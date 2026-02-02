2026 टाटा पंच टॉप मॉडल vs टाटा नेक्सन क्रिएटिव: कौनसी एसयूवी कार खरीदना है फायदे का सौदा?
क्या आपको फीचर से भरपूर नई पंच कार लेनी चाहिए या उसी कीमत में ज्यादा इंजन ऑप्शन वाली बड़ी नेक्सन गाड़ी लेनी चाहिए?
प्रकाशित: फरवरी 02, 2026 03:48 pm । सोनू
हाल ही में टाटा पंच माइक्रो एसयूवी कार को एक बड़ा अपडेट मिला है, जिसमें नया डिजाइन और कई अतिरिक्त फीचर शामिल हुए हैं। अगर आप 2026 पंच गाड़ी का टॉप मॉडल लेने की सोच रहे हैं तो इसकी कीमत टाटा नेक्सन के मिड वेरिएंट के करीब है। हालांकि पंच एक छोटे सेगमेंट की कार है, लेकिन इसके टॉप मॉडल अकंप्लिश्ड प्लस एस की प्राइस नेक्सन क्रिएटिव के करीब है।
तो क्या आपको फीचर से भरपूर पंच लेनी चाहिए या बड़ी नेक्सन पर थोड़ा और खर्च करना चाहिए? आइए इस बारे में विस्तार से जानेंगे:
कीमत
|
टाटा पंच अकंप्लिश्ड प्लस एस
|
टाटा नेक्सन क्रिएटिव
|
कीमत (एक्स-शोरूम)
|
9 लाख रुपये से 9.80 लाख रुपये
|
10 लाख रुपये से 11.80 लाख रुपये
-
इस कंपेरिजन में पंच अकंप्लिश्ड प्लस एस ज्यादा किफायती विकल्प है, जिसकी कीमत नेक्सन क्रिएटिव से करीब 20,000 रुपये तक कम है।
-
ऊपर की तरफ बढ़ें तो नेक्सन क्रिएटिव की प्राइस पंच अकंप्लिश्ड प्लस एस से करीब 2 लाख रुपये ज्यादा है।
साइज
|
मॉडल
|
टाटा पंच अकंप्लिश्ड प्लस एस
|
टाटा नेक्सन क्रिएटिव
|
अंतर
|
लंबाई
|
3876 मिलीमीटर
|
3995 मिलीमीटर
|
(-) 119 मिलीमीटर
|
चौड़ाई
|
1742 मिलीमीटर
|
1804 मिलीमीटर
|
(-) 62 मिलीमीटर
|
ऊंचाई
|
1615 मिलीमीटर
|
1620 मिलीमीटर
|
(-) 5 मिलीमीटर
|
व्हीलबेस
|
2445 मिलीमीटर
|
2498 मिलीमीटर
|
(-) 53 मिलीमीटर
|
बूटस्पेस
|
366 लीटर
|
382 लीटर
|
-16 लीटर
-
कुल मिलाकर नेक्सन हर मामले में पंच न्यू मॉडल से बड़ी है, जो कि उम्मीद के मुताबिक है क्योंकि यह एक ऊंचे सेगमेंट में आती है।
-
हालांकि पंच ज्यादा पीछे नहीं है और इसमें इस्तेमाल लायक बूट स्पेस मिलता है।
-
नेक्सन का साइज बड़ा होने से इसमें पीछे वाली सीट पर ज्यादा बेहतर कंफर्ट मिलेगा और शानदार रोड़ प्रजेंस मिलेगी।
इंजन
|
मॉडल
|
टाटा पंच अकंप्लिश्ड प्लस एस
|
टाटा नेक्सन क्रिएटिव
|
इंजन
|
1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल
|
1.2-लीटर टर्बो-पेट्रोल
|
1.2-लीटर टर्बो-पेट्रोल
|
1.5-लीटर डीजल
|
1.2-लीटर टर्बो-पेट्रोल + सीएनजी
|
पावर
|
88 पीएस
|
120 पीएस
|
120 पीएस
|
115 पीएस
|
100 पीएस
|
टॉर्क
|
115 एनएम
|
170 एनएम
|
170 एनएम
|
260 एनएम
|
170 एनएम
|
गियरबॉक्स
|
5-स्पीड एमटी/ 5-स्पीड एएमटी*
|
6-स्पीड एमटी
|
6-स्पीड एमटी/6-स्पीड एएमटी/6-स्पीड डीसीटी^
|
6-स्पीड एमटी/6-स्पीड एएमटी
|
6-स्पीड एमटी
*एएमटी - ऑटोमैटेड मैनुअल ट्रांसमिशन
^डीसीटी - डयूल-क्लच ऑटोमैटिक
-
पंच अकंप्लिश्ड प्लस एस और नेक्सन क्रिएटिव दोनों में एक समान टर्बो-पेट्रोल इंजन दिए गए हैं।
-
हालांकि नेक्सन में ज्यादा गियरबॉक्स का विकल्प दिया गया है जिनमें डीसीटी विकल्प शामिल है।
-
नेक्सन के इस वेरिएंट में डीजल और सीएनजी विकल्प का एडवांटेज भी मिलता है।
-
वहीं पंच अकंप्लिश्ड प्लस एस में टर्बो-पेट्रोल इंजन के अलावा एक नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन का विकल्प दिया गया है।
