोयोटा टाइजर: ओवरव्यू

    Toyota Taisor front design
    Toyota Taisor rear design

    टोयोटा टाइजर आधुनिक डिजाइन के साथ आती है, जिसमें एक 3-पोड प्रोजेक्टर एलईडी हेडलाइट सेटअप और पतली एलईडी डीआरएल है, जो एक क्रोम स्ट्रिप से कनेक्टेड है। इसमें 16-इंच ड्यूल-टोन अलॉय व्हील और व्हील आर्क पर मोटी बॉडी क्लेडिंग दी गई है, जो कार के निचले हिस्से से होते हुए चारों तरफ जा रही है। इसमें कनेक्टेड एलईडी टेल लाइट और एक सिल्वर स्किड प्लेट के साथ काला बंपर भी दिया गया है, जो इसे शानदार लुक देता है।

    इस अपडेट के साथ, टाइजर अब इन एक्सटीरियर कलर में उपलब्ध है:

    • ब्लूइश ब्लैक (नया)

    • ल्यूसेंट ऑरेंज

    • गेमिंग ग्रे

    • कैफे व्हाइट (ब्लैक छत के साथ भी उपलब्ध)

    • एनटाइसिंग सिल्वर (ब्लैक छत के साथ भी उपलब्ध)

    • स्पोर्टिन रेड (ब्लैक छत के साथ भी उपलब्ध)

    Toyota Taisor dashboard

    केबिन के अंदर कदम रखते ही आपको ड्यूल-टोन ब्लैक और मरून केबिन थीम मिलेगी। इसमें लेयर्ड डैशबोर्ड डिजाइन दी गई है जिस पर एक फ्री-स्टेंडिंग टचस्क्रीन, एक 3-स्पोक स्टीयरिंग व्हील और एनालॉग डायल्स के साथ एक इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और एक कलर्ड मल्टी-इंफोर्मेशन डिस्प्ले (एमआईडी) दी गई है। टोयोटा ने इसमें फैब्रिक सीट अपहोल्स्ट्री दी है।

    Toyota Taisor HUD

    फीचर लिस्ट की बात करें तो इसमें वायरलेस एपल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो कनेक्टिविटी के साथ 9-इंच टचस्क्रीन, 6-स्पीकर आर्कमी ट्यून्ड साउंड सिस्टम, वायरलेस फोन चार्जर, और पीछे वेंट्स के साथ ऑटो एसी जैसे फीचर्स दिए गए हैं। इसमें क्रूज कंट्रोल, एक हेड्स-अप डिस्प्ले (एचयूडी), कीलेस एंट्री, पावर्ड ओआरवीएम, और स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल जैसे फीचर भी दिए गए हैं।

    सभी वेरिएंट में 6 एयरबैग स्टैंडर्ड मिलने के अलावा, टाइजर में एक 360 डिग्री कैमरा, रिवर्स पार्किंग सेंसर, एक टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी) और आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट एंकर जैसे फीचर भी दिए गए हैं।

    टोयोटा टाइजर: इंजन

    Toyota Taisor turbo-petrol engine

    टोयोटा टाइजर में एक नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल और एक टर्बो-पेट्रोल इंजन का विकल्प दिया गया है। नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ सीएनजी किट की चॉइस भी दी गई है। यहां देखिए इसके इंजन की विस्तृत जानकारी:

    इंजन

    1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल

    1.2-लीटर पेट्रोल+सीएनजी

    1-लीटर टर्बो पेट्रोल

    पावर

    90 पीएस

    77.5 पीएस

    100 पीएस

    टॉर्क

    113 एनएम

    98.5 एनएम

    148 एनएम

    गियरबॉक्स

    5-स्पीड एमटी, 5-स्पीड एएमटी^

    5-स्पीड एमटी

    5-स्पीड एमटी, 6-स्पीड एटी*

    ^एएमटी - ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन

    *एटी - टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन

    प्राइस और कंपेरिजन

    Toyota Taisor driving

    टोयोटा टाइजर की कीमत 7.89 लाख रुपये से 13.19 लाख रुपये (एक्स-शोरूम, पैन-इंडिया) के बीच है। इसका मुकाबला मारुति फ्रॉन्क्स से है। इसके अलावा इसे मारुति ब्रेजा, टाटा नेक्सन, किआ सोनेट, किआ सिरोस, हुंडई वेन्यू, स्कोडा कायलाक, निसान मैग्नाइट और रेनो काइगर के विकल्प के तौर पर भी चुना जा सकता है।

