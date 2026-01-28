सभी
    टोयोटा हाइराइडर टेक पैकेज लॉन्च: तीन एससेरीज मिलेगी, कीमत 24,499 रुपये

    प्रकाशित: जनवरी 28, 2026 02:44 pm

    58 Views
    • Write a कमेंट

    टोयोटा हाइराइडर एसयूवी कार के पांचों वेरिएंट के साथ टेक एसेसरी पैकेज मिल रहा है

    Toyota Hyryder

    हाल ही में भारत के कॉम्पेक्ट एसयूवी सेगमेंट में काफी कुछ नई चीजें हुई है। अब टोयोटा इंडिया ने अपनी हाइराइडर कॉम्पेक्ट एसयूवी के लिए एक 'टेक पैकेज' पेश किया है। यह एक डीलरशिप-लेवल एसेसरी पैकेज है जिसकी कीमत 24,499 रुपये रखी गई है।

    यह पैकेज हाइराइडर के पांचों वेरिएंट : ई, एस, जी, जी (ओ) और वी के साथ उपलब्ध है। इस एसेसरी पैकेज को लगवाने के लिए ग्राहक (नई और मौजूदा दोनों) नजदीकी टोयोटा डीलरशिप पर जा सकते हैं। चलिए जानते हैं इस टेक पैकेज में क्या कुछ मिलेगा खास :- 

    टोयोटा हाइराइडर टेक पैकेज : इसमें क्या-क्या मिल रहा है?

    इस टेक पैकेज में तीन एसेसरी शामिल हैं :- 

    एसेसरी 

    नोट 

    एम्बिएंट लाइटिंग 

    यह एसेसरी हाइराइडर के लोअर वेरिएंट ई, एस, जी और जी (ओ) वेरिएंट को ज्यादा प्रीमियम फील देती है।

    जबकि, इसके टॉप वेरिएंट वी में यह फीचर फैक्ट्री से मिलता है। 

    हेडअप डिस्प्ले

    यह ड्राइविंग से जुड़ी जरूरी जानकारी को सीधे आंखों के सामने एक ग्लास पीस पर दिखाता है, जिससे ड्राइविंग करते समय आपकी नजर सड़क पर बनी रहती है।

    यह फीचर टॉप वेरिएंट वी में स्टैंडर्ड फिटमेंट के तौर पर मिलता है। 

    डैशकैम

    मुश्किल हालात में एक वरदान! यह आपकी ड्राइव और कोई भी घटनाओं को अपने आप रिकॉर्ड करता है, जिससे आपको ज्यादा सुरक्षा, मन की शांति और जरूरत पड़ने पर पक्का सबूत मिलता है।

    Toyota Hyryder

    टोयोटा हाइराइडर का स्पेशल एडिशन एरो एडिशन भी बिक्री के लिए उपलब्ध है।

    अन्य फीचर 

    टोयोटा हाइराइडर का फुली लोडेड वेरिएंट फीचर लोडेड है। इसमें 9-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 7-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले और 6-स्पीकर वाला आर्केमि ऑडियो सिस्टम दिया गया है। कंफर्ट के लिए इसमें पैनोरमिक सनरूफ, रियर एसी वेंट के साथ ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट, वायरलेस फोन चार्जर और कीलेस एंट्री जैसे फीचर दिए गए हैं। इस गाड़ी के ऑटोमेटिक वेरिएंट में पैडल शिफ्टर दिए गए हैं। 

    Toyota Hyryder

    सुरक्षा के लिए इसमें छह एयरबैग (लोअर वेरिएंट में अभी भी डुअल एयरबैग मिलते हैं), 360-डिग्री कैमरा, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), आइएसओफिक्स चाइल्ड सीट एंकरेज और ऑल-व्हील डिस्क ब्रेक जैसे फीचर दिए गए हैं।

    इंजन ऑप्शन 

    टोयोटा हाइराइडर एसयूवी कार के इंजन स्पेसिफिकेशन इस प्रकार है:-

    इंजन 

    1.5-लीटर पेट्रोल माइल्ड हाइब्रिड 

    1.5-लीटर पेट्रोल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड 

    1.5-लीटर पेट्रोल-सीएनजी 

    ट्रांसमिशन 

    5-स्पीड एमटी/ 6-स्पीड एटी

    ई-सीवीटी (सिंगल-स्पीड गियरबॉक्स)  

    5-स्पीड एमटी

    ड्राइवट्रेन 

    फ्रंट-व्हील-ड्राइव / ऑल-व्हील-ड्राइव (केवल एटी) 

    फ्रंट-व्हील-ड्राइव

    फ्रंट-व्हील-ड्राइव

    पावर

    103 पीएस

    116 पीएस (संयुक्त)

    88 पीएस

    टॉर्क 

    137 एनएम 

    141 एनएम (हाइब्रिड)

    121.5 एनएम

    *एमटी-मैनुअल ट्रांसमिशन, एटी-टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन

    अगर आप जानना चाहते हैं कि हाइराइडर हाइब्रिड सच में खरीदने लायक है या नहीं, तो हमनें इसकी टेस्टिंग के लिए इसे चला कर देखा है।

    कीमत और मुकाबला

    Toyota Hyryder

    टोयोटा हाइराइडर की कीमत 10.95 लाख रुपये से 19.76 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच है। 