फीचर
|
फीचर
|
टाटा पंच अकंप्लिश्ड प्लस एस
|
टाटा नेक्सन क्रिएटिव
|
ऑटो एलईडी हेडलैंप्स
|
✅
|
✅
|
एलईडी फॉगलैंप्स
|
✅ (कॉर्नरिंग फंक्शन के साथ)
|
❌
|
एलईडी टेललैंप्स
|
✅
|
✅
|
व्हील
|
16-इंच अलॉय व्हील
|
16-इंच अलॉय व्हील
|
रूफ रेल्स
|
✅
|
✅
|
हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट
|
✅
|
✅
|
एक्सटेंडेड अंडर थाई-सपोर्ट
|
✅
|
❌
|
एम्बिएंट लाइटिंग
|
✅
|
❌
|
इंफोटेनमेंट सिस्टम
|
10.25-इंच टचस्क्रीन
|
10.25-इंच टचस्क्रीन
|
वायरलेस एपल कारप्ले/एंड्रॉइड ऑटो
|
✅
|
✅
|
इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर
|
7-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले
|
4-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर
|
वायरलेस फोन चार्जर
|
✅
|
❌
|
साउंड सिस्टम
|
8-स्पीकर
|
4-स्पीकर
|
ऑटो डिमिंग आईआरवीएम
|
✅
|
❌
|
क्रूज कंट्रोल
|
✅
|
✅
|
क्लाइमेट कंट्रोल
|
ऑटोमैटिक (पीछे वेंट्स के साथ)
|
ऑटोमैटिक (पीछे वेंट्स के साथ)
|
सनरूफ
|
सिंगल-पैन इलेक्ट्रिक
|
❌
|
एयर प्यूरीफायर
|
✅
|
❌
|
वन-टच अप/डाउन विंडो
|
✅ (ड्राइवर साइड)
|
❌
|
पीछे सेंटर आर्मरेस्ट
|
✅
|
❌
|
पेडल शिफ्टर
|
✅ (केवल ऑटोमैटिक)
|
✅ (केवल ऑटोमैटिक)
|
मल्टी-ड्राइव मोड
|
✅
|
✅
|
कूल्ड ग्लवबॉक्स
|
✅
|
✅
|
कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी
|
✅
|
❌
|
एयरबैग
|
6
|
6
|
360-डिग्री कैमरा
|
✅
|
✅
|
ईएससी (इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल)
|
✅
|
✅
|
हिल डिसेंट कंट्रोल
|
✅
|
✅
|
रेन सेंसिंग वाइपर
|
✅
|
❌
|
पीछे डिफॉगर
|
✅
|
❌
|
टीपीएमएस (टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम)
|
✅
|
❌
-
फीचर के मामले में पंच अकंप्लिश्ड प्लस एस निश्चित तौर पर आगे है। इसमें कई ऐसे कंफर्ट फीचर हैं जो नेक्सन क्रिएटिव में नहीं दिए गए हैं, इनमें एक सनरूफ, वायरलेस फोन चार्जर और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी शामिल है।
-
इन अतिरिक्त फीचर की वजह से पंच ज्यादा मॉडर्न और फीचर से भरपूर लगती है।
-
वहीं नेक्सन क्रिएटिव में बेसिक चीजों को कवर किया गया है और किसी जरूरी सेफ्टी फीचर की कमी नहीं है, जिससे यह एक समझदारी वाला विकल्प बन जाता है।
-
पंच अकंप्लिश्ड प्लस एस में टीपीएमएस जैसी सेफ्टी टेक्नोलॉजी भी है। पंच न्यू मॉडल को भारत एनकैप से 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग भी मिल चुकी है।
|
नोट:
टाटा नेक्सन को ग्लोबल एनकैप और भारत एनकैप दोनों क्रैश टेस्ट में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिल चुकी है।
कारदेखो की राय
टाटा पंच अकंप्लिश्ड प्लस एस कम कीमत में लंबी फीचर लिस्ट और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ खुद को एक अच्छा विकल्प साबित करती है। वहीं टाटा नेक्सन क्रिएटिव बड़ी बॉडी, ज्यादा इंजन ऑप्शन, और दमदार रोड़ प्रजेंस के साथ अपनी ज्यादा कीमत को वाजिब ठहराती है। अगर आपके लिए ज्यादा स्पेस और ज्यादा पावरफुल इंजन मायने रखता है, तो नेक्सन लेना समझदारी होगी।
हालांकि, अगर आप ज्यादा फीचर वाली छोटी कार लेना चाहते हैं, तो 2026 टाटा पंच पर विचार किया जा सकता है। इससे पहले हमने टाटा पंच और मारुति फ्रॉन्क्स का कंपेरिजन किया था, जिसके बारे में आप यहां देख सकते हैं।
