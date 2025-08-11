पढ़िए पिछले सप्ताह की टॉप कार न्यूज: टाटा हैरियर और सफारी के नए वेरिएंट लॉन्च, टोयोटा इनोवा को भारत में 20 वर्ष हुए पूरे, और बहुत कुछ

पिछले सप्ताह भारत के कार बाजार में कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हुई। विनफास्ट ने भारत में अपना पहला मैन्युफैक्चरिंग प्लांट शुरू किया, जबकि टाटा ने हैरियर और सफारी के वेरिएंट लाइनअप को अपडेट किया। फोक्सवैगन ने वर्टस और टाइगन जीटी लाइन को नए कलर में पेश किया, वहीं टोयोटा इनोवा को भारत में 20 वर्ष पूरे हुए। नीचे हम इनके बारे में विस्तार से जानेंगे:

विनफास्ट ने भारत में पहला प्लांट खोला

वियतनामी इलेक्ट्रिक कार कंपनी विनफास्ट ने तमिलनाडु के थुथुकुड़ी में अपना पहला मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खोला है। यह कंपनी का वियतनाम के बाहर पहला प्लांट है, जिसकी क्षमता एक साल में 1.5 लाख कार तैयार करने की है। इस प्लांट से पहला मॉडल वीएफ7 तैयार होगा। हमनें भारत आने वाली विनफास्ट वीएफ6 और वीएक्स7 के बारे में विस्तार से भी बताया है।

होंडा एलिवेट, होंडा अमेज और होंडा अमेज जनरेशन 2 पर अपडेट

ग्रेट होंडा फेस्ट कैंपेन के तहत, कंपनी एलिवेट के कुछ वेरिएंट्स के साथ एलीट पैक बिना अतिरिक्त कीमत के साथ दे रही है। इसमें 360 डिग्री कैमरा और 7 कलर रिदमेटिक एम्बिएंट लाइटिंग शामिल है। इसके अलावा, होंडा अमेज के कुछ वेरिएंट में बिना अतिरिक्त कीमत के 360 डिग्री कैमरा भी दिया गया है।

होंडा ने दूसरी जनरेशन अमेज के अधिकांश वेरिएंट बंद कर दिए हैं, और अब यह केवल मिड वेरिएंट एस में उपलब्ध है। इसमें पहले की तरह 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन के साथ मैनुअल और सीवीटी गियरबॉक्स का विकल्प मिलना जारी है।

दो फोक्सवैगन कार में नया फ्लैश रेड एक्सटीरियर कलर हुआ शामिल

फोक्सवैगन ने टाइगन जीटी लाइन और वर्टस जीटी लाइन में नया फ्लैश रेड एक्सटीरियर कलर शामिल किया है। यह चमकीला और चटक लाल कलर केवल सीमित यूनिट के साथ उपलब्ध है। यह नया कलर बंद हो चुकी पोलो के लाल कलर की याद दिलाता है। कलर के अलावा इसमें अन्य कोई बदलाव नहीं हुए हैं।

टाटा हैरियर और सफारी एडवेंचर एक्स वेरिएंट लॉन्च

टाटा ने हैरियर और सफारी की वेरिएंट लिस्ट को अपडेट किया है और इनके नए एडवेंचर एक्स वेरिएंट्स पेश किए हैं। नए एडवेंचर एक्स वेरिएंट से एक फीचर काफी सस्ता हो गया है। इसमें पहले की तरह 2-लीटर डीजल इंजन मिलना जारी है, जिसके साथ मैनुअल और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का विकल्प मिलता है।

निसान मैग्नाइट कुरो एडिशन लॉन्च

नए निसान मैग्नाइट कुरो एडिशन को 8.31 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) प्राइस पर लॉन्च किया गया है। इसे एन कनेक्टा वेरिएंट पर तैयार किया गया है और इसकी कीमत इससे 34,000 रुपये ज्यादा है। इसके बाहर और केबिन में ऑल-ब्लैक थीम और दो एसेसरी फिटमेंट दिए गए हैं। हालांकि इसके इंजन में बदलाव नहीं हुआ है।

टोयोटा इनोवा को भारत में 20 वर्ष पूरे हुए

टोयोटा इनोवा को भारत में 20 वर्ष पूरे हो गए हैं। यहां अब तक इनोवा कार की 12 लाख से ज्यादा यूनिट बिक चुकी है, जिसमें ओरिजनल इनोवा, इनोवा क्रिस्टा और इनोवा हाईक्रॉस शामिल है। इसे 2005 में क्वालिस की जगह पर उतारा गया था और अब यह अधिकांश भारतीयों के लिए एक भरोसमंद एमपीवी कार बन गई है। यहां देखिए शुरू से लेकर अब तक कितनी बदल चुकी है ये एमपीवी कार।

उत्तर प्रदेश एआई आधारित रोड सेफ्टी पायलट प्रोजेक्ट शुरू करेगा

उत्तर प्रदेश एआई आधारित रोड सेफ्टी प्रोजेक्ट शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने इसे मंजूरी दे दी है और राज्य सरकार ने इसके लिए 10 करोड़ का फंड निर्धारित किया है। छह सप्ताह चलने वाले ट्रायल में एआई का इस्तेमाल होगा और दुर्घटना, गाड़ी, मौसम, सड़क की स्थिति और ड्राइवर के कार चलाने के तौर तरीके का एनालिसिस होगा, जिससे बेहतर सड़क सुरक्षा के लिए पॉलिसी बनाने में मदद मिलेगी।