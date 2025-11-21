टोयोटा हाइराइडर के फ्यूल गेज में मिली खराबी, कंपनी ने वापस बुलाई 11,500 से ज्यादा कार

प्रभावित कार मालिक को यह जानकर खुशी होगी कि इससे गाड़ी की सेफ्टी या परफॉर्मेंस पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

टोयोटा ने अर्बन क्रूजर हाइराइडर एसयूवी कार को फ्यूल गेज में खराबी के चलते वापस बुलाया (रिकॉल किया) है। इस कार को कंपनी के कनार्टक स्थित बिदादी प्लांट में तैयार किया गया है। इस रिकॉल के बारे में आपको जो कुछ भी जानना चाहिए और इससे प्रभावित मालिकों को क्या नतीजे भुगतने पड़ेंगे, सब जानकारी आगे दी गई है:

रिकॉल के बारे में

टोयोटा ने 9 दिसंबर 2024 से 29 अप्रैल 2025 के बीच बनी अर्बन क्रूजर हाइराइडर की 11,529 यूनिट को वापस बुलाया है। कार के कॉम्बिनेशन मीटर में खराबी के चलते फ्यूल गेज की रीडिंग गलत आ रही है। हालांकि यह मामूली खराबी है और इससे गाड़ी की सेफ्टी और परफॉर्मेंस पर कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन जिन गाड़ियों के मालिकों को परेशानी हो रही है, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे जल्दी अपने डीलरशिप से संपर्क करें ताकि उन्हें कम से कम परेशानी हो।

फ्यूल गेज में खराबी की वजह से किसी भी बुरे अनुभव से बचने के लिए हर समय फ्यूल का लेवल सही रखने की सलाह भी दी जाती है।

कार मालिक क्या करें?

टोयोटा प्रभावित गाड़ी के मालिकों से संपर्क कर रही है और उन्हें अपनी कार नजदीकी डीलरशिप पर लाने के लिए कह रही है, ताकि अगर कॉम्बिनेशन मीटर में खराबी मिलती है तो उसे फ्री में सही कर सके। तब तक कार मालिक सावधानी बरतते हुए गाड़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं।

इससे पहले मारुति ग्रैंड विटारा को वापस बुलाने की घोषणा हुई थी, जो इसी प्लेटफॉर्म पर बनी है और उसी फैक्ट्री में बनी है, उसे भी कुछ दिनों पहले इसी तरह की खराबी के लिए वापस बुलाया गया था। यह अर्बन क्रूजर का पहला रिकॉल नहीं है, इससे पहले 2023 की शुरूआत में खराब रियर सीटबेल्ट माउंटिंग ब्रैकेट के कारण 4000 से ज्यादा यूनिट को वापस मंगाया गया था।

चिंता की वजह?

हालांकि इस समस्या से काफी गाड़ी प्रभावित हैं, लेकिन आपको अपनी अर्बन क्रूजर हाइराइडर की सेफ्टी और परफॉर्मेंस को लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है। पहली नजर में रिकॉल चिंता की बात लग सकती है, लेकिन कंपनी ने इस समस्या को सही करने के लिए सही समय पर कदम उठाया है। हालांकि, यह सलाह दी जाती है कि जितनी जल्दी हो सके नजदीकी डीलरशिप पर संपर्क करके खराब पार्ट्स को बदलवा लें ताकि आपकी गाड़ी सही रहे।

